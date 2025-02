Nữ kế toán nhận tiền chuyển khoản theo lệnh sếp, 8 năm sau bỗng bị niêm phong, đấu giá toàn bộ tài sản: "Có người kiện cô vay nợ 17 tỷ đồng"

Khoản nợ khổng lồ bất ngờ rơi xuống đầu

Năm 2013, A Quyên làm kế toán cho một công ty, công việc của cô là kiểm soát và lập báo cáo tài chính. Một ngày nọ, sếp của cô - ông Hoàng, nói rằng công ty đang gặp khó khăn về tài chính và tài khoản ngân hàng bị hạn chế, nhờ cô sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận một khoản tiền 5.000.000 NDT (khoảng 17,5 tỷ đồng). Ngay trong ngày hôm đó, A Quyên lại chuyển khoản tiền này theo yêu cầu của sếp vào tài khoản của người đàn ông tên Lý.

Đến năm 2019, ông Trần đã kiện ông Hoàng và một số người khác về tranh chấp nợ vay tại tòa án. Còn chị A Quyên vì cho sếp mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền cũng bị liệt vào danh sách bị đơn, dù lúc đó cô đang làm việc ở xa và không hề hay biết.

(Ảnh minh họa)

Sau đó, tòa án đã quyết định rằng A Quyên phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc trả nợ 5.000.000 NDT. Vào tháng 3 năm 2021, tòa án thông báo với A Quyên rằng tài sản của cô sẽ bị phong tỏa và đấu giá, khi đó cô mới biết về khoản nợ 5.000.000 NDT. Đến tháng 1 năm 2022, A Quyên đã nộp đơn yêu cầu xét xử lại tại tòa án trung cấp, nhưng bị bác bỏ.

Vậy ai là người thực sự nhận tiền?

Tháng 8 năm 2023, A Quyên đã đến Viện Kiểm sát quận Lâm Xuyên trình bày vụ việc.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2013, ông Hoàng đã nhiều lần vay tiền từ ông Trần để phát triển công việc. Ông Trần đã chuyển tổng cộng 15.000.000 NDT thành 5 đợt vào 3 tài khoản ngân hàng mà ông Hoàng chỉ định, trong đó có 5.000.000 NDT được chuyển vào tài khoản của A Quyên. Sau đó, ông Hoàng đã ký một giấy vay nợ trị giá 15.000.000 NDT với ông Trần.

Vậy số tiền 5.000.000 NDT chuyển vào tài khoản của A Quyên đã đi đâu? Cô có sử dụng số tiền này không?

Ảnh minh họa

Để làm rõ, các kiểm sát viên đã yêu cầu ngân hàng cung cấp các giao dịch và phát hiện ra rằng số tiền này đã được chuyển ngay trong ngày vào tài khoản của một người tên Lý. Tuy nhiên, A Quyên cho biết cô không quen biết ông Lý và chỉ làm theo yêu cầu của sếp.

Dựa vào một bản sao kê ngân hàng, chưa đủ để tạo thành một chuỗi chứng cứ đầy đủ. Do đó, bước tiếp theo là tìm cách xác định ông Lý và làm rõ mối quan hệ giữa các bên.

Các kiểm sát viên đã tìm đến ông Hoàng, người mà họ nghĩ có thể biết ông Lý. Khi gặp ông Hoàng, ông đang bị giam giữ vì là tội phạm kinh tế. Ông Hoàng cho biết do thời gian đã quá lâu, ông không còn nhớ rõ ông Lý là ai và không thể cung cấp thêm thông tin hữu ích. Tuy nhiên, ông Hoàng thừa nhận khoản nợ 5.000.000 NDT là do chính ông vay và giấy vay nợ cũng do ông ký, còn A Quyên chỉ làm theo yêu cầu của ông.

Những lời khai của ông Hoàng giúp chứng minh rằng giữa A Quyên và ông Trần không có thỏa thuận vay mượn. Sau đó, các kiểm sát viên tiếp tục điều tra và liên lạc với công an tại nơi ông Lý có hộ khẩu.

Cuối cùng, họ đã liên hệ được với ông Lý qua điện thoại. Ông Lý khẳng định không quen biết A Quyên và không có tranh chấp tài chính nào với cô. Khoản tiền 5.000.000 NDT thực chất là nợ giữa ông Lý và ông Hoàng. Ông Lý hứa sẽ gửi cho Viện Kiểm sát một số tài liệu để giải thích rõ sự việc.

Vụ án được xét xử lại và thay đổi phán quyết

Khi tiếp tục điều tra, vụ án đã có những bước tiến quan trọng. Chuỗi chứng cứ liên quan dần được củng cố, và dòng chảy tài chính cũng được làm rõ.

Các chứng cứ cho thấy giữa A Quyên và ông Trần không có thỏa thuận vay mượn, không hình thành hợp đồng vay nợ, cô cũng không sử dụng khoản tiền này và không thu lợi từ nó. Vào tháng 10 năm 2023, Viện Kiểm sát quận Lâm Xuyên đã gửi kiến nghị tái thẩm tới tòa án, và kiến nghị này đã được tòa án chấp nhận.

Vào tháng 6 năm 2024, tòa án đã ra phán quyết hủy bỏ quyết định xét xử trước đó, đồng thời xác định A Quyên không phải chịu trách nhiệm liên đới trả khoản nợ 5.000.000 NDT.

Sau khi thoát khỏi món nợ 5.000.000 NDT, A Quyên cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Vụ việc của A Quyên nhắc nhở chúng ta cần cảnh giác khi cho mượn tài khoản ngân hàng và luôn minh bạch trong các giao dịch tài chính để tránh rủi ro pháp lý. Đồng thời, việc bảo vệ quyền lợi bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý là vô cùng quan trọng.

Theo Huaqiu