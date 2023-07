Nữ diễn viên nổi tiếng mang thai con đầu lòng ở tuổi 40 sau 6 năm kết hôn

Chiều 6/7, tờ XSports News đưa tin nữ diễn viên Yoon Jin Seo đã mang thai con đầu lòng ở tuổi 40 sau 6 năm kết hôn. Hiện cô đang ở trong những tháng đầu của thai kỳ và theo dự kiến, nữ diễn viên phim Oldboy sẽ sinh con vào khoảng tháng 12 năm nay hoặc tháng 1 năm sau.

Ngay trong chiều 6/7, công ty quản lý của mỹ nhân họ Yoon vui mừng thông báo: "Đúng là Yoon Jin Seo đang mang thai. Cô ấy hiện tạm dừng công việc để tập trung vào quá trình thai giáo".

Yoon Jin Seo mang thai con đầu lòng sau 6 năm kết hôn

Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1983 bày tỏ cảm xúc sau khi chia sẻ tin vui với người hâm mộ: "Đã được 3 tháng rồi. Tôi nghĩ mình sẽ mặc váy rộng trong một khoảng thời gian. Thực ra hồi trẻ tôi thích mặc váy lắm nhưng rồi sau đó tôi chuyển sang mặc quần là chủ yếu vì thấy thoải mái hơn".

Người hâm mộ cũng đã để lại nhiều lời nhắn chúc mừng nữ diễn viên trên trang cá nhân: "1 tin vui đáng chúc mừng trong ngày", "Em chúc chị sẽ ‘mẹ tròn con vuông’, vượt cạn thành công"…

Nữ diễn viên nhận được vô số lời chúc mừng từ khán giả

Yoon Jin Seo chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2001. Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng vào năm 2003 sau vai diễn ấn tượng trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Oldboy. Ở mảng phim truyền hình, người đẹp ghi dấu ấn qua các tác phẩm như A Girl Who Sees Smells, The Fugitive: Plan B… Ngoài ra, nữ diễn viên còn đảm nhận vai khách mời ở một số bộ phim ăn khách như Chuyện Tình Paris, The Heirs…

Yoon Jin Seo kết hôn với 1 bác sĩ Đông y vào năm 2017. Hiện tại, cô đang sống cùng ông xã ở đảo Jeju.

