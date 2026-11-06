Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc 2026: Nhan sắc lệch chuẩn từng bị cả nước chê, giờ hot thôi rồi luôn nhé!

Sức hút của nữ diễn viên thực sự khó cưỡng.

Mới đây, JoyNews24 công bố kết quả khảo sát thường niên nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, với sự tham gia của 142 người hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc, bao gồm nhân sự công ty giải trí, đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung và phóng viên. Ở hạng mục diễn viên truyền hình xuất sắc nhất năm 2026, Kim Go Eun nhận được 8 phiếu, đồng hạng 3 với Kim Ji Won. Đây cũng là số phiếu cao nhất mà một nữ diễn viên nhận được trong bảng khảo sát năm nay.

Lý do giúp Kim Go Eun được giới chuyên môn ghi nhận đến từ màn thể hiện trong Yumi's Cells mùa 3. Trở lại với vai diễn Yumi đã gắn bó suốt ba mùa phim, cô tiếp tục chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, đặc biệt là khả năng thể hiện những rung động rất đời thường của một người phụ nữ trưởng thành. Hành trình từ cô gái bình thường đến một nữ nhà văn nổi tiếng, cùng chuyện tình mới với Soon Rok (Kim Jae Won), được Kim Go Eun truyền tải đầy duyên dáng. Cô thậm chí được nhận xét là sinh ra để trở thành Yumi. Năm nay, nữ diễn viên còn giành Daesang tại Blue Dragon Series Awards, một sự ghi nhận đáng chú ý cho hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Kim Go Eun trong vai Yumi

Thế nhưng, ít ai quên được rằng Kim Go Eun từng có một khởi đầu chẳng hề dễ dàng. Năm 2012, khi mới 21 tuổi, cô ra mắt màn ảnh rộng với A Muse (Nàng Thơ), bộ phim điện ảnh gắn nhãn 18+ có nội dung nhạy cảm, xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa một nữ sinh 17 tuổi, một nhà thơ lớn tuổi và chàng sinh viên trẻ. Vai diễn Han Eun Gyo có nhiều cảnh thân mật táo bạo khiến Kim Go Eun lập tức trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả không hài lòng với lựa chọn vai diễn đầu tay của cô, thậm chí dùng quá khứ này để công kích nữ diễn viên trong suốt nhiều năm sau đó.

Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc của Kim Go Eun cũng là chủ đề gây tranh cãi dai dẳng. Sở hữu đôi mắt một mí, đường nét có phần lạ lẫm và không mang vẻ đẹp ngọt ngào, sắc sảo thường thấy ở các mỹ nhân Hàn Quốc, cô từng bị đánh giá là kém sắc, không đủ nổi bật để đảm nhận vai nữ chính. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của Kim Go Eun không hợp với những câu chuyện tình lãng mạn, càng không tương xứng khi đứng cạnh các nam thần đình đám.

Kim Go Eun từng bị chỉ trích vì đóng phim với các nam thần

Đỉnh điểm là khi cô lần lượt đóng cặp với Gong Yoo trong Goblin và Lee Min Ho trong The King: The Eternal Monarch. Cả hai đều là những tài tử sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, visual thuộc hàng biểu tượng của màn ảnh Hàn. Việc Kim Go Eun trở thành người tình màn ảnh của họ khiến nữ diễn viên liên tục bị đặt lên bàn cân. Không ít khán giả chê bai ngoại hình cô, cho rằng sự kết hợp này thiếu tương xứng. Thậm chí, mỗi lần nhận dự án mới, Kim Go Eun lại phải đối diện với những cuộc tranh luận không đáng có về diện mạo thay vì được tập trung đánh giá diễn xuất.

Nhưng điều khiến Kim Go Eun trở nên khác biệt chính là cô chưa bao giờ chọn cách chạy theo những tiêu chuẩn nhan sắc để chiều lòng công chúng. Ngay từ A Muse, dù phải đối diện với tranh cãi về nội dung phim, diễn xuất của cô đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Vai diễn đầu tay giúp nữ diễn viên liên tiếp thắng các giải Tân binh xuất sắc tại những lễ trao giải danh giá như Rồng Xanh, Chuông Vàng và Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc. Đây là thành tích hiếm có đối với một gương mặt mới.

Kim Go Eun trong A Muse

Sau đó, Kim Go Eun tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau trong Monster, Coin Locker Girl, Memories of the Sword... thay vì đóng khung bản thân trong hình tượng nữ chính xinh đẹp, dịu dàng. Đến năm 2016, Cheese in the Trap và Goblin giúp cô thực sự bùng nổ trên màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, vai Ji Eun Tak trong Goblin đã trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất sự nghiệp của Kim Go Eun. Cô chứng minh bản thân hoàn toàn có thể tạo ra sức hút riêng, ngay cả khi đứng cạnh một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn như Gong Yoo.

Trên màn ảnh rộng, cô cũng có bước tiến đáng nể với Exhuma. Hóa thân thành nữ pháp sư Lee Hwa Rim, Kim Go Eun khiến khán giả bất ngờ với màn nhập vai đầy năng lượng, từ thần thái, ánh mắt đến những phân đoạn thực hiện nghi lễ trừ tà. Bộ phim cán mốc hơn 10 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc, còn cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards và Rồng Xanh năm 2024. Sau đó, Love in the Big City tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa của Kim Go Eun khi cô vào vai một cô gái phóng khoáng, tự do, có đời sống tình cảm và nội tâm phức tạp.

Hành trình của Kim Go Eun là minh chứng rõ nhất cho việc nhan sắc không nhất thiết phải tuân theo một khuôn mẫu để trở nên cuốn hút. Cô không chinh phục công chúng bằng cách biến mình thành một mỹ nhân giống số đông, mà bằng những vai diễn đủ sức khiến người ta nhớ đến.