Loại hoa trong top đắt nhất thế giới xuất hiện khắp nơi trong tiệc cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My: Quá chịu chơi và chịu chi!

Chiều tối 26/11, đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tại Hà Nội đã chính thức diễn ra khiến dân tình rộn ràng. Bên cạnh nhân vật chính dâu xinh rể xịn hay dàn khách mời quy tụ toàn người nổi tiếng, nhiều người còn chú ý đến bó hoa cầm tay của cô dâu.

Cô dâu chú rể trong ngày trọng đại

Theo đó Doãn Hải My sẽ sử dụng bó hoa cưới được làm từ hoa linh lan - biểu tượng tình yêu. Hoa linh lan còn được gọi là The Return of Happiness - sự trở về của hạnh phúc. Do đó, các cặp uyên ương thích chọn lựa linh lan làm hoa cưới như một lời ước hẹn trăm năm.

Ngoài ra hoa cài áo của Đoàn Văn Hậu cũng là sự kết hợp giữa hoa rum và linh lan, đồng bộ với hoa cưới của Doãn Hải My.

Chú rể bảnh bao trong bộ vest màu trắng

Giá thành của loại hoa này cũng rất đắt đỏ, luôn nằm trong top những loài hoa đắt nhất thế giới. Nguyên nhân đến từ việc loại hoa này là hoa nhập khẩu, rất khó kiếm và khó thu hoạch. Vì vậy nhiều người cho rằng bó hoa cưới của Hải My có giá tiền không hề nhỏ chút nào.

Cận cảnh bó hoa cưới của Doãn Hải My

Không chỉ làm bó hoa cưới, cặp đôi còn cắm những cành linh lan rải rác trong không gian tiệc

Trước đó tại đám hỏi và đám cưới ở Thái Bình, cặp đôi dùng bó hoa cưới làm từ hoa tulip và hoa linh lan. Cả hai loại hoa này đều là biểu tượng của tình yêu, gắn liền với nghi lễ thiêng liêng và trang trọng.