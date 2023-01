Nữ sinh 22 tuổi ra đi mãi mãi khi đang ngủ, mẹ đến trường mới phát hiện sự thật chấn động và lập tức gặp hiệu trưởng đòi công bằng

Những ngày vừa qua, câu chuyện liên quan đến một nữ sinh Trung Quốc 22 tuổi ra đi mãi mãi trong ký túc xá của trường khiến dân tình không khỏi xót thương. Cô gái ấy tên Tống Gia Di, đang học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Thông tin Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Gia Di được phân vào ở ký túc xá với 8 bạn khác, nữ sinh này ở giường trên. Rạng sáng ngày 3/12, mẹ Gia Di nhận được cuộc điện thoại từ máy con gái. Những tưởng con gái chỉ muốn hỏi han tâm sự như mọi khi, thế nhưng thông tin bà nhận được từ đầu dây bên kia lại vô cùng chấn động: Gia Di đang nằm trong phòng cấp cứu sau khi rơi từ giường tầng xuống đất. Dù các bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, thế nhưng đến tối ngày 5/12, Gia Di đã tử vong.

Hình ảnh Gia Di - cô nữ sinh xấu số ra đi vĩnh viễn khi đang ngủ

Lo liệu hậu sự cho con xong, người mẹ tìm đến ký túc xá của Gia Di để kiểm tra. Bà phát hiện chiều cao của giường trên là 1,9m, trong khi lan can giường chỉ chưa đến 15 cm, được đóng nghiêng ra ngoài. Nếu sinh viên đặt nệm và chiếu mỏng, lan can này gần như bằng phẳng với đệm, người nằm rất dễ ngã xuống đất. Bên cạnh đó, gia đình họ Tống còn phát hiện chất lượng lan can không đạt chuẩn, gián tiếp dẫn đến cái chết thương tâm của con gái bà.



Khi mở điện thoại của Gia Di, bà nhận thấy trong lịch sử trò chuyện có rất nhiều sinh viên đã than phiền về chất lượng của lan can giường tầng trên. Tuy nhiên, không một ai trong ban giám hiệu nhà trường phản hồi về điều này.

Gia đình Gia Di đã đến tận ký túc xá của con gái để kiểm tra

Lan can của giường tầng trên chỉ cao 15 cm, nếu đặt thêm đệm và chiếu mỏng, lan can liền trở nên bằng phẳng với mặt đệm

Chiếc lan can còn lộ dấu hiệu hư hỏng nặng nề

Nhận thấy mối nguy tiềm tàng của chiếc lan can, gia đình họ Tống đã làm việc với Hiệu trưởng để giải quyết vụ việc. Trong quá trình làm việc, nhà trường đề xuất hoàn trả toàn bộ học phí, tiền bảo hiểm và trả thêm một số khoản bồi thường cho cha mẹ Gia Di.



Tuy nhiên, là một người mẹ cũng như nghĩ đến các trường hợp sinh viên vẫn đang phải sống trong cảnh nguy hiểm này, mẹ Gia Di kiên quyết đòi trường phải có hành động rõ ràng trước cái chết của con gái.

Trong văn bản uỷ thác cho luật sư để kiện trường, bà Tống đưa ra một số yêu cầu như: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình trên tờ Nhật báo Tô Châu; Tổ chức lễ tưởng niệm Gia Di trong trường; Sửa chữa toàn bộ lan can giường tầng trên có vấn đề.

"Yêu cầu của gia đình chúng tôi không cao. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho con gái và nghĩ đến an toàn cho những học sinh khác", bà Tống chia sẻ.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình Gia Di rất đáng thương. Gia Di là con một và chỉ còn vài tháng nữa, Gia Di sẽ tốt nghiệp, dự định về quê hương báo hiếu cho cha mẹ nhưng tai nạn đã khiến cô ra đi vĩnh viễn.

Câu chuyện của Gia Di là hồi chuông cảnh tỉnh các trường học về đảm bảo an toàn cho sinh viên

Sau khi câu chuyện của gia đình Gia Di được đăng tải lên mạng, dân tình không khỏi tiếc thương cho hoàn cảnh của cô nữ sinh. Trách nhiệm của nhà trường trong cái chết của Gia Di là không phải bàn cãi, bởi họ đã không thể kiểm soát tốt cơ sở vật chất trong ký túc xá.



Dẫu vậy, dù giờ lãnh đạo nhà trường có đưa ra phương án bồi thường nào cho gia đình Gia Di, cô gái này cũng đã ra đi vĩnh viễn ở độ tuổi 22 tươi đẹp với biết bao dự định còn dang dở.

Nguồn: Sohu