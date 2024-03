Nữ rapper "trợn mắt" hú hồn khi đưa mic cho fan hát: Tưởng thế nào ai dè "tông điếc"

Trong một show diễn gần đây, Nicki Minaj đã có một phen khiến cả cộng đồng fan dậy sóng khi phải giật lại mic sau khi đưa cho một khán giả “hát dùm”. Nicki đã chiêu đãi show diễn bằng bản acoustic của ca khúc The Night Is Still Young với tiếng đàn piano nhẹ nhàng, khác hẳn phong cách ngày thường của cô.

Nicki Minaj "hồn nhiên" đưa mic cho fan

Và cũng vì thế, Nicki Minaj quyết định đưa mic xuống khán giả cho một fan “may mắn” để giúp cô hát câu mở đầu của ca khúc. Cô đã “chọn mặt gửi vàng” cho một fan nữ nhiệt tình ngay ở sát sân khấu với trang phục và vẻ ngoài rất có gu. Tuy vậy, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng của nữ rapper đã chuyển sang ánh mắt bất lực bởi chính cô cũng không ngờ rằng fan nữ này lại không thể bắt đúng tông của ca khúc, khiến những câu mở đầu bài hát trở nên “trớt quớt” khỏi không khí tình tứ, lắng đọng của show diễn.

Loạt biểu cảm bất lực "ê chề" của nữ rapper sau khi nghe giọng hát của fan

Trước khi cầm mic lên hát, các fan xung quanh cũng đồng loạt dặn dò bạn fan nữ này “Đừng có làm hỏng cơ hội này nha bà!”. Nhưng trước tình cảnh “điếc tông” này, Nicki Minaj cũng phải ngay lập tức “đòi” lại mic. Nữ rapper còn dành tặng luôn một ánh mắt “chết lặng” bất ngờ cho các fan. Có lẽ Nicki cũng không tin được chính fan của cô nàng lại có thể cất lên những câu hát “ngờ nghệch” như vậy.



Beyonce và khoảnh khắc vỡ oà khi giao lưu cùng fan

Trước đây, trong cộng đồng fan Âu - Mỹ, các sao vẫn thường xuyên đưa mic cho fan “thử sức” và nhiều trường hợp bất ngờ thay khi khán giả còn hát hay hơn cả idol, có thể kể đến như Beyonce, Rihanna,...

Fan của Rihanna cũng khiến cô nàng "bật ngửa" với giọng hát nội lực

Tuy nhiên trong trường hợp này có lẽ Nicki Minaj hơi xui khi gặp phải fan giúp cô có một màn “tấu hề” hơn là một màn khoe vocal tại show diễn. Cảnh tượng Nicki Minaj phải giật lại mic cũng được các fan chia sẻ “ầm ĩ” trên mạng xã hội, một phần bày tỏ sự thông cảm cho cô nàng, một phần cho rằng với một nữ rapper “dữ dằn” như cô, biểu cảm như thế đã là quá đáng yêu rồi.