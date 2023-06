Nữ phụ phim Doctor Cha: Học trường danh giá, vừa đi làm thêm ở quán cafe vừa diễn xuất

Vào vai con gái của nữ chính Uhm Jung Hwa trong bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" suốt nhiều tuần qua Doctor Cha, nữ diễn viên sinh năm 2003 Lee Seo Yeon nhận được sự chú ý lớn. Mọi thông tin về diễn viên trẻ này không có nhiều trên mạng xã hội nên càng được công chúng quan tâm và lùng tìm.

Mới đây tham gia phỏng vấn với tờ Ilgan Sports, Lee Seo Yeon bất ngờ hé lộ thông tin hiếm hoi về học lực đáng nể và cuộc sống khó khăn khi vừa làm diễn viên, vừa đi làm bán thời gian ở quán cafe và dạy thêm.

Lee Seo Yeon vừa nhận được sự chú ý lớn từ công chúng qua vai diễn con gái của nữ chính trong phim "Doctor Cha"

Sao nhí tiềm năng tham gia toàn phim đình đám, không thể tin nổi khi "Doctor Cha" đạt kỷ lục

Sinh năm 2003 và mới ra mắt vào năm 2016 với vai trò diễn viên nhí, Lee Seo Yeon đã tham gia không ít bộ phim nổi tiếng châu Á như The King in Love (thủ vai Yoona lúc còn nhỏ), Love Revolution, Still 17 và mới đây nhất là Doctor Cha. Do hầu như toàn đóng vai phụ nên danh tiếng của Seo Yeon chưa được khẳng định, phải đến màn thể hiện trong Doctor Cha, khả năng diễn xuất của nữ diễn viên mới được chú ý.

Thủ vai con gái của Cha Jung Sook, Lee Seo Yeon thể hiện tròn vai và đem đến loạt cung bậc cảm xúc cho người xem trong từng cảnh quay, từ phẫn nộ cho đến cảm thông, hả hê.

The King in Love và Still 17 đều là bước đệm vững chắc cho Seo Yeon trên con đường diễn xuất

Lee Seo Yeon được chú ý nhờ vai diễn trong Doctor Cha

Trả lời phỏng vấn với Ilgan Sports, chính Lee Seo Yeon cũng không thể tin nổi khi bộ phim Doctor Cha đạt kỷ lục về tỷ suất người xem, góp phần giúp đài JTBC thống trị màn ảnh nhỏ nửa đầu năm 2023.

"Phản ứng của các thành viên trong gia đình em mới thật sự ấn tượng. Ông của em đang sống ở đảo Jeju, ông vừa đích thân đi quảng bá phim cho em vừa dùng ảnh của em trong phim làm hình nền điện thoại. Mẹ em lại bình tĩnh bất ngờ, trong khi bố em háo hức đến mức làm ầm cả lên: 'Con chuẩn bị trở thành ngôi sao rồi đúng không?'. Phản ứng của bạn bè em cũng thú vị lắm ạ. Em thường không trang điểm khi ra ngoài nên khi thấy em trên TV, bạn bè em phải thốt lên rằng 'Không ngờ bạn tôi lại xinh thế này cơ đấy'", Lee Seo Yeon háo hức chia sẻ.

Được biết sau bộ phim The King in Love, Lee Seo Yeon được mệnh danh là "Yoona nhí" vì thủ vai hồi bé của thành viên nhóm SNSD và cũng nhờ nhiều đường nét tương tự đàn chị.

Lee Seo Yeon được công chúng ưu ái đặt cho biệt danh "Yoona nhí"

Diễn viên trẻ chật vật vừa đi học, vừa làm thêm, vừa đi diễn

Trái với hình ảnh cô bé nhà giàu được nuông chiều trong Doctor Cha, Lee Seo Yeon ngoài đời lại rất mạnh mẽ và luôn phải cố gắng để vừa học, vừa đi đóng phim lại vừa đi làm thêm kiếm sống. Hiện tại, Lee Seo Yeon đang theo học tại khoa Phúc lợi Xã hội thuộc Đại học Nữ sinh Ewha - trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc và cũng là trường nữ sinh đầu tiên tại Hàn và thế giới. Thông tin này khiến công chúng bất ngờ, bởi đa số diễn viên và ca sĩ đều chọn các ngôi trường nghệ thuật để theo học.

"Em thường đi dạy thêm, làm thêm ở quán cafe và sống cuộc sống của một diễn viên. Cuộc sống của em có khó khăn không ư? Nếu em muốn làm tất cả những gì em muốn, em phải đi theo con đường này thôi ạ", tài năng trẻ sinh năm 2003 hé lộ về cuộc sống khó khăn.

Hoá ra trước vai diễn đầu tay vào năm 2016, Lee Seo Yeon được tuyển chọn trên phố. "Hồi đó em và em trai của mình cách nhau 6 tuổi. Em trai em còn quá nhỏ nên mẹ lo lắng để em đi diễn. Sau đó, mẹ đã giữ lời hứa cho em làm diễn viên".

Tuy đam mê diễn xuất và chăm chỉ đi diễn, song Lee Seo Yeon lại phải bỏ dở sự nghiệp giữa chừng để dành toàn lực cho kỳ thi đầu vào cấp 3. Nữ diễn viên chia sẻ rằng, bản thân cô đều trân trọng việc học và diễn xuất nên con đường theo đuổi cả hai không hề dễ dàng. "Hồi học cấp 2, em có thể vừa diễn vừa học được nhưng chuyện lại không hề dễ dàng khi em bước vào cấp 3", Lee Seo Yeon cho hay.

Chính vì gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học và làm, Lee Seo Yeon đã bàn bạc với công ty chủ quản và quyết định sẽ chỉ học trong 3 năm. "Nhưng do không thể chịu đựng nổi nên em đã thay đổi quyết định, chính vì vậy vào năm 2 của cấp 3, em đã đi diễn casting thử vai. Cả việc học hành và diễn xuất đều vô cùng quá giá đối với em".

Sau khi thành công với Doctor Cha, Lee Seo Yeon nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Chia sẻ về mối quan hệ ngoài đời với các diễn viên trong đoàn phim, sao nhí một thời cho hay: "Thật ra trong phim, em với So Arin là chị em cùng cha khác mẹ, bọn em coi nhau như đối thủ và còn chí choé vì bố nữa, nhưng thật ra cả hai rất thân đấy ạ (cười)". "Tiền bối Uhm Jung Hwa là mẫu hình tuyệt vời với trái tim ấm áp. Mỗi lần gặp khó khăn hay bị áp lực khi quay phim, tiền bối đều ôm em thật chặt và dõi theo quá trình quay phim cho đến khi em hoàn thành cảnh quay", Lee Seo Yeon nói về mối quan hệ với người mẹ màn ảnh Uhm Jung Hwa.

"Nói không bị áp lực là nói dối. Khó khăn nhất là lúc em phải đóng cảnh khóc nhưng không thể bật khóc được. Em cảm thấy rất biết ơn ạ", Lee Seo Yeon nói về áp lực trước sự thành công bất ngờ của bộ phim và việc cô phải thủ vai diễn quan trọng trong phim.

Chia sẻ về việc phá vỡ vai diễn đặc trưng cũ như "con của nữ chính" hay "phiên bản hồi nhỏ của nữ chính", Lee Seo Yeon hé lộ mong muốn được tham gia diễn vai hành động và phim hài tình cảm.

Nguồn: Ilgan Sports, Edaily