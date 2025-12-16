Nữ diễn viên miền Tây 35 tuổi vẫn độc thân, sở hữu 2 BĐS tiền tỷ đáng nể

Cao Thái Hà là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn cá tính và sắc sảo. Không sinh ra trong điều kiện dư dả hay có sẵn một cuộc sống yên bình, mỹ nhân gốc miền Tây chọn con đường làm việc bền bỉ, làm nghề nghiêm túc và tự chủ tài chính. Cô tiết chế chi tiêu, tích góp từ cát-xê phim ảnh, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh để xây dựng nền tảng kinh tế vững vàng cho bản thân.
Trong chuyện tình cảm, Cao Thái Hà từng trải qua mối tình với một đại gia hơn cô 15 tuổi. Nữ diễn viên cho biết đây là mối tình sâu đậm nhất với cô. Hiện tại, người đẹp 1990 vẫn độc thân và không công khai mối quan hệ tình cảm nào. Dịp sinh nhật 34 tuổi, Cao Thái Hà giãi bày rằng cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống độc thân, thích yêu chứ không nghĩ đến chuyện cưới.
Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Cao Thái Hà đã tích lũy được khối tài sản đáng nể, trong đó nổi bật là 2 căn hộ giá trị tại TP.HCM. Bất động sản không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là dấu mốc cho hành trình tự lập, nỗ lực và trưởng thành sau nhiều năm miệt mài làm nghề của nữ diễn viên.
Năm 2021, Cao Thái Hà sở hữu một căn hộ cao cấp rộng hơn 80m² tại quận 2, TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết cô trực tiếp lên ý tưởng bố trí không gian, đồng thời làm việc cùng kiến trúc sư để hoàn thiện nội thất theo đúng gu thẩm mỹ cá nhân. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy hai gam màu xám - trắng làm chủ đạo, mang lại cảm giác tinh tế, thanh lịch và dễ chịu. Tổng chi phí cho tổ ấm này lên tới khoảng 7 tỷ đồng, trong đó riêng tiền mua nhà đã hơn 6 tỷ, còn lại gần 700 triệu đồng được đầu tư cho nội thất.
Năm 2023, Cao Thái Hà mua căn nhà trị giá hơn 5 tỷ đồng để tặng mẹ ruột. Căn nhà có diện tích khoảng 125m², được thiết kế 2 tầng với 3 phòng ngủ, không gian rộng rãi, tiện nghi và mang phong cách sang trọng, ấm cúng. Đây cũng là thành quả sau nhiều năm miệt mài lao động, tích góp của nữ diễn viên gốc Cần Thơ. Sau khi hoàn tất việc mua nhà, Cao Thái Hà đón mẹ lên TP.HCM sinh sống. Cô ở cùng mẹ và em trai, còn nhà riêng 7 tỷ dùng để cho thuê. Tổ ấm mới của Cao Thái Hà chỉ cách nơi ở cũ hơn 10 phút di chuyển.
Khi bắt tay vào thiết kế nhà, Cao Thái Hà yêu cầu kiến trúc sư ưu tiên phòng ngủ và khu bếp theo đúng sở thích của mẹ, bởi với cô, sự thoải mái và niềm vui của đấng sinh thành luôn là điều quan trọng nhất. Nữ diễn viên cũng tiết lộ để có được căn nhà này, cô đã chủ động cắt giảm chi tiêu, hạn chế mua sắm, bán bớt những chiếc túi hiệu ít sử dụng, đồng thời dành dụm từ thu nhập quảng cáo, đóng phim và kinh doanh.
Tổng hợp