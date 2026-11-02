Nữ sinh 18 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) bất ngờ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác lên màu xanh áo lính để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Ngày 30/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh tiếp nhận một lá đơn tình nguyện nhập ngũ đặc biệt. Người mang lá đơn đến là cô gái trẻ có dáng vẻ dịu dàng, gương mặt xinh xắn. Đó là Nguyễn Phương Hạnh Lâm, sinh năm 2008, hiện là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng.

Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa đang tập trung cho việc học tập, xây dựng những dự định cá nhân, Hạnh Lâm lựa chọn một hướng đi đặc biệt. Đó là tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, mong muốn được khoác lên màu xanh áo lính, góp sức trẻ phục vụ quê hương, đất nước.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, Hạnh Lâm cho biết, quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ xuất phát từ sở thích cá nhân và niềm tự hào về truyền thống gia đình cách mạng.

Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em mong muốn được đóng góp sức trẻ của mình cho quê hương, đất nước. Nếu có cơ hội, em rất mong sau này được phục vụ lâu dài trong quân đội”, Lâm chia sẻ.

Với nữ sinh, đây không phải quyết định nhất thời mà là mong muốn được thử sức, rèn luyện và cống hiến trong môi trường quân đội. Cô hiểu rằng, phía trước có thể là những tháng ngày xa gia đình, xa giảng đường đại học, đối diện với nếp sinh hoạt nghiêm túc, kỷ luật và những thử thách đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì.

Tuy nhiên, những điều ấy không khiến cô chùn bước. Ngược lại, Lâm mong muốn được trải nghiệm môi trường quân ngũ để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm và trưởng thành hơn.

Lá đơn tình nguyện nhập ngũ của Hạnh Lâm không chỉ khiến cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Vân chú ý mà còn mang đến niềm vui, sự tự hào cho gia đình.

Anh Nguyễn Xuân Trường - bố của Lâm cho hay khi biết con gái có nguyện vọng tình nguyện nhập ngũ, gia đình hoàn toàn ủng hộ.

“Gia đình rất vui mừng và tự hào về quyết định của con. Đây là nguyện vọng xuất phát từ chính suy nghĩ, tình cảm và tinh thần tự nguyện của Lâm. Chúng tôi cho rằng, đó là cách người trẻ thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước. Gia đình luôn tôn trọng, ủng hộ và động viên con thực hiện mong muốn của mình”, anh Trường chia sẻ.

Nguyễn Phương Hạnh Lâm và bố.

Theo anh Trường, việc con gái chủ động lựa chọn môi trường quân đội để rèn luyện, cống hiến là điều đáng trân trọng. Gia đình mong muốn Lâm tiếp tục giữ vững quyết tâm, chuẩn bị tốt về sức khỏe, tinh thần để sẵn sàng thực hiện nguyện vọng.

Sự ủng hộ của gia đình cũng là điểm tựa để nữ sinh thêm vững tin trên hành trình phía trước. Với Lâm, truyền thống gia đình cách mạng không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để em lựa chọn cách thể hiện tình yêu quê hương bằng hành động cụ thể.

Nữ thanh niên duy nhất viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Văn Quảng - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Vân cho biết, trong đợt tuyển quân năm 2027, đến thời điểm này, Nguyễn Phương Hạnh Lâm là trường hợp nữ thanh niên duy nhất trên địa bàn xã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo Trung tá Quảng, Lâm sinh ra tại thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương anh hùng, vùng An toàn khu II. Đây là nơi đã hun đúc nên nhiều thế hệ người con giàu lòng yêu nước, kiên cường trong đấu tranh, cần cù trong lao động và luôn nặng lòng với quê hương, đất nước.

Đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng, trước ngưỡng cửa tuổi trẻ với nhiều ước mơ, hoài bão và cơ hội học tập, lập nghiệp, Lâm đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Vân tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của Nguyễn Phương Hạnh Lâm.

“Quyết định ấy thể hiện nhận thức, trách nhiệm và tình cảm của một nữ thanh niên đối với Tổ quốc. Với Lâm, được khoác lên màu xanh áo lính không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cơ hội để thử thách bản thân, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong và trưởng thành trong môi trường quân đội”, Trung tá Quảng nhấn mạnh.

Cũng theo Trung tá Quảng, giữa nhiều lựa chọn về học tập, nghề nghiệp và lập thân, lập nghiệp, việc một nữ sinh viên chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ là điều đáng trân trọng. Đó là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và tình yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ hôm nay.

Từ niềm tự hào về truyền thống quê hương, Lâm lựa chọn cách thể hiện tình yêu đất nước rất riêng: Sẵn sàng gác lại những dự định cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trung tá Quảng cho biết thêm, trong đợt tuyển quân năm 2027, xã Hoàng Vân ghi nhận nhiều nam thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến nay, địa phương có 108 thanh niên tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, phục vụ đất nước.

“Từ vùng đất An toàn khu II giàu truyền thống cách mạng, lá đơn của cô sinh viên Nguyễn Phương Hạnh Lâm trở thành câu chuyện đẹp về tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Không phải những lời nói lớn lao, tình yêu quê hương, đất nước của cô gái sinh năm 2008 được thể hiện bằng một lựa chọn cụ thể. Đó là mong muốn được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến sức mình cho Tổ quốc”, Trung tá Quảng chia sẻ.