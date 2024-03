Á hậu Thu Trang hiếm hoi khoe ảnh đại gia đình: Visual cậu cả và ái nữ nhà shark Hưng chiếm spotlight!

Shark Hưng cùng vợ luôn có cách kỉ niệm ngày cưới rất đặc biệt. Nếu như những năm trước, shark Hưng là người chủ động "tỏ tình" thì năm nay, vợ kém 16 tuổi - Thu Trang lại thay chồng làm điều đó khi đăng ảnh đại gia đình cùng 2 con riêng của chồng.

Vợ shark Hưng đăng tải dòng caption thổ lộ tâm tư và dành lời cảm ơn đến shark Hưng: "Người ta nói rằng những cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất là luôn đồng hành cùng nhau. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em cùng vượt qua mọi chuyện. Chúc mừng ngày kỷ niệm! Em yêu anh. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một đại gia đình", (tạm dịch) kèm theo đó là những bức hình gia đình có đầy đủ các thành viên thay vì chỉ có cặp song sinh như trước đó.

Ở bên dưới, shark Hưng cũng có cách đáp lại cực tình cảm: "Love you more and more...by times flies" (Tạm dịch: Yêu em nhiều hơn nữa theo thời gian).

Lần đầu vợ shark Hưng khoe ảnh gia đình lên MXH

Khi đăng tải bức hình này, netizen liền chú ý đến nhan sắc và thần thái mà các con của shark toát ra. Cô con gái đầu lòng Tuệ Minh (SN 2009) giờ đây đã 15 tuổi, nét nữ tính và trong sáng thấy rõ, cùng Bách Việt (SN 2011) 13 tuổi nhưng đã rất ra dáng "cậu cả" của gia đình, ngày càng giống bố khi có visual sáng bừng và bảnh bao. Kèm theo đó là cặp song sinh Quang Minh (Daniel) - 2021 và Quang Chính (William) - 2021 kháu khỉnh. Netizen cũng không tiếc lời khen cho nhan sắc đồng đều của đại gia đình shark.

Theo thời gian, các con của shark Hưng cũng lớn dần và toát ra thần thái của con chủ tịch

Có thể thấy, trong số các "cá mập", Shark Hưng (Phạm Thanh Hưng) - Phó Chủ tịch Tập đoàn CEN Group (chủ yếu cung cấp dịch vụ bất động sản) luôn dành được sự chú ý đặc biệt của netizen. Không chỉ bởi tư duy sâu rộng và vốn kiến thức được ví von như "bách khoa toàn thư", shark Hưng còn có chuyện tình nổi tiếng với bà xã xinh đẹp kém 16 tuổi - Á hậu Nguyễn Thu Trang và cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn sau 6 năm.