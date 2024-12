Brad Pitt nói gì trước lời đề nghị tái hợp Angelina Jolie?

Liên quan đến thông tin đạo diễn Canada Danny Rossner muốn mời Brad Pitt và Angelina Jolie đóng chung phim giữa lúc cuộc chiến ly hôn vẫn căng thẳng, ngày 15/12, Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận với tài tử sinh năm 1963 bác bỏ khả năng này.

“Có đưa tất cả tiền bạc trên thế giới cũng không thể khiến Brad xuất hiện trong phim với Angelina thêm một lần nữa. Điều này chắc chắn thu hút sự quan tâm của công chúng, nhưng đó không phải là điều mà anh ấy sẽ cân nhắc dù chỉ một phút. Họ hiện là kẻ thù không đội trời chung nên không đời nào Brad lại hạ mình nhận bất kỳ khoản tiền nào chỉ để nói chuyện với Angie trên màn ảnh. Cô ấy khiến anh ấy đau khổ quá nhiều. Anh ấy thậm chí không muốn những người xung quanh nhắc đến cô ấy”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Nguồn tin thân cận khẳng định không có khả năng Brad Pitt đóng chung phim với Angelina Jolie nữa. Ảnh: Shutterstock.

Trong khi đó, nguồn tin khác tuyên bố lời đề nghị của Rossner chỉ là chiêu trò quảng cáo và không phải là điều mà cặp vợ chồng cũ quan tâm. Theo nguồn tin, không hề có lời lời chính thức nào tồn tại trên thực tế.

Khoảng một tuần trước đó, ông Danny Rossner chia sẻ với The New York Post hoàn toàn nghiêm túc với ý tưởng mời cặp sao Mr. & Mrs.Smith đóng chính trong dự án chuyển thể từ tiểu thuyết The Hotel Martinez mà ông ấp ủ suốt hơn 20 năm.

Không chỉ đóng chung phim, đôi vợ chồng cũ được nhắm vào vai tình nhân trong câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh tại khách sạn Martinez ở Cannes, Pháp, trong Thế chiến thứ II, dựa trên câu chuyện có thật về chủ sở hữu khách sạn. Với thiết lập nhân vật như vậy, họ còn phải đóng cảnh thân mật với nhau.

Theo ông Rossner, khoản cát-xê mà ông có thể huy động được cho Brad và Angelina là 60 triệu USD. Tuy nhiên, căn cứ vào giá cả thị trường của mỗi diễn viên, thù lao mà đả nữ sinh năm 1975 có thể nhận được thấp hơn nhiều so với chồng cũ, ước tính là 37,5 triệu USD cho Brad và 22 triệu USD cho Angelina.

Brad Pitt và Angelina Jolie yêu nhau sau khi hợp tác trong Mr. & Mrs.Smith. Ảnh: Shutterstock.

Ông Rossner thừa nhận khả năng này khó xảy ra trên thực tế nhưng không phải không thể với lập luận: “ Nếu chúng ta có thể ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, Pitt và Jolie có thể gạt bỏ bất hòa sang một bên và cùng nhau thực hiện bộ phim này”.

Thông tin này trở thành chủ đề thảo luận trực tuyến: “Tại sao lại phải trả hàng triệu USD để họ tái hợp chứ? Điều đó không bao giờ xảy ra”, “Đó chính xác là một chiêu trò quảng cáo”, “Làm lại bộ phim Chiến tranh Hoa hồng (mô tả cuộc nội chiến tranh giành vương vị nước Anh trong giai đoạn 1455-1485) với sự tham gia của hai người này sẽ rất tuyệt. Nhưng tôi nghi ngờ họ không thể mua được bảo hiểm rủi ro”, “Họ không còn chút phản ứng hóa học nào nữa”, “Chúng tôi sẽ không xem phim đâu”, “Thật là ý tưởng tồi tệ! Thêm nữa, hầu hết mọi người đều không muốn thấy Jolie trong bất kỳ bộ phim nào”, “Nếu đúng như vậy thì đây quả là lời đề nghị xúc phạm”, “Không ai trong số họ có thể diễn xuất đủ tốt để thuyết phục khán giả rằng họ không ghét nhau”, “Thế giới đầy rẫy kẻ thấp hèn và luôn có những người tệ hơn thế, giống như ‘nhà sản xuất Hollywood’ Danny Rossner. Quá tệ hại!”...