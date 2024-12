Nữ diễn viên sảy thai chỉ hơn 2 tuần trước ngày dự sinh

Trong buổi thuyết trình tại sự kiện Hello 2025: Together, A New Beginning của đài CBS mới đây, nữ diễn viên Park Si Eun đã chia sẻ về chuyện sảy thai năm 2022. Trước đó, nữ diễn viên từng sảy thai 2 lần nhưng lần thứ 3 là đau đớn nhất, vì em bé mất tim thai chỉ 20 ngày trước ngày dự sinh.

"Khoảng 2 năm trước, tôi đã trải qua chuyện vô cùng đau đớn. Tôi không thể đón con mình chào đời, đứa bé đã đủ tháng nhưng cuối cùng tôi phải gửi bé lên thiên đường. Vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn sốc và chìm đắm trong nỗi buồn" - nữ diễn viên 44 tuổi chia sẻ.

Park Si Eun chia sẻ câu chuyện mất con chỉ 20 ngày trước ngày dự sinh

Sự mất mát quá lớn khiến Park Si Eun tan nát cõi lòng. Nhưng tình yêu của chồng cô - nam diễn viên Jin Tae Hyun đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn: "Mặc dù anh ấy cũng rất đau khổ, nhưng tất cả những gì anh làm là tập trung chăm sóc, bảo vệ tôi. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không thể quên ánh mắt và những cảm xúc trên gương mặt anh ấy. Người ta nói rằng hạnh phúc sẽ nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi 1 nửa khi được chia sẻ. Đó chính xác là cách chúng tôi đứng dậy, bằng cách nhìn nhau và chia sẻ nỗi đau".

"Nhưng có 1 điều chúng tôi phải lựa chọn, đó là không nuôi dưỡng sự oán giận với bất kỳ ai, không tìm kiếm ai đó để đổ lỗi. Đổ lỗi cho ai đó thực ra rất dễ, nhưng nó không thay đổi được điều gì. Vì vậy, tôi đã chọn không đổ lỗi cho chính mình. Thay vào đó, tôi quyết định trân trọng 9 tháng chúng tôi dành cho đứa bé. Đó là những tháng tràn ngập hạnh phúc thực sự. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi quyết định sống tiếp. Và như nhiều người trong số các bạn đã biết, trong khi hồi phục sau nỗi đau, tôi bắt đầu tập chạy. Đó là cách tôi lựa chọn để tiến về phía trước, từng bước một" - diễn viên Người Tình Ánh Trăng khép lại bài phát biểu ở sự kiện. Bài phát biểu của cô đã chạm đến trái tim của những người có chung cảnh ngộ.

Vợ chồng nữ diễn viên động viên nhau, không chọn cách oán thán hay đổ lỗi

Jin Tae Hyun - Park Si Eun bén duyên năm 2010 khi đóng Pure Pumpkin Flower. Đến năm 2013, họ lại tái hợp trong Hãy Nắm Tay Anh và nhận ra đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình. Cặp sao kết hôn năm 2015 và đi hưởng tuần trăng mật tại đảo Jeju. Tại đây, họ tới thăm cô nhi viện, gặp gỡ bé gái Se Yeon và nhiều lần quay trở lại thăm bé. Đến năm 2019, Se Yeon lên Seoul học đại học. Cặp đôi đã quyết định nhận cô bé làm con nuôi và đài thọ chi phí học tập.

Jin Tae Hyun - Park Si Eun cố gắng có con nhưng liên tiếp phải chịu nỗi đau mất con vào các năm 2020, 2021, 2022. Thể trạng yếu, rối loạn miễn dịch, lớn tuổi là nguyên nhân khiến Park Si Eun liên tiếp sảy thai. Vượt qua nỗi đau, vợ chồng diễn viên Người Tình Ánh Trăng tham gia nhiều công tác thiện nguyện và bắt đầu tập chạy marathon. Nhờ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, cặp diễn viên được chính phủ Hàn vinh danh vào tháng 11/2023.

Vợ chồng diễn viên bên con nuôi Se Yeon

Vượt lên nỗi đau mất con, vợ chồng diễn viên Người Tình Ánh Trăng tập chạy marathon và chăm chỉ đi làm thiện nguyện

Nguồn: Koreaboo