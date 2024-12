Năm 2017, nhờ vài tác phẩm phim có kinh phí thấp Anarchist from Colony, nữ diễn viên Choi Hee Seo nhận được hai giải quan trọng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Chuông Vàng dù cô mới được đề cử lần đầu tiên.

Với niềm vui bất ngờ và sự vinh dự, khi lên sân khấu nhận giải, Choi Hee Seo chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội đứng ở đây lần nữa nên bài phát biểu sẽ hơi dài". Dẫu vậy, MC Shin Hyun Joon vẫn động viên nữ diễn viên trẻ: "Cô cứ thoải mái và tự tin nói hết những gì mình muốn đi, mọi thứ đều ổn".

Choi Hee Seo lên nhận giải Ảnh hậu nhưng bị nhân viên hậu trường chửi bới

Tuy nhiên, khi Choi Hee Seo chia sẻ cảm xúc của mình, đã có nhiều giọng nói vang lên của nhân viên hậu đài liên tục thúc giục, chỉ trích la o nữ diễn viên: "Cô ta là cái quái gì vậy?", "Kiểu như là chúng ta phải ở đây cả đêm vậy, cô ta nghĩ mình là ai chứ?", "Ngừng được rồi đó trời!", "Cô ấy làm tôi điên lên được".

Thậm chí, khi ống kính quay tới đạo diễn Lee Joon Ik, người cầm trịch chỉ đạo phim Anarchist from Colony, nhiều lời nói thô lỗ xuất hiện: "Lee Joon Ik ngồi trong đám khán giả. Gã đầu trọc đằng sau, có đúng gã không vậy?".

Những người tham dự sự kiện và hàng trăm nghìn khán giả theo dõi đã sốc trước những câu chửi thề lọt vào màn hình. Cư dân mạng đồng loạt chỉ trích nhân viên đài TV Chosun xúc phạm nghệ sĩ.

Khán giả chỉ trích thái độ thô lỗ của nhân viên đài Chosun đối với diễn viên và đạo diễn.

Tuy nhiên, sau đó, đài Chosun không có lời xin lỗi với những nạn nhân chịu sự coi thường. Họ chỉ xóa đoạn clip có tạp âm và đăng lại một video khác đã được xử lý sạch sẽ để thay thế. Sau đó giải thích qua loa: "Để cung cấp các video clip này, chúng tôi sử dụng các thiết bị khác nhau để phát sóng trực tiếp. Có vẻ như tiếng ồn đã bị lẫn vào đây".

Theo Naver, đây là sự cố trực tiếp đáng xấu hổ, thể hiện sự coi thường diễn viên của nhân viên đài truyền hình. Trước đó, giải Chuông Vàng cũng gây tranh cãi khi tuyên bố: "Nếu ai không đến dự giải thưởng, chiến thắng sẽ thuộc về người khác". Vì cách tổ chức nhiều bất ổn, danh tiếng giải thưởng danh giá này ngày càng xấu đi trong mắt khán giả.

Choi Hee Seo sinh năm 1987, bắt đầu đóng phim từ năm 2012. Cô được biết đến qua các tác phẩm như The Asian Angel, Stranger 2, Big Forest, Mistress, Now, We Are Breaking Up. Ngoài mảng truyền hình, Choi Hee Seo còn là gương mặt sáng giá trên màn ảnh lớn với các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao như Okja, How to Break up with My Cat , Anarchist from Colony, Deliver Us From Evil, Our Body.