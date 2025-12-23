Nữ nghệ sĩ nổi tiếng được tặng ô tô, tiền, túi hiệu nhưng từ chối thẳng: Ngoài đời có học vấn và cách dạy con đáng nể!

Đại tá, NSND Hà Thủy sinh năm 1960 tại thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Bà sớm bộc lộ tài năng âm nhạc. 17 tuổi, bà trúng tuyển vào Đoàn ca múa Quân đội tại thị xã Lào Cai. Cùng thời điểm đó, nữ nghệ sĩ nhận giấy báo trúng tuyển trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng cuối cùng, bà vẫn quyết định bước trên con đường nghệ thuật.

Sau này, nghệ sĩ Hà Thủy thi đỗ vào Trường trung cấp nghệ thuật quân đội. Trong 4 năm theo học tại đây, bà luôn giành điểm giỏi tất cả các môn. Tốt nghiệp, nữ nghệ sĩ tiếp tục học hệ chính quy chuyên ngành Thanh nhạc – Nhạc viện Hà Nội.

Đại tá, NSND Hà Thủy

Năm 1992, bà chuyển công tác về khoa Ca múa nhạc Trường trung cấp Nghệ thuật Quân đội, tham gia giảng dạy thanh nhạc. Từ năm 2014, nghệ sĩ Hà Thủy là Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tham gia giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bà được mệnh danh là "Phù thủy" đào tạo nhiều ngôi sao ca nhạc nhất Việt Nam. Nhiều học trò của bà trở thành nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Phạm Phương Thảo, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, Hoàng Quyên, Bùi Lê Mận…

Học trò của bà có 4 người được phong tặng NSND, 10 người nhận danh hiệu NSƯT, 15 ca sĩ hoạt động ở trong showbiz… Khi dạy âm nhạc, bà cũng chỉ bảo các học trò về cách sống, đạo đức nghề nghiệp, dạy các em làm người trước khi làm nghề.

Sự tận tâm và tận tình trong giảng dạy của NSND Hà Thủy luôn khiến các học trò dành cho bà sự biết ơn sâu sắc. Nhiều ca sĩ thành danh thường xuyên đến thăm Hà Thuỷ và muốn tặng bà nhiều món đồ quý giá.

Chia sẻ với Dân Trí, nữ nghệ sĩ cho biết: "Ngày trước, khi Chu Thuý Quỳnh còn khó khăn, tôi đã tặng em ấy chiếc xe máy cũ để đi lại. Sau này khi có điều kiện, Quỳnh muốn tặng tôi một chiếc ô tô nhưng tôi không nhận. Hồ Quỳnh Hương cũng muốn tặng túi xách hàng hiệu nhưng tôi cũng từ chối.

Tôi sống giản dị nên không hợp với những món quà đắt tiền. Tôi không bao giờ nhận bất cứ cái gì, kể cả tiền. Tính tôi rất tự trọng và muốn tự làm mọi thứ cho mình....".

Chồng NSND Hà Thủy là Hoàng Tùng - trước là Chủ nhiệm Khoa Nhạc jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ông nghỉ hưu được 8 năm, có nhiều học trò nổi tiếng trong ngành. Con trai NSND Hà Thuỷ cũng là giảng viên Khoa Nhạc jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã lập gia đình.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, NSND Hà Thủy cho biết bà vốn quen với nhịp sống bận rộn nên khi con trai kết hôn, bà chủ động để các con ra ở riêng. Theo bà, khi đã trưởng thành, các con cần có không gian độc lập để tự xây dựng cuộc sống và vun đắp hạnh phúc của mình, còn bà chỉ thỉnh thoảng sang thăm.

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết, bà luôn dạy con trai cách tự chăm sóc bản thân, từ nấu nướng đến việc chia sẻ công việc nhà cùng vợ. Theo quan điểm của bà, hôn nhân là sự đồng hành của hai người, không thể tồn tại chuyện người chồng đi làm về chỉ ngồi nghỉ ngơi, còn mọi việc bếp núc đều dồn lên vai người vợ. "Nếu có điều kiện thì thuê người hỗ trợ, còn không thì vợ chồng phải cùng nhau san sẻ", bà nói.