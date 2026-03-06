Nữ sinh nhận giấy báo đỗ ĐH top đầu, nộp 2 tỷ đồng nhưng nhập học nhà trường lại thông báo: “Chúng tôi chưa từng nhận em"

Tháng 5/2024, một nữ sinh họ Trần ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) nhận kết quả kỳ thi đại học không như mong đợi, gần như không có cơ hội đỗ vào các trường top đầu.

Trong lúc lo lắng cho tương lai của con, mẹ nữ sinh được một người đàn ông tên Vương tự xưng là giám đốc một trung tâm dạy thêm giới thiệu về “chỉ tiêu tuyển sinh nội bộ” vào một trường đại học danh tiếng tại địa phương.

Vương khẳng định đây là “cơ hội cuối cùng để có suất học trường tốt”, đồng thời yêu cầu gia đình nộp 700.000 NDT (khoảng 2,6 tỷ đồng) phí xử lý hồ sơ. Người này sắp xếp cho nữ sinh tham gia một buổi phỏng vấn với “đại diện nhà trường”, kiểm tra thể chất và sau đó cung cấp giấy báo trúng tuyển có đóng dấu.

Tin tưởng mọi thủ tục đều hợp lệ, gia đình chờ đến ngày nhập học. Tuy nhiên đến tháng 8/2024, khi nữ sinh Trần đến trường làm thủ tục nhập học, nhà trường thông báo giấy báo trúng tuyển của cô là giả và nữ sinh chưa từng được trường tuyển sinh.

Do toàn bộ các khoản tiền đều được chuyển cho Vương mà không thông qua nhà trường, phía trường đại học khẳng định không liên quan và không chịu trách nhiệm.

Gia đình vội liên lạc với Vương nhưng người này đã biến mất không dấu vết. Không còn cách nào khác, họ buộc phải trình báo cảnh sát địa phương để điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy không chỉ nữ sinh Trần mà còn ít nhất 20 gia đình khác cũng trở thành nạn nhân của chiêu trò “chỉ tiêu tuyển sinh nội bộ”. Tổng số tiền Vương chiếm đoạt lên tới 3,2 triệu NDT (khoảng 12 tỷ đồng).

Cảnh sát xác định Vương đang nợ nần chồng chất do nghiện cờ bạc trực tuyến và mua xổ số. Lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh và thí sinh sau kỳ thi đại học, đối tượng đã lên kế hoạch lừa đảo.

Vương mua thông tin thí sinh từ các kênh bất hợp pháp để tiếp cận phụ huynh, sau đó thao túng tâm lý bằng cách nhấn mạnh cơ hội vào trường top đầu rất hạn chế.

Để tạo sự tin tưởng, hắn thuê văn phòng tại một tòa nhà cao cấp làm nơi tổ chức “phỏng vấn”, sử dụng AI để làm giả giấy báo trúng tuyển, email thông báo từ nhà trường và cả con dấu. Ngoài ra, Vương còn giả danh “giám đốc văn phòng tuyển sinh” của trường để trò chuyện, tư vấn với phụ huynh qua mạng xã hội. Đối tượng thường thúc ép các gia đình bằng câu nói: “Nếu không nộp tiền ngay hôm nay, suất học sẽ thuộc về người khác”.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Vương bị tòa án tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đảo, đồng thời bị phạt 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng) và phải bồi thường cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vẫn còn nhiều nạn nhân khác từng bị lừa sau kỳ thi đại học nhưng ngại lên tiếng vì sợ bị chế giễu hoặc ảnh hưởng đến cơ hội thi lại trong năm sau.

Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo phụ huynh chỉ nên nộp các khoản phí tuyển sinh trực tiếp cho nhà trường, không chuyển tiền cho bên thứ ba. Đồng thời cảnh báo rằng những lời quảng cáo về “chỉ tiêu nội bộ” hay “suất học được lãnh đạo phê duyệt riêng” đều là chiêu trò lừa đảo.

