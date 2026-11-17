Không chỉ được quan tâm bởi bước tiến trong sự nghiệp, nữ diễn viên Gen Z còn khiến khán giả tò mò khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai hơn 16 tuổi.

Trương Thảo My sinh năm 2004, quê Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Cô xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ làm công việc kinh doanh bình thường. Ngay từ khi còn trẻ, Thảo My đã sớm bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật và lựa chọn theo đuổi con đường diễn xuất.

Cô từng theo học chuyên ngành Diễn viên múa dân gian dân tộc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó tiếp tục học diễn xuất tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi góp mặt trong các dự án phim truyền hình, nữ diễn viên còn tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC.

Trước khi đảm nhận vai Minh trong Đội bóng nữ làng Xuân, Trương Thảo My từng xuất hiện trong bộ phim Cách em 1 milimet với vai Mỹ Vân. Dù chưa có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô đã có cơ hội thử sức với những nhân vật mang màu sắc khác nhau.

Đặc biệt, vai Minh - cô gái có cá tính mạnh, đam mê bóng đá và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp – đánh dấu bước tiến mới khi Thảo My được giao đảm nhận vai nữ chính. Để chuẩn bị cho nhân vật, cô dành thời gian tập luyện bóng đá cùng huấn luyện viên, làm quen với các kỹ thuật cơ bản trước khi bước vào quá trình ghi hình.

Trương Thảo My xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Trước khi đảm nhận vai Minh trong Đội bóng nữ làng Xuân, Trương Thảo My từng xuất hiện trong bộ phim Cách em 1 milimet với vai Mỹ Vân. Ảnh: FBNV

Bên cạnh diễn xuất, chuyện tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 2004 cũng trở thành chủ đề được quan tâm khi cô cởi mở chia sẻ về mối quan hệ với bạn trai hơn mình 16 tuổi. Thảo My cho biết cô và người yêu vốn không giấu giếm chuyện tình cảm ngay từ đầu, kể cả khi bản thân chưa được nhiều người biết đến. Nữ diễn viên cho rằng nếu hiện tại đã được chú ý hơn mà lại lựa chọn che giấu mối quan hệ, cô sẽ cảm thấy mình không thành thật. Cô cũng không quá lo lắng việc công khai bạn trai khiến bản thân mất người hâm mộ.

Một trong những lý do khiến Thảo My muốn chia sẻ rõ ràng về chuyện tình cảm là để tránh những suy đoán như được người yêu nâng đỡ hay bao nuôi. Cô khẳng định bạn trai không phải đại gia, cả hai đều hoạt động nghệ thuật nhưng ở những lĩnh vực khác nhau. Với nữ diễn viên, tình yêu mang đến sự hỗ trợ về mặt cảm xúc, song mỗi người vẫn cần có không gian riêng để theo đuổi công việc và đam mê của mình.

Bên cạnh diễn xuất, chuyện tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 2004 cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Ảnh: FBNV

Cô đang hẹn hò với bạn trai hơn 16 tuổi, khẳng định nửa kia không phải đại gia, cả hai đều hoạt động nghệ thuật nhưng ở những lĩnh vực khác nhau. Ảnh: FBNV

Bạn trai của Trương Thảo My là Linh 3T, tên thật Phạm Khánh Linh, một gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cả hai từng quen biết và làm việc chung trong một dự án về vũ đạo trước khi chính thức phát triển tình cảm. Thời gian đầu, Thảo My dành sự ngưỡng mộ cho những thành tựu nghề nghiệp của đối phương và xem anh như một người đi trước trong lĩnh vực của mình.

Nữ diễn viên kể rằng ban đầu cô không quá để tâm đến khoảng cách tuổi tác bởi bạn trai cũng hoạt động nghệ thuật, có phong cách trẻ trung. Thời điểm mới quen, Thảo My vừa trải qua chuyện tình cảm không như ý và có tâm lý khá yếu. Sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn cùng cách đối phương dành thời gian quan tâm khiến cô dần rung động.

Dù hơn bạn gái 16 tuổi, Linh 3T không khiến Thảo My cảm thấy có khoảng cách quá lớn về thế hệ. Cô thừa nhận cả hai vẫn có những khác biệt trong tính cách và lối sống: bản thân là người mộng mơ, lãng mạn, trong khi bạn trai không thuộc tuýp quá ngọt ngào. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng trong một mối quan hệ không phải là hai người phải giống nhau hoàn toàn, mà là có muốn thấu hiểu và lắng nghe đối phương hay không.

Sau một thời gian gắn bó, Thảo My nhận thấy bản thân trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận tình yêu. Cô cho rằng một mối quan hệ lâu dài cần có sự tôn trọng, lý trí và trách nhiệm, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Những người thân thiết xung quanh cũng ủng hộ chuyện tình cảm của nữ diễn viên.

Bạn trai của Trương Thảo My là Linh 3T, tên thật Phạm Khánh Linh, một gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Cả hai từng quen biết và làm việc chung trong một dự án về vũ đạo trước khi chính thức phát triển tình cảm. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên nhấn mạnh bạn trai không phải người hỗ trợ mình về tiền bạc. Cô xem anh là hậu thuẫn tinh thần và chỗ dựa trong cuộc sống. Bản thân Thảo My hiện có công việc, thu nhập ổn định, có thể tự lo cho mình và gửi tiền về nhà. Cô mong muốn tìm được một người có thể đồng hành, chứ không phải một người làm thay tất cả mọi việc.

Ở thời điểm hiện tại, Trương Thảo My chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Nữ diễn viên muốn dành thêm thời gian tập trung cho sự nghiệp, trau dồi kinh nghiệm và khẳng định khả năng diễn xuất. Cô cũng lựa chọn giữ riêng những vấn đề liên quan đến gia đình hai bên và dự định tương lai, bởi với Thảo My, công khai tình yêu không đồng nghĩa phải chia sẻ toàn bộ đời sống cá nhân.

Nữ diễn viên nhấn mạnh bạn trai không phải người hỗ trợ mình về tiền bạc. Ảnh: FBNV