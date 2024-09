Doãn Hải My cập nhật mưa bão ở Thái Bình gây lo lắng, chiếc Mẹc G63 "giải cứu" tình thế cực cấp bách

Mới đây, Doãn Hải My đã đăng tải trên trang cá nhân một đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh mưa to ở Thái Bình. Được biết, gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu hiện tại đang đưa con trai đầu lòng - bé Lúa về thăm ông bà nội tại quê nhà. Tuy nhiên không may khi đúng thời điểm này, cơn bão số 3 đổ bộ đất liền, do đó trên địa bàn nhiều nơi của tỉnh Thái Bình có ảnh hưởng không hề nhỏ.



Trên story của mình, Doãn Hải My bày tỏ: “Tình hình tại Thái Bình, lo quá… Mọi người hãy cẩn thận, chú ý đảm bảo an toàn nhé! Cố lên!”, kèm theo hình ảnh là âm thanh sấm chớm, mưa gió giật giũ bên ngoài khung cửa gây lo sợ.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My cập nhật tình hình mưa bão tại quê chồng ở Thái Bình

Đoàn Văn Hậu và gia đình có 2 căn nhà ở Thái Bình. Mỗi khi theo chồng về thăm ông bà nội, Doãn Hải My và cả gia đình thường sẽ ở căn 3 tầng bên ngoài mặt đường vì căn này có diện tích rộng, đầy đủ tiện nghi hơn. Theo như hình ảnh trong story, cô và cả nhà đang trú bão tại đây.

Đáng chú ý, trên trang cá nhân của chị dâu Doãn Hải My cũng cập tình hình đối phó với mưa bão. Nhiều người nhận ra chiếc xe G63 quen thuộc của gia đình Doãn Hải My đang được sử dụng để làm chỗ sạc pin. Vì lo sợ mưa bão to sẽ có thể bị cắt điện nên gia đình cô chuẩn bị trước cho các tình huống.

Căn nhà khang trang ngoài mặt đường của gia đình Đoàn Văn Hậu ở Thái Bình

Công dụng của Mẹc G63 khiến dân tình bật cười

Điều này khiến dân tình cũng bày tỏ sự bất ngờ với công dụng của chiếc xế hộp đắt tiền, thì ra trong những lúc cấp bách thế này, ô tô cũng chỉ là... trạm sạc mà thôi. Ngoài ra, không ít người cũng gửi lời chúc bình an đến gia đình Hải My trong những ngày mưa bão.

Gần đây, Doãn Hải My cũng nhận nhiều thắc mắc khi không thấy đưa con trai đầu lòng về thăm ông bà nội. Bởi từ lúc con trai chào đời đến hiện tại đã được 4 tháng tuổi, Văn Hậu và Hải My thường xuyên cập nhật những hình ảnh của bé Lúa nhưng đều ở Hà Nội.

Đáp lại câu hỏi của netizen, Doãn Hải My cho biết sắp tới sẽ đăng tải vlog cho con trai về quê nội. Nhiều người cho rằng, người đẹp sinh năm 2002 vẫn luôn giữ được sự tinh tế, cách trả lời khéo léo khi bị dân tình hỏi khó những chuyện nhạy cảm.

Trước đó, Doãn Hải My từng đôi lần bị netizen phán xét có sự xa cách với bố mẹ chồng ở quê với những bình luận như: "Chẳng bao giờ thấy về quê thăm bố mẹ chồng, toàn thấy lượn như cá cảnh. Hảo con dâu". Tuy nhiên, Hải My không đáp trả mà chỉ đôi khi chia sẻ chuyện được mẹ chồng lên Hà Nội giúp chăm sóc con, hay cùng mẹ chồng đưa bé Lúa đi chơi, dạo phố.