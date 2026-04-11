Nữ diễn viên cưới chồng kém 7 tuổi: Giảm 30kg như "thay da đổi thịt", giờ xinh đẹp mặc gì cũng sang tuyệt đối

Sau khi sinh con thứ hai vào năm 2019, diễn viên Lê Phương trải qua giai đoạn tăng cân đáng kể. Có thời điểm cô chạm mốc 80kg, sau sinh giảm xuống 72kg nhưng rồi lại tăng lên 76kg vì duy trì chế độ ăn uống đầy đủ để nuôi con bằng sữa mẹ. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô gặp áp lực không nhỏ, cả về tâm lý lẫn những ý kiến từ khán giả xoay quanh ngoại hình. Sáu tháng sau sinh, Lê Phương bắt đầu hành trình tập gym cùng huấn luyện viên. Bên cạnh việc duy trì tập luyện đều đặn, cô còn áp dụng một số nguyên tắc riêng trong sinh hoạt và ăn uống để giảm cân hiệu quả.

Nhờ sự kiên trì luyện tập, Lê Phương từng bước cải thiện vóc dáng và giảm ngoạn mục 30kg. Cô khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước màn "lột xác" ấn tượng, giờ đây, nữ diễn viên sinh năm 1985 sở hữu thân hình thon gọn, làn da tươi tắn và thần thái rạng rỡ, không còn dáng vẻ "sồ sề" của giai đoạn tăng cân sau sinh.

Về đời sống hôn nhân, sau nhiều thăng trầm, Lê Phương hiện đang tận hưởng cuộc sống êm ấm bên người chồng kém 7 tuổi. Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 sau một năm hẹn hò và cùng nhau vun vén gia đình hạnh phúc với các con chung và riêng. Ở thời điểm hiện tại, Lê Phương "có tất cả" khi nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc, có cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình được khán giả quan tâm như Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Bóng Ma Hạnh Phúc…

Hậu giảm 30kg, style của Lê Phương thăng hạng rõ rệt, trẻ xinh ngời ngời

Sau khi giảm cân thành công, gu thời trang của Lê Phương cũng có sự thay đổi rõ rệt theo hướng trẻ trung và hiện đại. Cô gần như "cân đẹp" mọi phong cách, từ năng động đến sành điệu, thanh lịch, khó tìm được điểm chê trong cách phối đồ.

Như trong set đồ này, nữ diễn viên chọn diện áo lưới dáng dài phối cùng quần jeans ống rộng, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa tôn dáng. Cách kết hợp đơn giản nhưng hiệu quả giúp diện mạo trông thanh thoát, mang lại cảm giác trẻ trung và sành điệu.

Trong một outfit khác, Lê Phương diện áo tay dài dáng ôm kết hợp cùng chân váy dài và boots cao gót. Tổng thể mang đến vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng và cuốn hút.

Style tuổi 41 của Lê Phương ghi điểm ở sự đơn giản nhưng tinh tế. Khi diện quần jeans, cô ưu ái kết hợp cùng những thiết kế cơ bản như sơ mi, áo thun ôm… Cách phối tối giản nhưng hiệu quả, giúp vẻ ngoài trông gọn gàng, trẻ trung và nhã nhặn.

Khi đi dự sự kiện, phong cách của Lê Phương cũng ghi điểm mạnh mẽ với vẻ ngoài trẻ xinh, cuốn hút. Cô lựa chọn váy đen ngắn với thiết kế cổ V trễ vai, vừa tôn nét gợi cảm vừa giữ được sự tinh tế, sang trọng. Có thể thấy, không chỉ nhờ giảm cân thành công, mà cách lựa chọn trang phục khéo léo, nịnh mắt cũng góp phần giúp Lê Phương trông trẻ hơn tuổi thật.

Diện set đồ đen tối giản gồm blazer và quần suông, Lê Phương khéo léo tạo điểm nhấn khi layer bên trong với áo ren gợi cảm. Chi tiết này giúp tổng thể không bị đơn điệu mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, đồng thời tăng thêm nét quyến rũ tinh tế cho outfit.

