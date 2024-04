Cộng đồng LMHT quốc tế xếp hạng người Đi Rừng tại MSI 2024 nhưng vị trí của Levi gây bức xúc

Từ nhiều năm trở lại đây, vị trí Đi Rừng đang trở nên đặc biệt quan trọng trong một đội hình LMHT, nhất là trong đấu trường chuyên nghiệp. Không chỉ mang nhiệm vụ như trước là thực hiện "gank" các lane, mở giao tranh, cung cấp khống chế và khả năng chống chịu... mà người Đi Rừng còn có vai trò chính trong việc vận hành lối chơi của đội. Có thể thấy rõ nhất thông qua CKTG 2023 và Mùa Xuân 2024, khi những người Đi Rừng như Oner, Canyon... có thể thi đấu tốt, đội của họ cũng sẽ có kết quả tốt và lấn át đối thủ ngay từ đầu trận đấu.

Nếu Oner chơi tốt thì gần như chắc chắn T1 sẽ có thế trận dễ dàng trước mọi đối thủ

Với việc meta xoay quanh vị trí Đi Rừng gần như không có thay đổi nào đáng kể, thì những tuyển thủ ở vai trò này vẫn sẽ là mắt xích chủ chốt ở MSI 2024. Mới đây, cộng đồng LMHT quốc tế đã có một bảng xếp hạng các tuyển thủ Đi Rừng tại giải đấu sẽ được tổ chức ở Thành Đô sắp tới và ngay lập tức gây nhiều tranh cãi. Theo đó, tier S chỉ có một mình Canyon góp mặt. Ở hạng A gồm: Oner, Xun, Tian và Razork. Ở tier B gồm Yike, UmTi, Inspired và JunJia. Trong khi đó, Levi và Josedeodo ở tier C. Cuối cùng là Croc của LOUD.

Bảng xếp hạng các tuyển thủ Đi Rừng tại MSI 2024 gây tranh cãi

Vấn đề đầu tiên được chỉ ra, chính là việc Canyon không thực sự quá áp đảo Oner ở trận chung kết LCK Mùa Xuân mới đây. Nếu không sử dụng vị tướng giàu tính đột biến như Kha'Zix và Chovy cũng như Kiin không quá hay, chưa chắc Canyon đã kiểm soát được ván đấu thứ 4 bản lề trong trận đối đầu T1. Chưa kể, Canyon đã quá lâu không xuất hiện ở đấu trường quốc tế và chưa chắc lần trở lại này, anh chàng có thể thể hiện được tốt nhất.

Trận chung kết LCK Mùa Xuân 2024 cho thấy Oner không quá thua kém Canyon nếu không muốn nói là có những khoảnh khắc lấn lướt

Nhưng vị trí ở giữa bảng mới đáng quan tâm, cụ thể là tier B và C. Dù rằng đang là nhà vô địch LCS, nhưng bản thân UmTi giai đoạn thi đấu tại LCK chưa thực sự thể hiện quá nhiều. Thậm chí, dù đã chinh chiến nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên UmTi tham dự một giải đấu đẳng cấp quốc tế chính thức của làng LMHT. Do đó, vị trí hạng B được cho là hơi quá cao so với UmTi.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của UmTi là con số 0 nhưng lại được xếp hạng quá cao

Đáng nói, cả UmTi và JunJia đều được xếp cao hơn Levi. Nếu UmTi thiếu hoàn toàn kinh nghiệm thi đấu quốc tế thì JunJia đã không thể hiện tốt ở CKTG gần đây nhất. PSG Talon của anh thậm chí còn không vượt qua nổi vòng Khởi Động. Trong khi đó, một đàn anh và cũng đến từ LCK như UmTi là Pyosik năm ngoái đã bị Levi "shut down" hoàn toàn.

Levi thua cả người Đi Rừng của PSG Talon

"Sao Levi thấp vậy? Còn UmTi hạng B? Lmao"

"Rzork được xếp ngang với Oner? xD"

Tất nhiên, mọi bảng xếp hạng trước thềm các giải đấu đều mang tính chất tham khảo. Nhưng rõ ràng, một số tuyển thủ đang bị đánh giá thấp hơn chính thực lực của họ so với một số đồng nghiệp khác, và vị trí Đi Rừng là một ví dụ.