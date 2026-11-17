Thông tin sao nhí The Karate Kid và người phụ nữ hơn anh 54 tuổi bí mật cặp kè, đính ước khiến dân tình xôn xao, hoang mang cả tuần qua.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, mối quan hệ giữa Jaden Smith (con trai của tài tử Will Smith) và nữ doanh nhân, biểu tượng thời trang nước Pháp Michèle Lamy gây xôn xao khắp MXH. Nhiều nguồn tin cho biết cả hai đã bí mật hẹn hò và đính hôn. Michèle Lamy 82 tuổi được tiết lộ tin tưởng vào tình cảm mà chàng trai 28 tuổi Jaden Smith dành cho bà. Để đáp lại tấm chân tình của đối phương, Michèle Lamy tuyên bố sẵn sàng chuyển nhượng 80% khối tài sản mà mình sở hữu cho Jaden Smith. Người đăng bài còn tung hàng loạt ảnh tình tứ, thân mật giữa sao nhí The Karate Kid và Michèle Lamy lên mạng.

Đến ngày 17/11, tờ k24 Digital cho biết Michèle Lamy đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn tình cảm liên quan đến bà và Jaden Smith. "Tôi không đính hôn với Jaden Smith. Gần đây, tôi thấy rất nhiều người chia sẻ hình ảnh của Jaden và tôi, trong đó chúng tôi nắm tay, hẹn hò, thậm chí còn hôn nhau. Thành thật mà nói, tôi đã vô cùng sốc khi nhìn thấy những bức ảnh đó", Michèle Lamy chia sẻ.

Michèle Lamy phủ nhận hẹn hò, đính hôn với Jaden Smith. Bà cho biết bị sốc khi nhìn thấy những hình ảnh tình tứ của mình với đàn em trong nghề được cư dân mạng tạo ra. Ảnh:Observer.

Bên cạnh đó, bà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước óc sáng tạo của Jaden Smith, đặc biệt là phong cách ăn mặc khác biệt của nam nghệ sĩ. Theo Michèle Lamy, những bộ trang phục Jaden diện trên thảm đỏ không đơn thuần nhằm thu hút sự chú ý, mà còn thể hiện cách anh thách thức những quan niệm truyền thống về cái đẹp và thời trang hiện đại. Bà nhận xét Jaden Smith là một chàng trai trẻ có tư duy độc lập. Tuy nhiên, việc ngưỡng mộ cá tính và tài năng của nam nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc hai người có quan hệ yêu đương.

Michèle Lamy cũng bày tỏ lo ngại những tin đồn vô căn cứ này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, sự nghiệp của Jaden Smith, đồng thời gây tổn hại đến cuộc hôn nhân giữa bà và nhà thiết kế thời trang Rick Owens. "Tôi không muốn những tin đồn vô căn cứ này tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của cậu ấy. Tôi chắc chắn cũng không muốn chúng phá hoại mối quan hệ giữa tôi và ông xã Rick", bà nhấn mạnh.

Cuối cùng, Michèle Lamy kêu gọi cộng đồng mạng ngừng chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện chưa được kiểm chứng, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng quyền riêng tư của Jaden Smith cũng như cuộc hôn nhân của bà.

Michèle Lamy không muốn tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bà với ông xã Rick Owens. Ảnh: X.

Tin đồn tình cảm giữa Jaden Smith và Michèle Lamy bắt nguồn từ đâu?

Những đồn đoán về mối quan hệ giữa Jaden Smith và Michèle Lamy bắt nguồn từ những bài đăng chưa được xác minh trên MXH X trong hai ngày 9 và 10/11/2026. Không có xác nhận từ hai nhân vật, đại diện của họ, giới truyền thông uy tín hay bất kỳ hồ sơ tài sản nào liên quan. Diễn biến của tin đồn được nhận định là tình trạng điển hình cho làn sóng nội dung viral được AI tạo ra. Ban đầu, câu chuyện chỉ xoay quanh một chuyến thăm hỏi và xin lời chúc phúc mang tính chất mẹ con. Thế nhưng, chỉ trong vòng 24 giờ, nó đã biến thành thông báo đính hôn, lời hứa trao 80% tài sản và những đoạn hội thoại cũng như hình ảnh tình cảm hư cấu.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, câu chuyện bất ngờ bị đẩy đi xa hơn. Ngày 10/11, 1 tài khoản khác đăng tải thông tin Michèle Lamy và Jaden Smith đã tuyên bố đính hôn chỉ vài ngày sau chuyến thăm. Bài viết còn khẳng định biểu tượng thời trang thừa nhận đang yêu Jaden và hứa trao cho anh 80% khối tài sản để chứng minh tình cảm. Sau đó, nhiều tài khoản tiếp tục thêu dệt những câu chuyện về loạt ảnh thân mật bị rò rỉ, trong đó có hình ảnh cả hai hôn nhau. Một số bài đăng thậm chí khẳng định cặp đôi đã bí mật hẹn hò từ lâu, ngoài ra còn xuất hiện cả tin đồn mang thai. Có bài viết còn bịa ra những đoạn hội thoại được cho là của Jaden Smith, trong đó nam diễn viên phủ nhận mối quan hệ có liên quan đến Michèle Lamy và nữ đại gia quyền lực thích đàn ông cao hơn anh một chút.

MXH từng nhốn nháo với thông tin Jaden Smith 28 tuổi đang có mối quan hệ tình cảm với "nàng thơ".... 82 tuổi Michele Lamy. (Ảnh lấy từ MXH X, được tạo bằng AI).

Nhiều người dùng mạng sau khi xem xét các hình ảnh tình cảm giữa Michèle Lamy và Jaden Smith đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường, cho thấy chúng được tạo ra bằng AI vì có nhiều chi tiết thiếu nhất quán, kiểu tóc không khớp với diện mạo gần đây của Jaden Smith. Chưa kể, loạt ảnh cũng chỉ xuất hiện trên những tài khoản chưa được xác minh trong hai ngày 9 và 10/11.

Nhiều người dùng mạng sau khi xem xét các hình ảnh tình cảm giữa Michèle Lamy và Jaden Smith đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường, cho thấy chúng được tạo ra bằng AI. Ảnh: X, được tạo bằng AI.

Nguồn: k24 Digital, Page Six