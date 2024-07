Vượt biến cố sảy thai, tài tử đình đám và fangirl kém 14 tuổi vỡ oà đón tiểu công chúa ra đời

Vào ngày 18/7, nam diễn viên Lee Ji Hoon thông báo vợ anh đã hạ sinh con gái đầu lòng. Nam diễn viên cho biết bé Jelly sinh ra rất khỏe mạnh và nặng 3,2kg. Vợ anh - Miura Ayane cũng có sức khỏe ổn định. Nam diễn viên còn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ luôn ủng hộ.

Trên trang cá nhân, Lee Ji Hoon đăng video vợ tươi cười trước lúc sinh con và bày tỏ tình cảm: "Đây là hình ảnh người mẹ sinh con. Thật xinh đẹp quá. Anh yêu em và cảm ơn em rất nhiều". Như vậy sau bi kịch sảy thai lần đầu, cặp đôi đã thành công chào đón con gái yêu ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Vợ chồng nam diễn viên đã chào đón con đầu lòng ra đời khỏe mạnh

Lee Ji Hoon đăng tải khoảnh khắc bà xã tươi cười trước lúc sinh con

Chuyện tình đẹp giữa Lee Ji Hoon và Miura Ayane từng gây bão cộng đồng mạng châu Á. Miura vốn là fan của Lee Ji Hoon, thậm chí còn bắt đầu học tiếng Hàn vì anh. Cô quyết định đến Hàn Quốc học đại học và trở thành phiên dịch viên. Fan nữ đặc biệt này kém tài tử đến 14 tuổi.

Trong thời gian học tập ở xứ sở kim chi, mỹ nhân người Nhật thường xuyên đến tham dự các buổi nhạc kịch của tài tử họ Lee. Tình cờ làm sao, người quen của Miura lại quen biết Lee Ji Hoon và giới thiệu cả 2 với nhau sau 1 buổi biểu diễn. Theo thời gian, Lee Ji Hoon - Miura Ayane dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Tháng 11/2021, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà trong sự chúc mừng của khán giả.

Lee Ji Hoon sinh năm 1979, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi mới 17 tuổi với vai trò ca sĩ. Tới năm 2004, nam nghệ sĩ lấn sân diễn xuất, từng bước ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm ăn khách như Hello! Miss, You Are My Destiny, Glass Mask, You Are The Best, My Fair Lady... Bên cạnh đó, anh còn tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch với hơn 30 vai diễn lớn nhỏ.

Lee Ji Hoon - Miura Ayane kết hôn cách đây 3 năm, từng gây sốt mạng xã hội châu Á với câu chuyện tình đẹp như phim

Nguồn: Newsen