Loạt ảnh bố Doãn Hải My gả con gái lấy chồng: Hiếm thấy nụ cười, vẫn gây sốt mạng vì lý do này

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ở Hà Nội là sự kiện tâm điểm vào cuối tuần vừa qua. Và giống với đám hỏi và đám cưới ở Thái Bình trước đó, chú Doãn Thanh Sơn - bố cô dâu Doãn Hải My tiếp tục thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Không khó để nhận thấy, chú Doãn Thanh Sơn sở hữu thần thái lạnh lùng, hiếm thấy nở nụ cười trong hành trình gả con gái lấy chồng song không vì thế mà tạo cảm giác khó gần hay xa cách. Trái lại, bố Doãn Hải My vẫn gây sốt mạng vì loạt lý do sau đây!

Trong ngày trọng đại của con gái cưng, chú Sơn mặc suit và đeo nơ với phong thái lịch lãm. Cũng chính từ vẻ ngoài trẻ trung và thần thái tự tin này, sự xuất hiện của bố cô dâu khiến nhiều người phải xuýt xoa. Điều này cũng góp phần khiến khoảnh khắc bố Doãn Hải My đưa con gái vào lễ đường y hệt như trong phim.

Khoảnh khắc bố Doãn Hải My dẫn con gái vào lễ đường

Trước đó, bố mẹ Doãn Hải My có mặt tại khách sạn từ buổi sáng, vừa theo dõi việc trang trí vừa cùng 2 con tập dượt cho buổi lễ. Lúc này chú Sơn mặc nguyên cây màu đen và đeo khẩu trang kín đáo chẳng khác nào idol Kpop.

Trước khi tiệc cưới chính thức diễn ra, chú Sơn mặc nguyên cây đen và đeo khẩu trang kín đáo

Ở đám hỏi và đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, chú Sơn chọn bộ suit nhà Dolce & Gabbana, đích thân “hộ tống” về Thái Bình. Từng khoảnh khắc ân cần chăm sóc của bố cô dâu đều nhận về nhiều lời khen.

Bố cô dâu tự lái Mercedes G63 hộ tống con gái về nhà chồng

Có thể thấy, cũng như rất nhiều ông bố khác, bên ngoài có thể luôn lạnh lùng nhưng bên trong là tình thương, sự lo lắng ấm áp dành cho các con; bên con những giây phút quan trọng nhất cuộc đời.

Được biết chú Doãn Thanh Sơn là dân chơi Hiphop nổi tiếng đời đầu có nickname là Sơn Break. Cùng với Việt Max, Hà Lê,... Sơn Break vẫn được xem là một trong những người đặt nền móng cho Hiphop Việt Nam. Hiện tại bố vợ Đoàn Văn Hậu là doanh nhân kiêm chủ nhà hàng ở vị trí đắc địa Hà Nội.