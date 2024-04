Giải đấu Esports “khủng” bậc nhất lịch sử có hành động “coi thường” LMHT khiến fan bức xúc

Như đã đưa tin từ trước, giải đấu được xem là “khủng” bậc nhất lịch sử làng Thể Thao Điện Tử - Esports World Cup 2024 đã chính thức lộ diện. Tiền thưởng ban đầu của giải đấu này đó là 60 triệu USD (khoảng 1524 tỷ VNĐ) - con số cực "khủng" trong lịch sử Esports. Không dừng lại ở đó, giải đấu này cũng có quy mô lớn không tưởng khi có tới 20 bộ môn thi đấu ở nhiều thể loại game khác nhau từ FPS, MOBA cho tới đối kháng.

Xét về tổng giải thưởng hay số lượng bộ môn thì Esports World Cup có thể được xem là giải đấu “khủng” thuộc hàng top lịch sử Thể Thao Điện Tử

Và vào rạng sáng ngày 19/4, cơ cấu tiền thưởng của 20 bộ môn tại Esports World Cup đã chính thức được công bố. Tuy nhiên điều này đã gây ra sự phẫn nộ cực kỳ lớn đối với cộng đồng LMHT. Thậm chí báo giới tại khu vực LPL còn lên tiếng kêu gọi các đội tuyển của khu vực này và cả T1 không nhận lời tham dự Esports World Cup để phản đối.

Theo đó, tổng tiền thưởng của bộ môn LMHT tại Esports World Cup chỉ là 1 triệu USD. Đây là con số nhỏ bé hơn rất nhiều so với cả những tựa game di động như PUBG Mobile (3 triệu USD) hay Mobile Legends Bang Bang (3 triệu USD). Thậm chí nếu so sánh với một tựa game thuộc dòng MOBA khác là DOTA 2 thì số tiền thưởng của LMHT nhỏ bé hơn rất nhiều. Cụ thể, tiền thưởng cho vòng playoffs và giai đoạn tuyển chọn của DOTA 2 lên tới 10 triệu USD (5 triệu USD cho mỗi giai đoạn). Rõ ràng sự chênh lệch quá lớn như vậy cho thấy BTC Esports World Cup không coi trọng LMHT so với những tựa game khác.

Cơ cấu giải thưởng của 20 bộ môn tại Esports World Cup được công bố và LMHT chỉ có tiền thưởng là 1 triệu USD, nhỏ hơn khá nhiều tựa game khác

Cần biết rằng Esports World Cup được tổ chức tại Ả Rập, một nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Hơn nữa, thời gian tổ chức của Esports World Cup dự kiến là vào đầu tháng 7 và trùng với giai đoạn vòng bảng của các giải đấu mùa hè tại LPL hay LCK. Việc tham dự giải đấu này (nếu có) sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới các tuyển thủ, đặc biệt là về mặt sức khỏe.

T1 được cho là đội đầu tiên được mời tới giải đấu này nhưng khả năng cao là họ sẽ từ chối

Hơn nữa, Esports World Cup không hề nằm trong hệ thống giải đấu chính thức của Riot Games. Việc một đội vô địch giải đấu này không giúp họ có được lợi thế nào tại CKTG (giải đấu quan trọng nhất năm của LMHT). Vì vậy nếu không có tiền thưởng cao vượt trội thì các đội tuyển hàng đầu tại LPL và LCK chẳng có lý do gì phải tham dự giải đấu này.

Trang Sohu đăng bài thể hiện sự phẫn nộ với Esports World Cup: “Faker và các đội LPL đừng tham dự, tiền thưởng của bộ môn LMHT được công bố với chỉ vỏn vẹn 1 triệu USD, không bằng cả mấy game di động”

“Sau khi có thông tin về tiền thưởng thì tôi thấy có rất nhiều khán giả phẫn nộ. Faker và các đội LPL không cần phải lặn lội tới đó làm gì” - Một game thủ bình luận

“12 đội đấu với nhau với tổng giải thưởng 1 triệu USD và không nhận thêm bất kỳ thứ gì. Kể cả khi vô địch thì tiền thưởng nhận về cũng không quá nhiều. Tốt nhất là những đội tuyển hàng đầu không nên tham dự” - Một game thủ khác mỉa mai bình luận

Có lẽ vì vấn đề này nên một số thông tin cho rằng phía các đội tuyển LMHT hàng đầu như T1, Gen.G, BLG… vẫn đang cân nhắc chứ chưa quyết định tham dự Esports World Cup. Nếu cơ cấu giải thưởng của giải đấu này vẫn giữ nguyên thì việc những đội tuyển đình đám kể trên từ chối tham dự cũng là điều dễ hiểu.