Nữ MC tuyệt sắc của làng game Việt khoe hình ảnh ngày càng ‘bạo’ nhưng lại rất nóng bỏng gợi cảm

Nhắc tới Minh Anh thì có lẽ cộng đồng game thủ không còn lạ lẫm với cô nàng nữ MC nổi tiếng của làng game Việt. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng ngoại hình gợi cảm bên cạnh khả năng làm chủ sân khấu, Minh Anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả và tình cảm của game thủ.

Trước khi nổi tiếng là nữ MC trên sân khấu của Free Fire, Minh Anh còn là người cầm trịch tại các giải đấu Esports của Liên Quân Mobile vào thời điểm năm 2019. Sự tự tin kết hợp với bản lĩnh khiến cho Minh Anh luôn làm cho các giải đấu Esports thêm hấp dẫn.

Cô nàng cũng được xem là một trong số những nữ MC “bốc lửa” và xinh đẹp bậc nhất của làng game Việt. Mới đây, Minh Anh lại khiến cho tất cả ngỡ ngàng khi tung bộ ảnh “bạo” trên trang cá nhân của mình. Bộ ảnh đã khoe trọn vẹn được tất cả những thế mạnh về ngoại hình của nữ MC, đồng thời cho thấy một diện mạo và hình ảnh hoàn toàn mới của Minh Anh so với trước đây.

Nguyễn Minh Anh sinh năm 1998, đến từ Hà Nội, cũng bước chân ra từ trường Báo.

Ngay từ khi còn là cô sinh viên năm nhất, cô nàng đã được rất nhiều người biết đến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát ấn tượng. Sau khi xuất sắc giành quán quân cuộc thi The Next MC 2018 do Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Hội MC trẻ thành phố tổ chức, nhiều cơ hội dẫn chương trình mới đã đến với Minh Anh trong đó có cả việc làm ở lĩnh vực Esports và cả làm MC cho Đài truyền hình.