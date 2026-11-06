Đây là Lê Dương Bảo Lâm hay Ji Chang Wook?

Là Lê Dương Bảo Lâm đúng không?

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục khiến mạng xã hội có một phen dậy sóng khi đăng tải đoạn clip hóa thân thành nhân vật Cho Won của Ji Chang Wook trong bộ phim Hàn Quốc The Scandal. Vẫn là tạo hình cổ trang với bộ hanbok xanh, chiếc mũ gat đặc trưng của đàn ông thời Joseon cùng bộ râu tương tự Ji Chang Wook, nam diễn viên dường như đã chuẩn bị khá công phu cho màn nhập vai lần này. Và dĩ nhiên, thành quả khiến khán giả buồn cười.

Trong The Scandal, Ji Chang Wook xuất hiện với hình tượng một công tử phong lưu, sở hữu diện mạo điển trai, ánh mắt đa tình và thần thái có phần ngạo nghễ. Còn khi qua tay Lê Dương Bảo Lâm, nhân vật Cho Won bỗng biến thành một phiên bản có biểu cảm khó đoán. Từ ánh mắt liếc ngang, nụ cười nhếch mép cho đến những khoảnh khắc nhìn thẳng vào ống kính, nam diễn viên đều thể hiện với độ nhập tâm đáng nể tới mức... hơi rợn người.

Nhìn Ji Chang Wook rồi nhìn sang Lê Dương Bảo Lâm quả là có hơi... rợn người

Đáng chú ý, Lê Dương Bảo Lâm còn tái hiện những khoảnh khắc tương tác tình tứ giữa Cho Won và nữ chính, khiến màn cosplay càng thêm phần hài hước. Nếu Ji Chang Wook khiến khán giả rung động với vẻ phong trần, lãng tử thì phiên bản Việt Nam lại khiến người xem phải tự hỏi liệu mình có đang xem nhầm một bộ phim kinh dị cổ trang hay không.

Bên dưới đoạn clip, nhiều người hài hước nhận xét nam diễn viên đã phá hỏng hình tượng của Ji Chang Wook, thậm chí có người còn đùa rằng đây là phiên bản khiến chính nam thần Hàn Quốc phải xin từ chối nhận họ hàng. Dẫu vậy, phần lớn đều mang tinh thần trêu đùa, bởi khán giả vốn đã quá quen với những màn tự tạo meme của Lê Dương Bảo Lâm.

Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989, được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Xuất thân từ lĩnh vực sân khấu, anh dần mở rộng hoạt động sang diễn xuất, dẫn chương trình và sáng tạo nội dung số. Trên màn ảnh rộng, nam diễn viên từng góp mặt trong Bố Già, Nhà Bà Nữ, Khi Ta Hai Lăm, Bộ Tứ Báo Thủ. Đặc biệt, vai Chét-xi-cà trong phim Tết của Trấn Thành giúp anh có thêm một dấu ấn đáng nhớ ở mảng điện ảnh. Bên cạnh đó, sự góp mặt thường xuyên trong các chương trình như 2 Ngày 1 Đêm cũng giúp Lê Dương Bảo Lâm duy trì độ nhận diện lớn với khán giả đại chúng.

Trong khi đó, nhân vật mà Lê Dương Bảo Lâm lựa chọn cosplay lại đến từ The Scandal - bộ phim Hàn Quốc gây chú ý với sự góp mặt của bộ ba Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Ra mắt trên Netflix ngày 18/9/2026, tác phẩm lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh một cuộc cá cược tình ái nguy hiểm giữa phu nhân Cho (Son Ye Jin) và Cho Won (Ji Chang Wook), người đàn ông được mệnh danh là tay phong tình nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Mục tiêu của cuộc chơi là Hui Yeon (Nana), một góa phụ trẻ luôn cố giữ gìn tiết hạnh sau khi mất chồng.

Có thể nói, Ji Chang Wook đã mang đến một Cho Won vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, còn Lê Dương Bảo Lâm lại tạo ra một phiên bản khiến người xem không biết nên khóc hay nên cười.