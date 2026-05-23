Nữ hoàng dancesport Khánh Thi cũng có lúc kiệt sức, trốn vào một góc để khóc

Mới đây, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi đăng tải dòng tâm sự dài sau khi hoàn thành khóa đào tạo và bồi dưỡng kiến thức và luyện thi chứng chỉ Huấn luyện viên và trọng tài Quốc tế môn Dancesport cho đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài Việt Nam. Nữ kiện tướng cho biết cô đã rơi vào trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

“Có lẽ hôm nay mình vừa hoàn thành một trong những việc rất quan trọng trong cuộc đời mình”... Khánh Thi thừa nhận đã có lúc chỉ muốn bật khóc khi mọi thứ kết thúc. Nữ hoàng dancesport lặng lẽ “trốn vào một góc nhỏ để khóc một chút”, như cách để giải tỏa cảm xúc sau thời gian dài nén áp lực.

Theo chia sẻ của Khánh Thi, những ngày qua là chuỗi áp lực chồng chất: vừa tổ chức giải đấu, điều phối đội tuyển, chăm lo cho vận động viên, xử lý giấy tờ, vừa đảm bảo việc học hành cho nhiều học trò. Trong khi đó, bản thân cô vẫn đang tiếp tục việc học, đồng thời phải cân bằng vai trò người mẹ, người vợ, điều hành trung tâm và quán xuyến nhiều công việc khác.

Khánh Thi tâm sự về những áp lực và mệt mỏi suốt thời gian qua

Đặc biệt, điều khiến Khánh Thi day dứt nhất là bài toán kinh tế trong bộ môn dancesport. Cô cho biết nhiều vận động viên dù còn đam mê nhưng buộc phải nghĩ tới chuyện từ bỏ vì áp lực mưu sinh quá lớn. “Lấy đâu ra thành tích nếu các VĐV còn phải lo cho cuộc sống?”, cô trăn trở.

Nữ kiện tướng cũng tiết lộ phía sau mỗi tấm huy chương là rất nhiều nước mắt và sự hy sinh của cả thầy lẫn trò. Có thời điểm cô tự hỏi bản thân đang cố gắng vì điều gì, bởi những gì nhận lại không chỉ có sự ghi nhận mà còn cả nghi ngờ, đố kỵ và áp lực vô hình.

Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười, nghe lời cảm ơn từ những người tham gia lớp tập huấn đã giúp Khánh Thi cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. “Đôi khi động lực lớn nhất không phải là danh hiệu hay thành công. Mà là khi điều mình cố gắng cho đi có thể tạo ra một giá trị vô hình nào đó cho người khác”.

Khép lại bài chia sẻ, Khánh Thi gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành, hỗ trợ mình trong hành trình phát triển dancesport. Đồng thời, cô thừa nhận bản thân chỉ là một phần rất nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn và không thể một mình gánh vác tất cả.

Những dòng tâm sự chân thành của Khánh Thi nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần bền bỉ của nữ kiện tướng, đồng thời gửi lời động viên để cô tiếp tục giữ lửa cho dancesport Việt Nam.