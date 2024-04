Gen.G bất ngờ thông báo sẽ đến Việt Nam, khán giả lại vẽ "thuyết âm mưu" vì sự im lặng của T1

Với chiến thắng trước T1 trong trận chung kết LCK Mùa Xuân 2024 vừa qua, Gen.G chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử LMHT xứ Hàn vô địch giải đấu quốc nội 4 lần liên tiếp. Đyâ có thể xem là một sự thống trị tuyệt đối của Chovy và các đồng đội. Đáng nói, trong cả 4 lần vô địch của Gen.G, Chovy là tuyển thủ duy nhất sở hữu đầy đủ cả 4 danh hiệu này. Ngoài ra, chức vô địch cũng giúp Gen.G vào thẳng vòng bảng của MSI 2024 và có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới.

Gen.G đã vô địch LCK Mùa Xuân 2024 vô cùng xứng đáng

Đáng nói, mới đây, truyền thông Hàn đã cho biết vào cuối tháng 05/2024, cụ thể là ngày 25, phía Gen.G sẽ có chuyến thăm Việt Nam. Thông tin được trích dẫn trên trang News1 của Hàn cho biết:

"Tập đoàn Gen.G đã duy trì mối quan hệ hợp tác thể thao điện tử với LG Electronics từ năm 2021. Sau khi gặt hái thành công 4 lần vô địch liên tiếp tại LCK, Gen.G dự định sẽ giao lưu với người hâm mộ địa phương và quảng bá mối quan hệ hợp tác này tại Việt Nam. Lý do Gen.G chọn Việt Nam là do sự phổ biến của LCK tại đây. Theo số liệu thống kê về lượng người xem được LCK công bố vào năm ngoái, khu vực tiếng Việt có mức AMA (lượng người xem trung bình mỗi phút) cao thứ 3, chỉ sau tiếng Trung và tiếng Anh. So với năm trước, AMA cũng tăng 123%, cho thấy LCK đang ngày càng trở thành một khu vực Thể thao điện tử được yêu thích tại Việt Nam".

Truyền thông Hàn đưa tin sắp tới Gen.G sẽ sang thăm Việt Nam, cụ thể là giai đoạn cuối tháng 5/2024 - sau trận chung kết MSI 2024

Rõ ràng, phía LCK cũng đánh giá rất cao thị trường Việt Nam, khi trong nhiều năm trở lại đây, hai khu vực đang tạo nên một mối quan hệ kết nối cùng phát triển mạnh mẽ. Năm ngoái, Morgan cũng đã đến thăm Việt Nam trong một sự kiện hợp tác Việt - Hàn. Hay đội tuyển Fredit BRION và mới đây là DRX đã cho phép các tuyển thủ trẻ từ VCS có cơ hội tham gia đội Challengers. Đồng thời, trang News1 cũng cho biết các đội như Dplus KIA, KT Rolster... cũng đang thảo luận việc ghé thăm Việt Nam. Tuy nhiên, chính phía Gen.G cũng chưa có thông tin hay bài đăng nào xác nhận việc ghé thăm Việt Nam sắp tới.

Trang News1 cũng cho biết các đội như DK hay KT... cũng đang thảo luận việc sang thăm Việt Nam

Ngay lúc này, không ít người lại nhắc về T1. Hồi đầu năm, netizen Việt thi nhau chia sẻ các bài đăng liên quan đến việc T1 có thể ghé thăm Việt Nam. Thế nhưng, sau khi cộng đồng mạng Việt bùng nổ những thông tin trên, thì T1 lại im hơi lặng tiếng hoàn toàn.

Hồi đầu năm việc T1 sang thăm Việt Nam chưa được xác nhận nhưng nhiều trang mạng tại Việt Nam đã thi nhau chia sẻ những thông tin này

Dù vậy, có khán giả nhận định rằng: "Việc mời T1 sang Việt Nam trong bối cảnh mùa giải căng thẳng, đến lúc hết giải thì họ phải đi tham gia các sự kiện của đối tác T1 là chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Chưa kể T1 là đội lớn. Họ chưa xác nhận mà dân mạng chia sẻ ầm ầm thế thì có thể họ cũng đã ngưng làm việc tiếp rồi. Đã vậy mùa vừa rồi T1 gặp DDoS rồi đủ vấn đề nữa".

Nhiều khán giả hoang mang, tiếc nuối và thậm chí là vẽ cả "thuyết âm mưu" cho việc T1 sang Việt Nam

Nhận định trên cũng có nhiều yếu tố chính xác khi chỉ riêng việc "chạy show" sau chức vô địch CKTG 2023 cũng khiến không ít fan T1 bức xúc thay tuyển thủ. Chưa kể, việc bảo mật thông tin khi mọi thứ chưa có thông báo cuối cùng là chuyện hiển nhiên, nhất là với đội lớn như T1. Có thể trong tương lai, T1 sẽ thực sự đến Việt Nam, nhưng mọi chuyện chỉ biết rõ khi chính đội tuyển này thông báo mà thôi.