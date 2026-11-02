Vụ du khách Nga 28 tuổi bị bắt cóc, sát hại gây rúng động tại Bali: Bạn gái tiết lộ những lời cuối cùng đầy ám ảnh và tuyệt vọng

Du khách người Ukraina, Igor Komarov (28 tuổi), bị nghi là đã bị bắt cóc vào ngày 15 tháng 2 khi đang đi nghỉ trên đảo cùng bạn gái.

Bạn gái của một doanh nhân người Ukraina – người đã bị sát hại và phân xác tại bãi biển Bali (Indonesia) hồi tháng 2 – đã tiết lộ những lời nói cuối cùng của anh khi cầu xin cô đừng báo cảnh sát.

Du khách người Ukraina, Igor Komarov (28 tuổi), bị nghi là đã bị bắt cóc vào ngày 15 tháng 2 khi đang đi nghỉ trên đảo cùng bạn gái. Các phần thi thể của anh được phát hiện trên bờ biển vài tuần sau khi anh mất tích trong chuyến du lịch lãng mạn nhân ngày Lễ Tình nhân.

Người ảnh hưởng (influencer) Yeva Mishalova (25 tuổi) – bạn gái của Igor – đã phá vỡ sự im lặng về vụ án mạng gây chú ý này. Cô cho biết mình đã nhận được những tin nhắn thoại tuyệt vọng từ người bạn trai bị chấn thương nặng giữa lúc kẻ bắt cóc đòi khoản tiền chuộc 10 triệu USD (257 tỷ VNĐ).

Vụ án mạng của Igor đã gây rúng động truyền thông quốc tế

Anh nói với cô: “Mèo con ơi, anh yêu em. Đừng lo lắng. Anh sẽ về sớm thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chỉ cần em đừng lo lắng. Và đừng báo cảnh sát.”

Yeva kể lại rằng cô có thể thấy mặt anh đã bầm đen. Cô giải thích: “Anh ấy nói chuyện khó khăn đến mức tôi nhận ra anh ấy đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ và bị thương rất nặng.”

Trả lời phỏng vấn nhà báo người Ukraina Vasyl Tymoshenko, Yeva đã kể lại những giờ phút hạnh phúc cuối cùng của hai người. Cô cho biết họ đã đăng ký một buổi học lái xe máy, và chính buổi học này đã dẫn đến vụ bắt cóc. Trước đó, cả hai đã tận hưởng bãi biển, thác nước ở Bali và quãng thời gian bên nhau trọn vẹn, tách biệt khỏi cuộc sống bận rộn ở Kyiv.

Vào đêm anh mất tích, Yeva cho biết họ đã cùng xem bộ phim truyền hình dài tập Bridgerton trên Netflix trong phòng khách sạn. Anh rời đi vào khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối để đi luyện tập lái xe máy nhưng hứa sẽ quay lại ngay. “Anh sẽ nhắn tin cho em trong nửa giờ nữa. Gọi giúp anh một phần sandwich nhé,” anh nói với cô.

Anh quay lại phòng lúc khoảng 9 giờ 30 tối để lấy mũ bảo hiểm và cho biết huấn luyện viên muốn đưa anh ra ngoài khuôn viên khách sạn để thực hành ôm khúc cua. Lúc đó Yeva đang gội đầu nên hầu như không nhìn rõ mặt anh, nhưng cô đã cảnh báo rằng việc lái xe bên ngoài khách sạn lúc trời tối có vẻ nguy hiểm.

Anh nói với cô: “Không, không đâu mèo con, đừng lo. Anh sẽ về sớm.”

Vào khoảng 10 giờ tối, anh gửi cho cô một tin nhắn yêu thương, nhưng một giờ sau đó anh dừng trả lời. Đến khoảng giữa đêm, những đoạn ghi âm gây sốc bắt đầu được gửi đến từ một số điện thoại lạ, cùng với các đoạn video quay lại chấn thương của Igor. Kẻ bắt cóc cũng yêu cầu cô chuyển tiền.

“Chúng bắt đầu gửi video và liên tục đòi: 'Mười triệu, mười triệu, mười triệu',” cô kể lại.

Yeva Mishalova (25 tuổi) – bạn gái của Igor

Một chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp đã được phát động với sự tham gia của chính quyền và người thân. Cuộc tìm kiếm kéo dài trong 5 ngày trước khi thi thể anh được tìm thấy.

Yeva chia sẻ: “Đầu tiên chúng đánh đập anh ấy rất dã man. Sau đó chúng làm tổn thương các ngón tay của anh ấy, rồi đến xương sườn... Tôi không biết chính xác ai đã cắt ngón tay, ai làm gãy xương sườn hay ai đã làm những việc khác. Tất cả chúng đều tham gia. Không bỏ sót một ai... Chúng không phải là con người.”

Cô cũng tiết lộ rằng vẫn còn những đoạn video tra tấn khác chưa được công bố ra ngoài những video đã lộ ra vào thời điểm anh tử vong. “Tôi là người duy nhất giữ chúng,” cô nói. “Hiện tại tôi cố gắng không nghe lại, vì đó là những lời cuối cùng của anh ấy.”

Yeva cho biết cô đã cố tình tiếp tục đăng các bức ảnh cũ lên Instagram trong lúc cuộc tìm kiếm diễn ra để bố mẹ cô không phát hiện ra, nhờ đó cô có thể ở lại Bali giúp tìm kiếm bạn trai. “Tôi hiểu rằng nếu bố mẹ biết chuyện, họ sẽ làm mọi cách để đưa tôi rời khỏi đó. Mà tôi thì không thể đi nếu không có Igor.”

Cô cáo buộc rằng người huấn luyện viên lái xe máy đi cùng Igor đã rời Bali sang Thái Lan ngay ngày hôm sau khi bạn trai cô mất tích. Yeva nghi ngờ người này là đồng phạm.

Cô cho rằng anh đã bị ép đọc theo kịch bản trong lúc bị tra tấn: “Một người đang bị tra tấn sẽ nói bất cứ điều gì được yêu cầu. Dù chúng có viết 'Tôi là Elon Musk' lên tờ giấy đó, anh ấy cũng sẽ đọc ra rằng mình là Elon Musk.”

Một cuộc truy nã quốc tế hiện đang được tiến hành đối với 6 nghi phạm, bao gồm các công dân mang quốc tịch Nga, Ukraina và Kazakhstan. Vào tháng 5, các điều tra viên tư nhân làm việc cho gia đình Komarov đã treo thưởng 100.000 USD (2,5 tỷ VNĐ) cho thông tin giúp bắt giữ những kẻ này.

Các điều tra viên cho biết vụ bắt cóc được tổ chức một cách chuyên nghiệp, thậm chí không loại trừ khả năng có sự tham gia của các cơ quan tình báo.

Hiện vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục.

Nguồn: The Sun