Nữ giáo viên 28 tuổi nhiễm HIV bật khóc: "Tôi chỉ muốn mình xinh đẹp hơn thôi mà"

Sở hữu lối sống lành mạnh và luôn chủ động tránh xa những mối quan hệ phức tạp, cô giáo trẻ ngỡ ngàng không hiểu tại sao mình lại nhiễm HIV.

Ở tuổi 28, cô Vương (Hà Nam, Trung Quốc) có một cuộc sống êm đềm khiến nhiều người ao ước. Cô là giáo viên cấp hai, nổi tiếng bởi sự dịu dàng, tận tụy và luôn được phụ huynh lẫn học sinh yêu mến. Trái ngược với những lầm tưởng về lối sống buông thả của người nhiễm HIV, cô Vương có sinh hoạt rất ngăn nắp, chưa từng đến những nơi phức tạp và luôn tự hào về sự chuẩn mực của bản thân.

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Thế nhưng, một nốt trầm bất ngờ đã giáng xuống cuộc đời cô giáo trẻ chỉ vì một sai lầm khi muốn cải thiện ngoại hình, cụ thể là làn da.

Nữ giáo viên nhiễm HIV sau một lần đi làm đẹp

Vài tháng trước, do áp lực công việc và và thường xuyên thức khuya khiến làn da trở nên kém đều màu, cô Vương quyết định tìm kiếm phương pháp cải thiện. Vốn bận rộn lại không biết nhiều về làm đẹp, cô được người quen giới thiệu đến một spa nhỏ gần nhà để trải nghiệm liệu trình lăn kim vi điểm với mong muốn kích thích tăng sinh collagen.

Spa này nhỏ nhưng trang trí khá bắt mắt, nhân viên rất nhiệt tình, tư vấn đây là phương pháp dưỡng da an toàn, giúp tái tạo bề mặt nhanh chóng. Vì tin tưởng và nghĩ đây chỉ là thủ thuật chăm sóc da nhẹ nhàng, cô Vương yên tâm nằm nhắm mắt thư giãn. Cô hoàn toàn không để ý xem kỹ thuật viên có thực sự bóc bao bì đầu kim vô trùng mới trước mặt mình hay không.

Phương pháp lăn kim vi điểm bản chất là dùng những đầu kim siêu nhỏ tạo ra hàng ngàn tổn thương vi mô trên bề mặt da để đưa dưỡng chất vào sâu bên trong. Chính sự tổn thương da này đã trở thành "lỗ hổng" để đưa virus HIV xâm nhập vào cơ thể nếu quy trình không đảm bảo.

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Vài tuần sau buổi làm đẹp, cô Vương bắt đầu thấy cơ thể xuất hiện những đợt sốt nhẹ tái phát, mệt mỏi dai dẳng. Cho rằng bản thân chỉ bị lao lực do lịch trình giảng dạy dày đặc, cô chủ quan bỏ qua. Cho đến kỳ khám sức khỏe tổng quát định kỳ, khi nhận được cuộc gọi riêng từ lãnh đạo nhà trường, cơn ác mộng mới thực sự sụp đổ xuống đầu cô giáo trẻ.

Khi đến bệnh viện và đối mặt với thái độ nghiêm nghị của bác sĩ, cô Vương run rẩy hỏi: "Kết quả của em có vấn đề gì sao ạ?". Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt đầy xót xa rồi chậm rãi nói với giọng nặng nề: "Em dương tính với virus HIV".

Trong khoảnh khắc ấy, tai cô Vương ù đi, chân tay rụng rời. Nước mắt cô tuôn rơi không kiểm soát và đột nhiên trở nên tức giận. Cô ôm mặt bật khóc nức nở ngay tại phòng khám: "Tôi chưa từng làm gì sai, không quan hệ bừa bãi, chắc chắn không thể nhiễm HIV được!".

