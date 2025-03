Nữ sinh 15 tuổi sinh con, tiết lộ bất ngờ về người nghi gây ra chuyện

Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện nữ sinh P.N.T. (SN 2010, ở thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) nhập viện sinh con vào ngày 19/3. Sự việc khiến dư luận ngỡ ngàng, thương xót cho hoàn cảnh của nữ sinh cũng như thắc mắc về cha đứa trẻ.

Được biết, gia đình cháu N. có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ của N. - bà Tr.T.C. là mẹ đơn thân, bệnh tật, một mình đi làm thuê, nhặt ve chai nuôi 3 đứa con. Trong đó, N. là con thứ 2, anh trai của N. không được bình thường, em út hiện 10 tuổi.

Đưa người quen qua mạng xã hội về ở chung nhà

Chia sẻ trên báo Lâm Đồng Online, bà C. cho biết vào tháng 6/2024 (lúc này N. đang học lớp 8 tại một trường THCS ở Di Linh), bà quen một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Th. (quê ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) qua mạng xã hội.

Nữ sinh N. vừa sinh con ngày 19/3 vừa qua, hiện vẫn nằm viện. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Tháng 7/2024, bà Th. dẫn theo một thanh niên tên Lê Ngọc S., giới thiệu là con trai vào Di Linh gặp bà C. Bà Th. và S. tới nhà trọ của bà C. ở lại qua đêm.

Ngay tối đó, bà C. đang ngủ thì nghe tiếng động nên tỉnh giấc và phát hiện S. đang ở phòng N. Bà C. tra hỏi thì S. và N. nói chưa xảy ra chuyện gì song qua linh cảm của người mẹ, bà C. cảm nhận S. đã làm chuyện không đúng với con gái mình. 3 ngày sau, bà C. vẫn liên tục tra hỏi con gái, thấy vậy bà Th. và S. đã dọn đồ bỏ đi.

Tuy nhiên một ngày sau, trong lúc bà C. đang đi làm thì N. và em trai bỏ đi theo mẹ con bà Th. Chiếc xe máy của bà C. cũng biến mất theo. Vài hôm sau, em trai của N. quay về còn N. bỏ đi theo mẹ con bà Th. xuống TP.HCM, 1 tháng sau mới quay về.

Khi hỏi về lý do bỏ nhà đi, N. nói sau khi bị S. ép làm chuyện người lớn, S. rủ N. đi và hứa sẽ lo cho. Trong thời gian bỏ nhà đi TP.HCM, S. đã lấy xe máy, nhẫn và bông tai bằng vàng của N. đem bán để chi tiêu. Khi hết tiền, bà Th. và S. đưa N. về lại Di Linh rồi bỏ đi luôn. Khi mẹ hỏi chuyện, vì quá lo sợ nên N. không dám thừa nhận mọi chuyện mà S. gây ra cho mình.

Bà C. kiệt sức khi chăm con sinh ở bệnh viện. (Ảnh: Báo Lâm Đồng Online)

Tin nhắn của S. với người nhà của N. trao đổi về việc N. mang thai, sắp sinh. (Ảnh: Báo Lâm Đồng Online)

Cơ quan chức năng vào cuộc

Kể thêm trên báo Lao Động, bà C. tiết lộ khoảng 3 tháng sau khi N. trở về, bà thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ, từ tâm lý đến cơ thể đều khác thường nên đưa con đi khám thì phát hiện cháu đã có thai 21 tuần. Từ khi phát hiện có thai đến hiện tại, N. đã nghỉ học và vẫn giữ liên lạc với S.

Khi N. nhập viện sinh con, gia đình đã liên hệ với S. Qua trao đổi bằng điện thoại và Zalo, S. thừa nhận đã làm N. có thai và hứa sẽ có trách nhiệm. Tuy vậy, gia đình bà C. không hề biết thông tin gì về S., những lời hứa hẹn chẳng có gì chắc chắn. Bà C. mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, lấy lại công bằng cho con gái.

Liên quan đến sự việc, một lãnh đạo UBND huyện Di Linh cho biết đã chỉ đạo giao UBND thị trấn Di Linh và Công an thị trấn nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng các cơ quan liên quan để xác minh.

Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật sau khi có báo cáo chính thức từ UBND thị trấn Di Linh.

Lam Giang