Bình An lẻ bóng dự đám cưới Đoàn Văn Hậu: Diện sơ mi trắng visual sáng bừng, nhan sắc hot boy đời đầu đúng đỉnh!

Không nằm ngoài dự đoán từ cư dân mạng, đám cưới Đoàn Văn Hậu hội tụ dàn khách mời xịn xò. Và một trong số các nhân vật gây chú ý nhất chính là hot boy đời đầu - diễn viên Bình An.

Tại đám cưới Văn Hậu - Hải My, Bình An chỉ xuất hiện một mình, không có Phương Nga sánh đôi. Dù chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng anh chàng một lần nữa chứng minh đẳng cấp visual của hot boy đời đầu: đẹp trai và sáng bừng. Thậm chí chỉ cần thêm một chiếc nơ hay cà vạt thì có người hiểu lầm đây là đám cưới của chú rể Bình An cũng nên.

Bình An xuất hiện cực kỳ điển trai và rạng rỡ tại đám cưới Văn Hậu

Bình An cùng Đỗ Duy Nam

So với chú rể cũng "một chín một mười" nha!

Được biết Bình An và Đoàn Văn Hậu có mối quan hệ khá thân thiết. Khi vợ chồng chàng cầu thủ rạng rỡ khoe ảnh đăng ký kết hôn, Bình An đã để lại bình luận "Năm ngoái anh cũng cười tươi lắm" khiến cư dân mạng bật cười khi ngầm hiểu đây là cách đùa vui thường thấy của cánh mày râu.

Ngoài ra khi vợ chồng Bình An đăng ký kết hôn, bức ảnh nam diễn viên cười rạng rỡ còn Á hậu mếu máo cũng cực kỳ viral trên MXH.

Vợ chồng Bình An - Phương Nga về chung một nhà khoảng hơn 1 năm trước

Ngoài ra dân tình cũng nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa 2 cặp đôi Bình An - Phương Nga và Văn Hậu - Hải My. Dù 2 người chồng làm việc trong các lĩnh vực khác nhau nhưng đều rất đẹp trai, thành công trong sự nghiệp khi còn trẻ. Trong khi đó Phương Nga và Doãn Hải My đều xinh đẹp, nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi nhan sắc. Hiện tại cả 2 cặp đôi đều nhận được nhiều sự yêu quý từ cư dân mạng.