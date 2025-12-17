Nữ sinh lớp 8 bị bạn quây đánh, giật tóc kéo lê: Hiệu trưởng chia sẻ do "mâu thuẫn trẻ con"

Trong ngày 16/12, trên mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ về việc một nữ sinh ở Bắc Ninh bị nhóm bạn quây đánh ở trường. Đính kèm bài viết là đoạn clip dài hơn 1 phút người xem không khỏi kinh ngạc và tức giận, mong muốn nhà trường cũng như cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự tình.

Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, một nữ sinh đang bị nhóm bạn đánh hội đồng tại khu vực cầu thang trong trường học. Nữ sinh này liên tục bị 3 nữ sinh khác túm tóc, giật ngược xuôi rồi kéo lên trên mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, 3 nữ sinh kia còn thay nhau tát, đạp, đánh vào đầu, vào người bạn học một cách hung hăng, dã man.

Nữ sinh bị đánh gần như không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu đau. Lúc này có rất nhiều học sinh khác chứng kiến xung quanh, thay vì can ngăn thì các em này lại hò reo, cổ vũ liên tục. Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Lim, xã Tiên Du, Bắc Ninh.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng ở trường. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, Hiệu trưởng trường THCS Lim (xã Tiên Du, Bắc Ninh) - bà Đào Thị Lan, đã xác nhận sự việc lan truyền trên mạng xã hội thời gian này. Theo bà Lan, sự việc xảy ra trong giờ ra chơi vào ngày 12/12 vừa qua. Nữ sinh bị đánh học lớp 8, còn ba nữ sinh tham gia đánh bạn đang học lớp 9.

Theo bà Lan, nhà trường đã làm việc, hòa giải 3 bên và báo chính quyền. Hiện công an vào cuộc điều tra và xác minh sự việc để xử lý theo đúng pháp luật. Gia đình nữ sinh bị đánh đã đưa cháu đi khám bệnh tại Hà Nội, sức khỏe không có dấu hiệu bất thường, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi để ổn định tinh thần.

Ngay khi nắm bắt sự việc, nhà trường đã làm việc ngay với các gia đình học sinh. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trẻ con và sự bột phát nên nữ sinh lớp 8 đã bị các nữ sinh lớp 9 đánh.

Nói thêm về nguyên nhân, bà Đào Thị Lan đã có những chia sẻ cụ thể hơn trên Tri Thức - Znews vào sáng nay, 17/12,

"Nguyên nhân sự việc không phải do mâu thuẫn âm ỉ mà là bộc phát, các học sinh nghe nói có người bình luận về mình nên nảy sinh mâu thuẫn", bà Lan nói trên Tri Thức - Znews.

Cũng theo chia sẻ của bà Lan, sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút, giáo viên đã có mặt ngay sau đó. Nhà trường đã yêu cầu những học sinh liên quan viết bản tường trình và thông báo với phụ huynh để phối hợp giải quyết. Trưa cùng ngày, các phụ huynh đã đến thăm hỏi nạn nhân và gia đình.

Về phía 3 học sinh đánh bạn, nhà trường đã yêu cầu viết bản kiểm điểm. Trước mắt, trường có các biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bao gồm cả những học sinh đứng xem và quay video, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp kỷ luật theo mức độ vi phạm, đảm bảo đúng quy định.

T/H