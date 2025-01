Nữ diễn viên nổi tiếng gây ngỡ ngàng vì trong nhà không có nổi 1 cái bàn ăn, biết lý do, khán giả phát sợ vì cách dạy con của cô!

Mã Nhã Thư sinh năm 1977, là nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Cô từng kết hôn với nam tài tử Ngô Kỳ Long, sau đó ly hôn vào năm 2009. Năm 2010, Mã Nhã Thư tái hôn với chồng ngoại quốc và hiện có 2 con, con gái tên Mia (sinh năm 2013), con trai tên Aydin (sinh năm 2015).

Khi các con còn nhỏ, Mã Nhã Thư từng tham gia chương trình truyền hình thực tế "Mẹ là siêu nhân". Khán giả được thấy một Mã Nhã Thư thể hiện tình yêu thương con cái một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng, cách yêu thương này có phần... "độc hại".

Mã Nhã Thư và chồng ngoại quốc

Cách giáo dục gây tranh cãi của Mã Nhã Thư

Ngay từ khi gia đình cô xuất hiện trên màn ảnh, khán giả đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Cả nhà ngồi ăn trên sàn, không hề có bàn ăn. Thậm chí, trong nhà cũng không có nhiều đồ nội thất.

Khi phỏng vấn, Mã Nhã Thư giải thích rằng cô không muốn mua nhiều đồ nội thất vì sợ con mình bị va đập, tất cả đều vì sự an toàn của con. Lý do này được nhiều bà mẹ đồng cảm, nhưng cách làm của cô bị cho là thái quá. Qua các tập phát sóng, khán giả còn phát hiện nhiều hành động "quá đà" khác liên quan đến sự lo lắng của cô về an toàn cho con.

Chẳng hạn, trẻ con thường rất thích chơi cát, và khi gặp cát, hầu hết các bậc phụ huynh sẽ chiều theo ý con, chơi cùng con. Nhưng khi con của Mã Nhã Thư muốn chơi cát, cô lại lập tức ngăn cản với lý do sợ không an toàn.

Không chỉ cấm con chơi cát, Mã Nhã Thư còn kiểm soát chặt chẽ mọi khía cạnh trong cuộc sống của con. Khi con cô không muốn tự mặc quần áo mà tỏ ra cáu kỉnh, cô không giáo dục mà lại nhượng bộ, tự tay mặc quần áo cho con.

Khi các con còn nhỏ, Mã Nhã Thư luôn bảo vệ quá mức

Hậu quả từ cách giáo dục quá nuông chiều

Nhiều phụ huynh cho rằng cách giáo dục của Mã Nhã Thư không phải là yêu thương mà là cản trở sự phát triển của con cái. Điều này đã được minh chứng khi con gái cô đi học mẫu giáo.

Chỉ sau một thời gian ngắn, giáo viên phải đề nghị gia đình đưa con về vì bé không có khả năng tự lập cơ bản. Bé không biết tự ăn uống, thường xuyên tè dầm, khiến giáo viên cảm thấy rất khó xử. Nhiều cư dân mạng thẳng thắn nhận xét: "Làm con của cô ấy thật đáng sợ".

Lý do khiến bé thiếu kỹ năng tự lập là do Mã Nhã Thư luôn tự mình làm mọi thứ thay con. Cô không bao giờ để bé tự tay làm bất cứ điều gì. Cách chăm sóc này, dù xuất phát từ tình yêu thương, lại khiến bé không thể thích nghi với cuộc sống khi đến tuổi đi học.

Tình trạng nuông chiều con cái trong thực tế

Trong cuộc sống, có rất nhiều bậc cha mẹ giống như Mã Nhã Thư, họ nâng niu con cái như "ngọc quý". Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần nhận ra rằng, sự nuông chiều quá mức không mang lại tình yêu thương, mà thay vào đó là những tổn thương lâu dài.

Những hậu quả thường gặp ở trẻ bị nuông chiều quá mức

Thường xuyên cáu kỉnh, hay đòi hỏi: Khi cha mẹ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ, trẻ sẽ quen với việc được chiều chuộng và đòi hỏi ngày càng cao. Nếu không được thỏa mãn, trẻ có thể trở nên cáu gắt, thậm chí dùng những hành động như khóc lóc, ăn vạ để ép cha mẹ.

Khả năng kết bạn kém, ít bạn bè: Trẻ được nuông chiều quá mức thường có tính cách hách dịch, không biết nhường nhịn người khác. Điều này khiến trẻ khó hòa đồng, ít bạn bè, lâu dần trở nên cô lập, ích kỷ và không muốn kết giao với người khác.

Không dám đối mặt với khó khăn: Những cha mẹ nuông chiều con thường không để con chịu bất kỳ khó khăn hay ấm ức nào. Khi trẻ gặp khó khăn, cha mẹ ngay lập tức can thiệp và giải quyết thay trẻ. Điều này vô tình khiến trẻ hình thành thói quen ỷ lại vào cha mẹ và không biết cách đối mặt với thử thách.

Làm sao để khắc phục hậu quả từ việc nuông chiều con cái?

Khuyến khích trẻ tự làm mọi việc: Trẻ bị nuông chiều thường thiếu kỹ năng tự lập. Cha mẹ nên dần dần để trẻ tự làm những việc cá nhân như ăn uống, mặc quần áo. Nếu trẻ làm chưa tốt, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ thay vì làm thay hoàn toàn.

Cho trẻ tham gia làm việc nhà: Trong điều kiện đảm bảo an toàn, cha mẹ có thể khuyến khích trẻ tham gia vào các công việc nhà phù hợp với độ tuổi như quét nhà, lau bàn. Điều này giúp trẻ hiểu giá trị của lao động và rèn luyện tính tự lập.

Lời kết

Mỗi cha mẹ đều yêu thương con mình, nhưng tình yêu cũng cần có giới hạn. Một khi tình yêu vượt quá mức cần thiết, nó sẽ trở thành áp lực và gây tổn hại đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên học cách yêu thương đúng mực và để trẻ trưởng thành một cách tự nhiên.