Nữ người mẫu bị cắt cụt chân, 14 năm sau mang chân giả đến đại náo Met Gala

Met Gala 2026 đã mang đến vô số những bộ trang phục đậm chất nghệ thuật và tạo nên xu hướng. Từ chiếc váy của Emma Chamberlain lấy cảm hứng từ tranh của Vincent Van Gogh đến quả xoài thép của tiểu thư tài phiệt Isha Ambani, nhiều bộ trang phục đã trở thành chủ đề bàn tán toàn cầu. Trong khi nhiều nhân vật xuất hiện tại sự kiện, một người phụ nữ đã gây sốt với đôi chân giả kim loại màu vàng.

Và đó chính là người mẫu Lauren Wasser. Cô diện áo blazer mở cúc và quần short dài đến đầu gối cùng màu. Phía bên dưới chính là đôi chân giả màu vàng đặc trưng, thứ giúp Lauren Wasser có biệt danh "cô gái có đôi chân vàng". Thông tin về nữ người mẫu này nhanh chóng khiến dư luận xôn xao.

Lauren Wasser là người Đức, năm nay 38 tuổi, từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí danh tiếng như Vogue, Glamour, Sports Illustrated và Harper's Bazaar. Cô cũng từng trình diễn trên sàn catwalk cho Chromat, Savage x Fenty và Louis Vuitton. Năm 2017, cô được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 và vào năm 2023, cô trở thành Người phụ nữ của năm do tạp chí Glamour Đức bình chọn.

Lauren Wasser gây ấn tượng mạnh tại Met Gala với đôi chân giả bằng kim loại màu vàng. Ảnh: Getty Images

Lauren Wasser sinh ra lành lặn và có cuộc sống bình thường cho đến năm 2012. Biến cố xảy đến khi cô mắc phải hội chứng sốc nhiễm độc (Toxic Shock Syndrome - TSS). Hội chứng nguy hiểm này do 1 loại vi khuẩn gây ra, xảy ra khi phụ nữ sử dụng băng vệ sinh tampon trong thời gian dài từ 4-8 tiếng mà không thay.

Lauren Wasser chia sẻ: "Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt. Lượng máu ra rất nhiều. Tôi đoán là mình đã ngất xỉu. Họ tìm thấy tôi nằm úp mặt trên sàn phòng ngủ. Tôi chỉ còn cách cái chết 10 phút". Độc tố nhanh chóng lan đến các cơ quan nội tạng, khiến Lauren Wasser được đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo để bảo toàn mạng sống. Các bác sĩ nói với bố mẹ cô rằng con gái họ chỉ có 1% sống sót.

Chân phải của nữ người mẫu chuyển sang màu đen do nhiễm độc và không còn có thể cứu chữa. Khi Lauren Wasser tỉnh lại, bác sĩ thông báo cô phải cắt cụt chân phải, nếu không sẽ chết. Vì Lauren Wasser không thể sử dụng thuốc giảm đau nên cô phải chịu đựng nỗi đau kinh hoàng khi cắt bỏ 1 phần thân thể.

Hình ảnh Lauren Wasser trên giường bệnh với đôi chân tím tái vì sốc độc. Ảnh: Instagram

“Đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tin được chuyện đó lại xảy ra và xảy ra nhanh đến vậy. Cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi chỉ trong vài phút và những tổn thương gây ra đã không thể phục hồi. Việc hồi phục dường như là điều không thể” - Lauren Wasser chia sẻ với tạp chí Vestal. Quá trình phục hồi cũng không hề dễ dàng khi cô bị rụng tóc, tăng cân, sử dụng vô số loại thuốc để loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Đến năm 2018, Lauren Wasser quyết định cắt nốt chân trái sau những tổn thương dai dẳng. "Tôi không có chân phải và bàn chân trái của tôi là một vấn đề đau đớn lớn. Tôi phải ngồi xe lăn suốt tám tháng trời. Tôi khóc trong phòng tắm và hét vào mặt Chúa mỗi ngày. Tôi rất tức giận và không nhìn thấy tương lai. Trong tâm trí tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Tôi thực sự tin rằng mình sẽ không bao giờ được giới người mẫu hay bất cứ ai chấp nhận” - nữ người mẫu kể về quãng thời gian đen tối. Về sau, cô đã vực dậy tinh thần, nhen nhóm khát vọng sống nhờ đức tin tôn giáo và em trai 14 tuổi.

Lauren Wasser mất cả 2 chân, phải trải qua quãng thời gian vô cùng đen tối. Ảnh: Glamour

Cuộc sống của Lauren Wasser dần khởi sắc khi cô trở thành người mẫu. Không thể khiếm khuyết cơ thể làm chùn bước, cô biến chân giả thành phụ kiện thời trang phong cách. Nữ người mẫu 38 tuổi chụp ảnh cho nhiều tạp chí danh tiếng, catwalk cho nhiều thương hiệu lớn và tham dự những sự kiện đỉnh cao như Met Gala. Lauren Wasser trở thành biểu tượng nghị lực sống, câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người không may mắn tương tự.

Lauren Wasser biến đôi chân giả màu vàng thành lợi thế và có sự nghiệp thành công không thua kém gì những người mẫu bình thường. Ảnh: X

Nguồn: Vogue