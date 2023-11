Nữ MC xứ Nghệ xuất hiện trên bản tin Thời Sự khiến dân tình nóng lòng tìm danh tính

Bức ảnh của một nữ MC dẫn bản tin Thời Sự được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đã khiến nhiều người xuýt xoa xen lẫn tò mò. Trong hình, nữ MC đang check-in trước giờ lên sóng. Gương mặt xinh đẹp, thanh thoát, làn da trắng mịn màng, nụ cười duyên dáng cùng phong thái tự tin, thanh lịch của nữ MC đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người nhìn.

Xuất phát từ một Fanpage ở Nghệ An, bức ảnh của nữ MC sau đó đã được chia sẻ rầm rộ. Bên cạnh những lời tấm tắc dành cho nhan sắc của cô gái, mọi người cũng tò mò về danh tính của nữ MC này.

Bức ảnh gây chú ý của Văn Doanh Nhi.

Doanh Nhi hiện công tác tại Đài phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Profile của nàng hot girl truyền hình nhanh chóng được tìm ra. Cô là Văn Doanh Nhi (sinh năm 2002, quê ở Nghệ An). Doanh Nhi hiện đang là MC của Đài phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Ngoài bản tin Thời Sự, nữ MC còn dẫn các chương trình khác như: Nghệ An Ngày Mới, Nhịp Sống 24h, Bản Tin Thời Tiết,...

Trên sóng truyền hình, cô thường diện những bộ đồ công sở thanh lịch, kín đáo, nhã nhặn, phù hợp với tính chất công việc. Ngoài đời, Doanh Nhi có phong cách thời trang trẻ trung và gợi cảm hơn. Song dù là lúc lên sóng hay đời thường, vẻ đẹp của Doanh Nhi đều để lại ấn tượng mạnh mẽ với mọi người.

Nữ MC sở hữu dung mạo ưu tú.

Phong cách thời trang trẻ trung.

Doanh Nhi có chất giọng ấm áp, lối dẫn mạch lạc, tác phong chuyên nghiệp cộng với nhan sắc ưu tú, không ít người nói đùa rằng từ nay họ sẽ phải xem các chương trình của Đài phát thanh và Truyền hình Nghệ An nhiều hơn để được gặp Doanh Nhi trên sóng mỗi ngày. Người hâm mộ cũng tràn vào trang cá nhân của Doanh Nhi và để lại nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc của nữ MC. Được biết, ngoài công việc tại Đài truyền hình, Doanh Nhi còn làm người mẫu ảnh cho một số hãng thời trang.

Cùng xem thêm những khoảnh khắc gây thương nhớ của Văn Doanh Nhi:

Doanh Nhi hiện dẫn nhiều chương trình của Đài phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Còn trẻ tuổi song Doanh Nhi dẫn khá tự tin và chuyên nghiệp.

"Nhìn MC tự nhiên lại muốn xem Thời Sự", một cư dân mạng bình luận.

Ảnh: FBNV