Một nữ du khách 30 tuổi tử vong sau khi được phát hiện rơi xuống vực sâu tại khu cắm trại trên núi Doi Wawajo, tỉnh Mae Hong Son, Thái Lan. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở.

Sau vụ việc, nhà chức trách quyết định đóng cửa địa điểm trekking này vô thời hạn, đồng thời đặt ra yêu cầu rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách.

Rơi xuống vực trong đêm, lực lượng cứu hộ mất nhiều giờ tìm kiếm

Theo Bangkok Post, nạn nhân là một phụ nữ 30 tuổi đến từ Bangkok, tham gia chuyến đi cùng nhóm bạn đến Doi Wawajo, thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan.

Khu vực cắm trại tại Doi Wawajo, tỉnh Mae Hong Son, Thái Lan, nơi xảy ra vụ nữ du khách 30 tuổi rơi xuống vực tử vong.Ảnh: Thai PBS.

Khoảng 22h ngày 13/11, nữ du khách được cho là đã rời khu vực lều cắm trại. Khi nhận thấy cô vắng mặt trong thời gian bất thường, những người đi cùng bắt đầu tìm kiếm với sự hỗ trợ của các nhân viên khuân vác địa phương.

Trong quá trình tìm kiếm, nhóm phát hiện dấu vết trượt ngã gần khu vực mép vực. Nghi ngờ nữ du khách đã rơi xuống phía dưới, họ lập tức thông báo cho lực lượng chức năng để tổ chức tìm kiếm và cứu hộ.

Theo thông tin được Thai PBS đăng tải, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở khu vực có độ sâu khoảng 150 m. Việc tiếp cận vị trí này gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc, vách núi hiểm trở và điều kiện ánh sáng hạn chế vào ban đêm.

Lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây thừng cùng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực bên dưới. Quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều giờ trước khi thi thể nữ du khách được đưa lên.

Quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều giờ trước khi thi thể nữ du khách được đưa lên. Ảnh: The Nation.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã gặp tai nạn khi di chuyển khỏi khu vực lều trong đêm. Một giả thuyết được đề cập là cô rời lều để đi vệ sinh, sau đó trượt chân và rơi xuống vực. Đây chưa phải kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn xảy ra vào ban đêm khiến quá trình tìm kiếm trở nên phức tạp hơn. Tại những khu vực cắm trại trên núi, tầm nhìn hạn chế, địa hình không bằng phẳng và khoảng cách giữa khu vực lưu trú với các vách đá có thể tạo ra những nguy cơ mà du khách khó nhận biết nếu không có hệ thống cảnh báo phù hợp.

Thái Lan đóng cửa điểm trekking vô thời hạn

Sau vụ tai nạn, Vườn quốc gia Namtok Mae Surin thông báo đóng cửa khu vực Doi Wawajo từ ngày 14/11 cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng xử lý vụ việc và rà soát những vấn đề liên quan. Nhà chức trách cũng yêu cầu người dân và khách du lịch không tự ý đi vào khu vực đang đóng cửa.

Doi Wawajo nằm ở độ cao hơn 1.700 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan. Địa điểm này thu hút những người yêu thích trekking, khám phá thiên nhiên và cắm trại qua đêm nhờ cảnh quan núi rừng, không khí mát lạnh cùng khung cảnh biển mây vào buổi sáng.

Lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây thừng cùng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực bên dưới. Ảnh: Thai PBS.

Đối với những người thích du lịch trải nghiệm, việc dựng lều giữa núi rừng, thức dậy giữa không gian mây phủ và ngắm bình minh từ trên cao là một trong những sức hút lớn của các điểm đến như Doi Wawajo. Tuy nhiên, những trải nghiệm này cũng đi kèm yêu cầu cao hơn về kỹ năng di chuyển và khả năng nhận diện rủi ro.

Đặc điểm địa hình tại khu vực có nhiều đoạn đường dốc, lối đi hẹp và những vị trí cắm trại nằm gần vách núi. Trong điều kiện ban ngày, du khách có thể quan sát và nhận biết phần nào địa hình xung quanh. Nhưng khi trời tối, việc di chuyển ra khỏi lều, đặc biệt tại những khu vực không có hệ thống chiếu sáng hoặc ranh giới cảnh báo rõ ràng, có thể tiềm ẩn nguy hiểm.

Việc đóng cửa Doi Wawajo sau vụ tai nạn cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự cố, đồng thời phản ánh yêu cầu đánh giá lại điều kiện an toàn tại một địa điểm du lịch vốn được nhiều người lựa chọn để khám phá thiên nhiên.

Bài toán an toàn tại những điểm du lịch khám phá

Vụ việc tại Doi Wawajo tiếp tục đặt ra câu hỏi về trách nhiệm bảo đảm an toàn tại các địa điểm du lịch nằm giữa địa hình tự nhiên hiểm trở. Khi trekking và cắm trại ngày càng trở thành lựa chọn của những người muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt, việc quản lý rủi ro tại các điểm đến này cũng cần được quan tâm tương xứng.

Theo The Thaiger, sau tai nạn, phương án xây dựng hàng rào bảo vệ quanh khu vực cắm trại cũng được đề cập nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.

Trên thực tế, những khu cắm trại gần sườn núi hoặc vách đá đòi hỏi nhiều biện pháp phòng ngừa hơn so với các địa điểm lưu trú thông thường. Việc xác định khu vực được phép dựng lều, bố trí khoảng cách an toàn với mép vực, lắp đặt biển cảnh báo và thiết lập lối đi có thể quan sát rõ vào ban đêm là những yếu tố quan trọng.

Những khu cắm trại gần sườn núi hoặc vách đá đòi hỏi nhiều biện pháp phòng ngừa hơn so với các địa điểm lưu trú thông thường. Ảnh: Thai PBS.

Bên cạnh đó, du khách cần được cung cấp thông tin cụ thể về địa hình, những khu vực hạn chế tiếp cận và các phương án liên hệ cứu hộ khi xảy ra sự cố. Với những địa điểm có địa hình phức tạp, sự hiện diện của nhân viên quản lý hoặc người hướng dẫn am hiểu địa phương cũng có thể giúp hạn chế những rủi ro phát sinh.

Về phía người tham gia, các nguyên tắc cơ bản như không di chuyển một mình trong bóng tối, sử dụng đèn chiếu sáng khi rời lều, không dựng trại sát mép vực và luôn thông báo cho người đi cùng khi ra khỏi khu vực lưu trú là những điều cần được lưu ý.

Tuy nhiên, an toàn trong du lịch khám phá không thể chỉ phụ thuộc vào sự cẩn trọng của từng cá nhân. Đối với những địa điểm do cơ quan hoặc đơn vị quản lý khai thác, hệ thống cảnh báo, quy hoạch khu vực cắm trại và phương án ứng phó khẩn cấp cũng đóng vai trò quan trọng.

Vụ tai nạn tại Doi Wawajo là lời nhắc nhở về những rủi ro có thể xuất hiện ngay cả trong một hoạt động tưởng chừng đơn giản như nghỉ qua đêm giữa thiên nhiên. Khi vẻ đẹp hoang sơ trở thành sức hút của du lịch khám phá, việc bảo đảm an toàn cần được xem là một phần không thể tách rời của trải nghiệm, thay vì chỉ được chú ý sau khi sự cố xảy ra.

Nguồn: Bangkok Post, Thai PBS, The Nation