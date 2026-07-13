Bê bối tuyển sinh khiến 2,2 triệu thí sinh bị hủy kết quả, buộc phải thi lại dưới sự giám sát của 200.000 nhân viên an ninh: Bắt giảng viên cầm đầu tại Ấn Độ

Một trong những kỳ thi tuyển sinh lớn nhất thế giới đã phải tổ chức lại sau vụ rò rỉ đề thi gây chấn động.

Hơn 2,2 triệu thí sinh trên khắp Ấn Độ đã phải tham dự kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia (NEET-UG) lần thứ hai sau khi kết quả của kỳ thi trước bị hủy vì bê bối rò rỉ đề thi. Đây được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất từng xảy ra với hệ thống tuyển sinh của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra minh bạch, giới chức Ấn Độ đã triển khai hơn 200.000 nhân sự, bao gồm lực lượng cảnh sát và an ninh, tại các điểm thi trên toàn quốc.

Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ (NTA) cho biết đã áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm soát mới như xác thực sinh trắc học đối với thí sinh, giám sát bằng camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và theo dõi việc vận chuyển đề thi bằng hệ thống GPS.

Bê bối rò rỉ đề thi gây rúng động ngành giáo dục Ấn Độ.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng tạm thời hạn chế hoạt động của ứng dụng nhắn tin Telegram sau khi phát hiện nền tảng này bị các đường dây gian lận sử dụng để phát tán thông tin sai lệch, quảng cáo bán đề thi hoặc tiếp cận thí sinh với các lời mời gian lận.

NEET-UG là kỳ thi duy nhất để tuyển sinh vào các trường đào tạo bác sĩ tại Ấn Độ. Mỗi năm, hàng triệu học sinh cạnh tranh hơn 100.000 chỉ tiêu đại học ngành y, khiến đây trở thành một trong những kỳ thi có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất thế giới.

Chính sức ép quá lớn này đã tạo điều kiện cho các đường dây gian lận hoạt động. Theo cơ quan chức năng, nhiều tổ chức đã lợi dụng nhu cầu của thí sinh để mua bán đề thi, môi giới gian lận và thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Sau khi phát hiện đề thi bị rò rỉ, nhà chức trách đã quyết định hủy toàn bộ kết quả của kỳ thi trước và tổ chức thi lại trên phạm vi cả nước. Quyết định này khiến hàng triệu học sinh phải tiếp tục ôn tập và tham gia kỳ thi lần thứ hai, làm dấy lên làn sóng bức xúc trong dư luận.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) sau đó đã bắt giữ nghi phạm được xác định là kẻ cầm đầu đường dây rò rỉ đề thi. Theo thông tin điều tra, người này là một giảng viên hóa học và bị cáo buộc đóng vai trò tổ chức việc đánh cắp, phát tán đề thi ra bên ngoài.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Telegram, Pavel Durov, cho rằng việc chặn ứng dụng chỉ là giải pháp tạm thời. Ông nhận định nếu Telegram bị hạn chế, các đối tượng gian lận sẽ nhanh chóng chuyển sang nền tảng khác, trong khi vấn đề cốt lõi nằm ở việc tài liệu thi bị rò rỉ từ chính những người có quyền tiếp cận.

Vụ việc càng làm gia tăng áp lực đối với ngành giáo dục Ấn Độ khi trước đó nước này cũng vướng tranh cãi liên quan đến hệ thống chấm điểm trực tuyến của kỳ thi trung học, với nhiều phản ánh về việc chấm sai hoặc gán nhầm kết quả cho thí sinh.

Hai vụ việc liên tiếp đã làm dấy lên làn sóng phản đối trên cả nước, kéo theo nhiều cuộc biểu tình của học sinh và phụ huynh yêu cầu cải tổ hệ thống khảo thí, đồng thời quy trách nhiệm cho Bộ Giáo dục về những lỗ hổng trong công tác tổ chức các kỳ thi quy mô quốc gia.

Nguồn: channels, bbc