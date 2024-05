Vợ á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng lộ dấu hiệu có tin vui, gia đình sắp đón thành viên thứ 5?

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, vợ Shark Hưng - Á hậu Nguyễn Thu Trang (sinh năm 1988) khoe tấm bằng tốt nghiệp khoá học về Quản trị và Khởi nghiệp.

Theo đó, đây là tấm bằng tốt nghiệp đầu tiên người đẹp được nhận tại Việt Nam, bởi cô có khoảng thời gian lớn lên và học tập tại Séc. Cô không quên gửi lời cảm ơn đến “người chồng, người thầy, người bạn đồng hành trên con đường khởi nghiệp” là Shark Phạm Thanh Hưng, đính kèm hình ảnh xinh đẹp chụp cùng bằng tốt nghiệp.

Người theo dõi nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt trong cách tạo dáng của Thu Trang. Trong ảnh, người đẹp để tấm bằng che phía trước, nhưng vẫn để lộ ra phần bụng nhô cao. Trước đó, trong hình ảnh gia đình đăng tải vào cuối tháng 3/2024, á hậu cũng “thả hint” ở phần chú thích: “Together we are working on a bigger and bigger family” (Chúng mình cùng nhau xây dựng một gia đình lớn hơn nữa)

Chiếc caption "thả hint" của Thu Trang.

Trước dấu hiệu cho thấy đại gia đình Shark Hưng sắp chào đón thành viên mới, cư dân mạng không khỏi phấn khích, tranh thủ gửi những lời khen có cánh: “Mẹ bầu xinh xỉu cô ơi”; “Thế này thì phải làm thêm cô công chúa nữa”...Sắp trở thành mẹ 3 con, nhưng sắc vóc của Thu Trang vẫn mặn mà với làn da không tì vết, thần thái tươi tắn. Người hâm mộ ngóng chờ một bộ ảnh mẹ bầu chính thức với nhan sắc xuất sắc như khi cô mang thai sinh đôi vào năm 2021.



Kết hôn với Shark Hưng vào năm 2018, tính đến nay, vợ chồng á hậu - doanh nhân đã có hơn 6 năm bên nhau và đây là lần mang thai thứ hai của Thu Trang sau khi sinh hai cậu quý tử vào năm 2022. Được biết, Thu Trang rất hoà thuận, yêu thương hai con riêng của chồng. Shark Hưng cũng cưng chiều vợ trẻ hết mực, sẵn sàng làm việc nhà, chăm con, lúc nào cũng khiến tinh thần của mẹ bầu thoải mái.