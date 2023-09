"Nữ hoàng" VMAs 2023 gọi tên Taylor Swift: "Chặt chém" trên thảm hồng, giật 9 chiếc cúp không bằng khoảnh khắc rơi nhẫn 400 triệu

Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2023 (VMAs) chính là chủ đề hot nhất làng giải trí hôm 13/9, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Cả dàn sao Taylor Swift, Selena Gomez, TXT, Stray Kids, Cardi B, Demi Lovato... xúng xính váy áo trên thảm hồng, đem đến những màn trình diễn hoành tráng trên sân khấu danh giá.

Không sai khi nói rằng Taylor Swift chính là "nữ hoàng" của VMAs năm nay. Ngay từ khi mới bước vào thảm hồng lễ trao giải, nữ ca sĩ sinh năm 1989 nổi bần bật với diện mạo xinh đẹp, sắc sảo và gợi cảm hút hồn. Không những vậy, cô còn ẵm trọn 9 giải thưởng và gây bão khắp mạng xã hội.

Màn khoe sắc vóc đỉnh cao, "chặt chém" cả dàn sao trên thảm hồng

Taylor Swift sở hữu nhan sắc xinh đẹp hút hồn cùng vóc dáng chuẩn như người mẫu, đó là điều không phải bàn cãi. Từ nữ ca sĩ có hình tượng kín đáo, Taylor Swift ngày càng quyến rũ hơn. Trên thảm hồng hôm nay, chủ nhân bản hit Anti-Hero chiếm trọn spotlight khi diện váy đen cắt xẻ táo bạo, tôn lên thân hình gợi cảm, lấn át cả dàn sao đình đám khác.

Taylor Swift chiếm trọn spotlight ở mọi sự kiện cô tham gia. Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của nữ ca sĩ đình đám

Body gợi cảm, chuẩn như người mẫu của cô được tôn lên trọn vẹn trong chiếc váy đen cắt xẻ phong cách

Màn khoe vòng 1 lấp ló của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ phát sốt

Taylor Swift ngày càng lột xác cả về phong cách lẫn nhan sắc

"Bội thu" giải thưởng, ẵm trọn 9 chiếc cúp ở các hạng mục

Sau 1 năm hoạt động chăm chỉ và gây tiếng vang khắp thế giới, Taylor Swift đã thu lại được thành quả xứng đáng. Tại VMAs năm nay, cô xuất sắc mang về 9 chiến thắng trên tổng số 11 đề cử, bao gồm 3 chiến thắng quan trọng nhất: Video of The Year (Video ca nhạc của năm) và Song of The Year (Ca khúc của năm) đồng loạt cho Anti-Hero, Artist of The Year (Nghệ sĩ của năm). Midnights cũng giành chiến thắng ở hạng mục Album of The Year (Album của năm). Hình ảnh nữ ca sĩ "flex" tận 9 chiếc cúp nhanh chóng gây sốt, chứng minh địa vị không bàn cãi của Taylor Swift trong làng nhạc thế giới hiện nay

Taylor Swift giành chiến thắng 9/11 đề cử, bao gồm 3 hạng mục quan trọng nhất

Đây là thành quả xứng đáng cho 1 năm hoạt động chăm chỉ của Taylor Swift

Bức ảnh Taylor Swift "flex" 9 chiếc cúp khiến khán giả không ngừng thán phục

Màn hội ngộ cô bạn thân Selena Gomez

Selena Gomez và Taylor Swift là đôi bạn thân từ thời mới bước vào showbiz. Dù thường ngày hay gặp nhau nhưng màn hội ngộ của đôi bạn thân tại lễ trao giải vẫn là khoảnh khắc đặc biệt. Không hẹn mà gặp, cả 2 mỹ nhân đều lên đồ "chặt chém" khoe trọn vóc dáng gợi cảm, tạo nên khung hình chung mãn nhãn khán giả.

Selena Gomez lên đồ gợi cảm không kém gì cô bạn thân

Cả 2 không thể bỏ qua cơ hội hội ngộ tại VMAs. Selena và Taylor đã thân thiết với nhau từ thời mới bước chân vào làng giải trí

2 mỹ nhân gợi cảm tạo nên khung hình chung mãn nhãn

Biểu cảm trước màn trình diễn của Stray Kids gây bão mạng xã hội

Một trong những đại diện của Kpop tại VMAs năm nay chính là nhóm nhạc Stray Kids. Trên sâu khấu, 8 chàng trai đến từ JYP Entertainment đã cháy hết mình với màn trình diễn S-Class, khiến cả dàn sao phải ngỡ ngàng. Taylor Swift cũng không ngoại lệ, cô không giấu được vẻ thích thú, ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến 1 nhóm nhạc Kpop trình diễn. Rất nhanh chóng, loạt biểu cảm của Taylor Swift khi xem màn trình diễn này đã gây bão mạng xã hội, được netizen chia sẻ rần rần.

Đoạn clip biểu cảm của Taylor Swift trước màn trình diễn của Stray Kids nhanh chóng trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội

Nữ ca sĩ rất hào hứng trước màn trình diễn này. Ban đầu, cô không giấu được vẻ ngỡ ngàng trước sân khấu hoành tráng và vũ đạo đều tăm tắp của Stray Kids

Chủ nhân bản hit Anti-Hero vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc

Cuối cùng, cô dành cho nhóm tràng vỗ tay nồng nhiệt, hào hứng quay sang bàn luận với người bên cạnh

Hóa "meme sống" vì khoảnh khắc mất viên kim cương giá gần 400 triệu

Tại VMAs năm nay, Taylor Swift không chỉ hot nhờ xinh đẹp hay giành 9 giải thưởng, mà còn bởi khoảnh khắc hài hước khi làm mất viên kim cương. Cụ thể, vì nhảy quá sung nên Taylor Swift đã làm rơi mất viên kim cương trị 15 ngàn đô (gần 400 triệu VNĐ). Biểu cảm kinh ngạc, hài hước nhìn chiếc nhẫn trên tay đã thiếu đi viên kim cương lấp lánh khiến fan vừa thương vừa… buồn cười. Hình ảnh hài hước của Taylor Swift nhanh chóng trở thành "meme sống" viral khắp các mạng xã hội hiện nay.

Taylor và biểu cảm hài hước khi phát hiện rơi mất viên kim cương

Viên kim cương này trị giá gần 400 triệu đồng

