Nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đã được lực lượng công an tìm thấy và đưa về nhà an toàn sau gần 2 ngày mất liên lạc.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội mất liên lạc gần 2 ngày, thông tin trên VietNamNet, bà Nguyễn Thị N. (SN 1976, bác ruột và là người trực tiếp nuôi dưỡng nữ sinh sau khi mẹ cháu qua đời) cho biết, cháu Đ.T.T.A. đã trở về nhà an toàn vào sáng 26/11. Theo bà N., sau khi nhận được tin nhắn từ những đối tượng giả mạo, yêu cầu chuyển 40 triệu đồng tiền chuộc cháu A., bà đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, tìm kiếm và xác định được nơi cháu đang ở.

Theo lời bà N. chia sẻ trên VietNamNet, cháu A. không đi đâu xa mà ở nhà một người bạn học khác trên địa bàn. Ban đầu, người bạn này giấu, nói với bà rằng A. không có ở nhà mình. Sau khi cơ quan công an đến làm việc, người bạn này mới thừa nhận A. đang ở đó.

Bà N. cho biết thêm, qua xác minh, cơ quan công an làm rõ tin nhắn đòi tiền chuộc không phải do người bạn đang cho A. ở nhờ thực hiện. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã đưa cháu A. về nhà an toàn.

Cháu A. đã trở về nhà an toàn sau gần 2 ngày mất liên lạc với gia đình. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trước đó, ngày 25/11, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) tiếp nhận thông tin về việc nữ sinh Đ.T.T.A. (SN 2011, trú tại xã Ứng Hòa) rời khỏi nhà từ sáng 24/11. Thông tin trên Lao Động, bác ruột của cháu A. là bà N. cho hay, trước thời điểm A. rời khỏi nhà, gia đình không xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng. Bà cũng không rõ lý do cháu bất ngờ mất liên lạc.

Thời điểm đó, một người bạn khác lớp đến nhà chơi. Sau đó, nữ sinh A. xin phép bà N. đưa bạn về. Kể từ thời điểm đó đến sáng 26/11, bà N. không thấy cháu trở về và gia đình cũng không thể liên lạc được với nữ sinh.