Không thể chấp nhận sự thật, buổi chiều hôm ây cô Vương lập tức xin nghỉ phép và đến bệnh viện trung ương để thực hiện xét nghiệm lại. Chua xót thay, kết quả trả về vẫn không thay đổi.

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Bác sĩ giải thích rằng, virus HIV không phân biệt nhân cách hay nghề nghiệp, chúng chỉ tuân theo cơ chế lây truyền qua máu và dịch cơ thể. Khi cô kể về lối sống của mình, vị bác sĩ với hơn 30 năm kinh nghiệm lập tức nhận ra vấn đề rất có thể xuất phát từ lần lăn kim làm đẹp. Đây không phải trường hợp đầu tiên ông tiếp nhận bị nhiễm HIV sau khi làm thủ thuật này.

Vấn đề không nằm ở bản thân phương pháp lăn kim, mà thường xuất phát từ lỗ hổng trong quá trình tiệt trùng y tế của các cơ sở làm đẹp. Điều tra kỹ hơn mới phát hiện, hóa ra spa mà cô Vương thực hiện phương pháp làm đẹp này thậm chí còn không có giấy phép. Những người trực tiếp lăn kim cho cô hoàn toàn không có bằng cấp liên quan hay được đào tạo bài bản. Họ chỉ là những kỹ thuật viên tự phong vừa học việc được vài tháng tại chính spa này.

Do mới khai trương, giá rẻ lại nằm ở nơi kín đáo, làm truyền thông trên mạng xã hội rất mạnh, cơ sở này được nhiều chị em trong khu phố ở mọi lứa tuổi đến trải nghiệm. Khi bị chất vấn, chính kỹ thuật viên cũng thừa nhận đôi khi quá đông khách, họ vội quá mà "quên mất" việc tiệt trùng dụng cụ và máy móc.

Bác sĩ điều trị của cô Vương phân tích rằng, rất có thể căn bệnh HIV của cô bị lây truyền từ việc spa tái sử dụng dụng cụ dính máu của bệnh nhân mang mầm bệnh trước đó mà không qua quy trình tiệt trùng y tế. Cô òa khóc nức nở: "Tôi chỉ muốn mình xinh đẹp hơn thôi mà".

HIV để lại những tổn thương mãi mãi không thể lành

Sự sụp đổ về mặt tinh thần khiến cô Vương phải xin nghỉ dạy một thời gian. Cô sống thu mình, sợ hãi những ánh mắt tò mò và định kiến xã hội dành cho người nhiễm HIV.

Dưới góc độ y học, nhiễm HIV hiện nay đã được coi là một bệnh mãn tính có thể kiểm soát nếu tuân thủ điều trị thuốc kháng virus (ARV) đều đặn. Việc uống thuốc đúng giờ giúp lượng virus HIV trong máu giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện, giúp bệnh nhân duy trì sức khỏe bình thường và không còn khả năng lây truyền sang người khác.

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Tuy nhiên, vết thương tâm lý mà căn bệnh mang lại vẫn là một thử thách quá lớn đối với cô giáo 28 tuổi. Cô chia sẻ câu chuyện đau đớn của mình không phải để tìm kiếm sự xót thương, mà muốn gửi lời cảnh tỉnh sâu sắc đến tất cả mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ trong hành trình làm đẹp.

Rủi ro phơi nhiễm HIV có thể tồn tại ở ngay những cơ sở spa, tiệm xăm hay tiệm làm móng không đảm bảo quy chuẩn y tế. Đừng bao giờ đánh đổi sức khỏe lấy sự chủ quan. Khi thực hiện bất kỳ thủ thuật xâm lấn da nào, hãy luôn chọn các cơ sở y tế uy tín và yêu cầu kiểm tra dụng cụ vô trùng. Trong trường hợp nghi ngờ tiếp xúc với nguồn phơi nhiễm HIV, việc đến ngay cơ sở y tế để sử dụng thuốc dự phòng phơi nhiễm (PEP) trong 72 giờ vàng chính là cơ hội sống còn để bảo vệ bản thân.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, EBC