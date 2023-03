Nữ hoàng dao kéo hết thời đi livestream bán hàng: Diễn hay còn đa tài, từng bị tẩy chay vì tình yêu nay hạnh phúc vẹn tròn

Lee Da Hae sinh năm 1984, là một nữ diễn viên được gọi với cái tên "nữ hoàng dao kéo" của màn ảnh Hàn. Cô từng có một sự nghiệp vẻ vang trước khi vướng phải lùm xùm vì tình yêu của mình.



(Ảnh: Naver)

Mỹ nhân diễn hay còn đa tài

Lee Da Hae tên thật là Byun Da Hye sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Khi Lee Da Hae học lớp 5 tiểu học, gia đình cô chuyển tới Sydney, Australia. Ngay từ nhỏ cô đã có thiên hướng nghệ thuật. Suốt thời niên thiếu, cô nhiều lần tham gia biểu diễn các điệu múa truyền thống của Hàn Quốc trên các sân khấu Australia. Biết được bản thân muốn gì, ngay khi tốt nghiệp trường trung học nữ Burwood Girls High School, Lee Da Hae quay về Hàn Quốc vào năm 2001 để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên bước đầu tiên của cô lại là tham gia cuộc thi Hoa hậu Chunhyang lần thứ 71 vào năm 2001 và giành được chiếc vương miện cao quý. Từ đây cô lấy nghệ danh Lee Da Hae và bắt đầu tham gia các vai phụ trong các dự án phim truyền hình.

(Ảnh: Naver)

Dù không có nền tảng diễn xuất từ trước nhưng Lee Da Hae lại được đánh giá là không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp. Cô từng bước đi lên từ các vai phụ nhỏ và dần khẳng định được vị thế với loạt phim như My Girl, Xin Chào Tiểu Thư, Phía Đông Vườn Địa Đàng, Chuno,…

Ngoài diễn xuất, Lee Da Hee còn lần sân sang nhiều lĩnh vực khác. Cô từng cho ra mắt đĩa đơn có tựa đề If You are Willing To sau khi thể hiện 1 ca khúc trong tập 4 phim My Girl. Cũng từng sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang lớn, đồng hành cùng với Bi Rain kể từ khi về chung một công ty với mỹ nam này.

(Ảnh: Naver)

Nỗ lực tiêu tan vì yêu phải "bad boy", sự nghiệp xuống dốc tới độ phải livetream bán hàng

Lee Da Hae thừa nhận hẹn hò với nam ca sĩ Seven vào tháng 9/2016. Ngay lập tức cô bị khán giả chỉ trích vì bạn trai của cô là người từng vướng phải lùm xùm nghiêm trọng. Cụ thể Seven từng bị khán giả Hàn tẩy chay từ năm 2013 vì scandal vào tiệm mát-xa kèm dịch vụ mại dâm trong thời gian nhập ngũ. Thời điểm dính scandal, Seven đang hẹn hò với Park Han Byul. Sau đó, vì quá xấu hổ với scandal của bạn trai, Park Han Byul đã chấm dứt mối tình kéo dài 12 năm giữa hai người. Đáng nói hơn khi Lee Da Hae lại là bạn thân của Park Han Byul. Việc cô công khai hẹn hò với người cũ của bạn thân khiến cô bị chỉ trích rằng đã có ý với Seven từ lâu và chỉ "chờ thời" để giành lấy tình yêu. Ngoài ra, khán giả còn chỉ trích Lee Da Hae rằng cô không có "mắt" chọn bạn trai, sẵn sàng hẹn hò với người đàn ông từng vào cơ sở mát-xa kèm dịch vụ mại dâm.

Lee Da Hae và Seven (Ảnh: Naver)

Vì chuyện tình này, sự nghiệp của Lee Da Hae tụt dốc nghiêm trọng. Cô bị khán giả quay lưng cũng không còn các dự án phim đình đám. Tháng 1/2022, Lee Da Hee thậm chí còn được phát hiện là phải livetream bán mỹ phẩm kém chất lượng cho khách hàng Trung Quốc. Khán giả tự hỏi rằng cuộc sống của cô xuống cấp cỡ nào mà cô phải đi vào con đường này.

Lee Da Hae livetream bán mỹ phẩm (Ảnh: Weibo)

Hạnh phúc viên mãn sau loạt bê bối

Bất chấp dư luận, Lee Da Hae và Seven vẫn quyết tâm ở bên nhau. Hai người vừa chính thức thức thông báo kết hôn vào ngày 20/3 vừa qua. Sau nhiều năm trôi qua, khán giả đã không nhắc nhiều về chuyện cũ, thay vào đó là gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Có điều màn thông báo kết hôn này vẫn gây ra tranh cãi khi Lee Da Hae chia sẻ tin vui kết hôn và đăng ảnh cưới lên trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc trước khi chia sẻ lại ở Instagram. Nhiều khán giả Hàn Quốc công kích cô tại sao không đăng thông báo bằng tiếng Hàn trước khi đăng lên mạng xã hội Trung Quốc? Thậm chí có người còn cho rằng Lee Da Hae vì miếng cơm mà "quên gốc gác" của mình.

Ảnh cưới của cặp đôi (Ảnh: Weibo)

Tổng hợp