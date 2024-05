Nữ sinh Olympia gây sốt với vẻ ngoài xinh xắn, đã thế còn học cực giỏi, là "phiên dịch viên" của trường

Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia Tuần 3 Tháng 2 Quý 3 năm thứ 24 phát sóng ngày 26/5 trên VTV3 là cuộc so tài của 4 nhà leo núi: Nguyễn Hà Vân Khanh (trường THCS&THPT Việt Úc, Hà Nội); Nguyễn Hà Chi (trường THPT chuyên Thái Nguyên); Huỳnh Nguyễn Anh Khoa (trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang); Lê Trần Nhật Minh (trường THPT An Lương Đông, Thừa Thiên Huế).

Trong số đó, nữ sinh Nguyễn Hà Vân Khanh chính là người đã giành được vòng nguyệt quế. Không chỉ gây ấn tượng với thành tích này, Vân Khanh còn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

4 nhà leo núi tham gia chương trình tuần này

Ngay từ phần khởi động, các thí sinh có phần tranh tài vô cùng gay cấn. 3 nhà leo núi Hà Chi, Anh Khoa, Nhật Minh đồng 30 điểm và Vân Khanh - nữ sinh được mệnh danh là "nữ hoàng nhấn chuông" bởi tốc độ nhấn chuông trả lời câu hỏi siêu nhanh của mình, đạt 25 điểm.

Vân Khanh trong phần thi Khởi động

Đến phần thi thứ 2 Vượt chướng ngại vật, thử thách của chương trình đưa ra với 5 chữ cái. Ở hàng ngang thứ nhất, không có thí sinh nào đưa ra đáp án chính xác. Tuy nhiên, ở hàng ngang thứ 2, Vân Khanh bất ngờ nhấn chuông giành quyền trả lời. Mặc dù chưa có gợi ý nào được lật mở mà thí sinh Vân Khanh vẫn trả lời đúng từ khóa của chương trình - "Excel" và mang về số điểm 75. Với thành tích này, nữ sinh đến từ Hà Nội xuất sắc dẫn đầu đoàn leo núi.

Vân Khanh nhấn chuông trả lời phần Vượt chướng ngại vật dù chưa có gợi ý nào được lật mở

Ở phần thi Tăng tốc, Vân Khanh tiếp tục dẫn đầu vị trí dẫn đầu 215 điểm. Bỏ khá xa về điểm số với Anh Khoa được 100 điểm, Nhật Minh được 70 điểm, Hà Chi 50 điểm.

Đến phần thi hồi hộp và gay cấn nhất là Về đích. Vì có điểm số cao nhất, Vân Khanh là thí sinh bước vào phần thi này đầu tiên. Lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm, nhưng Vân Khanh đã không thể trả lời được câu hỏi nào và kết thúc phần thi với số điểm 195.

Tiếp đến là Anh Khoa, nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Nam sinh chỉ trả lời đúng câu hỏi thứ nhất. Kết thúc, nam sinh thu về 140 điểm. Nhật Minh là thí sinh thứ ba tham gia thử thách ở phần Về đích và nam sinh thu về 110 điểm.

Hà Chi là thí sinh cuối cùng đến với phần thi Về đích. Nữ sinh đã lựa chọn cho mình gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Câu thứ nhất bạn đã tự tin trả lời. Đến câu hỏi thứ 2 Hà Chi tạo cơ hội cho Anh Khoa vươn lên dẫn đầu với 200 điểm. Câu thứ ba Hà Chi tiếp tục làm khán giả trường quay đứng ngồi không yên khi trao cơ hội trả lời cho Vân Khanh. Nữ sinh này đã trả lời đúng và nâng tổng điểm lên 215.

Kết quả chung cuộc, vòng nguyệt quế cho người chiến thắng đã thuộc về thí sinh Vân Khanh.



Vân Khanh giành chiến thắng chung cuô

Ở một diễn biến khác, netizen còn dành nhiều sự chú ý cho nhan sắc ngọt ngào nữ tính của Vân Khanh. Ở đầu chương trình, MC Khánh Vy giới thiệu nữ sinh từng giành giải Học sinh giỏi cấp Cụm môn Vật lý; Quán quân Olympia cấp trường và đồng thời là phiên dịch viên cho các cuộc họp của thầy cô giáo nước ngoài.



Không chỉ xinh đẹp...

Nữ sinh còn học rất giỏi

