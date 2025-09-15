"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh sao giờ lại thế này?

Những người theo dõi showbiz Việt cũng biết Ngọc Trinh vốn là một trong những mỹ nhân gắn liền với danh xưng "Nữ hoàng nội y" vì chuộng phong cách gợi cảm, khoe sắc vóc hừng hực. Hơn 1 thập kỷ hoạt động trong showbiz, người đẹp Trà Vinh luôn trung thành với phong cách táo bạo. Từ những bộ bikini, trang phục cut-out, đầm dạ hội xuyên thấu cho đến loạt outfit chất chơi, tất cả trở thành thương hiệu, màu sắc riêng của Ngọc Trinh

Tuy nhiên, trong loạt ảnh mới nhất, Ngọc Trinh khiến công chúng bất ngờ khi lựa chọn một hình ảnh hoàn toàn khác lạ. Thay vì những bộ cánh gợi cảm thường thấy, người đẹp diện váy dài kín đáo, thanh lịch đến ngỡ ngàng. Mái tóc được búi cao, kết hợp lối trang điểm trong trẻo, tối giản. Trong loạt ảnh này, Ngọc Trinh gần như không phô diễn hình thể. Vòng eo thon gọn, vòng một gợi cảm thường xuyên được phô diễn trước đây hoàn toàn được che phủ bởi váy áo thùng thình.

Sự thay đổi này cho thấy mong muốn làm mới bản thân sau nhiều biến cố, đồng thời chứng minh rằng Ngọc Trinh không chỉ gói gọn trong danh xưng "Nữ hoàng nội y" mà còn có thể trở thành "nàng thơ" với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Đây được xem là bước đi bất ngờ nhưng cũng hợp lý trong quá trình làm nghề lâu dài, giúp Ngọc Trinh không bị nhàm chán trong mắt công chúng.

Tạo hình chụp ảnh mới của Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ vì quá khác lạ so với "Nữ hoàng nội y" trước đây

Ngọc Trinh không còn trưng trổ sắc vóc, 3 vòng gợi cảm mà làm "quý cô" kiều diễm

Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật cùng phong cách thời trang táo bạo. Danh hiệu "Nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh suốt nhiều năm, giúp cô trở thành một trong những người mẫu gây chú ý nhất Vbiz.

Từ sau khi vào showbiz, Ngọc Trinh nhiều lần vướng tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến nhan sắc, vóc dáng phụ nữ. Cô từng nói: "Tôi thấy rất tự tin về body của mình. Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi"; "Tôi nghĩ mình có vòng 3 đẹp tự nhiên mà showbiz không có người thứ hai"; "Đàn bà đẹp và thông minh là tốt. Nhưng không thông minh cũng chẳng sao. Tôi thích đàn bà đẹp và ngoan thôi. Và tôi ước tôi cứ ngoan hoài như vậy, đừng hư. Giỏi hay không giỏi, với tôi không quan trọng"...

Đây mới là phong cách Ngọc Trinh ưa chuộng suốt nhiều năm qua

Mỗi khi "Nữ hoàng nội y" xuất hiện là gắn với những bộ trang phục "ít vải" nên sự thay đổi mới nhất gây ngỡ ngàng

Sau biến cố pháp lý vào năm 2023, Ngọc Trinh dần có sự thay đổi rõ rệt trong hình ảnh. Cô hạn chế những phát ngôn hay chiêu trò gây sốc, thay vào đó chọn hướng xuất hiện nhẹ nhàng, kín đáo hơn. Người đẹp Trà Vinh tái xuất bằng một vai phụ trong phim điện ảnh chiếu rạp, đánh dấu sự trở lại thận trọng nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Hiện tại, Ngọc Trinh đã ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các sự kiện giải trí, livestream bán hàng và duy trì sức hút với khán giả. Dù từng gặp không ít sóng gió, Ngọc Trinh vẫn giữ được độ hot, thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang, sự kiện giải trí.