Nữ du khách Hồng Kông (Trung Quốc) xúc động khi được Công an Đà Nẵng giúp đỡ

Trong thời gian du lịch tại TP Đà Nẵng, một nữ du khách đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) không may làm rơi chiếc điện thoại iPhone xuống khe cống thoát nước sâu (khu vực ngã tư đường Lý Tự Trọng và Trần Phú, phường Hải Châu), miệng cống hẹp khiến bản thân không thể tự lấy lại.

Giữa lúc lúng túng và lo lắng, du khách đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng công an địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Hải Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Một chiến sĩ chui xuống cống để tìm điện thoại cho du khách

Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để lật nắp cống bê tông nặng hàng chục ký, tiếp cận khu vực chiếc điện thoại bị rơi.

Sau một thời gian nỗ lực, chiếc điện thoại đã được tìm thấy và trao trả tận tay cho người đánh mất trong tình trạng vẫn còn hoạt động tốt.

Nhận lại tài sản, nữ du khách Hồng Kông không giấu được sự xúc động, liên tục cúi chào và gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh: “Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Công an Đà Nẵng! Tôi thực sự bất ngờ vì sự nhanh chóng và tận tâm của các bạn. Tôi cảm thấy rất an toàn và được chào đón khi ở đây”.

Nữ du khách Hong Kong rất vui mừng khi nhận lại điện thoại

Hành động hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm và đầy nhân văn của lực lượng Công an phường Hải Châu cùng Cảnh sát PCCC-CNCH không chỉ thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng là “thành phố đáng sống”, an toàn, thân thiện và hiếu khách trong mắt du khách quốc tế.