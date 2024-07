Nữ diễn viên công khai thông tin chiếm sóng MXH sau 7 năm người cũ đột ngột qua đời

Sáng 3/7, tờ The Fact đưa tin nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Yoo Young vừa chiếm sóng mạng xã hội xứ kim chi sau khi bất ngờ tuyên bố kết hôn và chuẩn bị lên chức mẹ. Theo nguồn tin, nữ diễn viên sinh năm 1989 đã đăng ký kết hôn với ông xã ngoài ngành giải trí cách đây 2 tháng. Truyền thông Hàn Quốc cho biết thêm Lee Yoo Young lần đầu gặp chồng hồi năm 2023 trong 1 buổi họp mặt với người quen. Theo thời gian, họ dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương và quyết định tiến tới hôn nhân.



Cặp đôi chưa có ý định tổ chức đám cưới do hiện tại nữ nghệ sĩ họ Lee đang tập trung chăm sóc sức khỏe trước khi sinh. Được biết, Lee Yoo Young dự kiến lâm bồn trong tháng 9 năm nay.

Lee Yoo Young đã đăng ký kết hôn cách đây 2 tháng và đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng

Còn nhớ hồi tháng 5, Lee Yoo Young diện trang phục rộng rãi để che bụng bầu khi xuất hiện cùng L (INFINITE) trong 1 sự kiện họp báo. Tại thời điểm đó, nữ diễn viên viên đã mang thai được khoảng 5 tháng

Ngay trong sáng 3/7, đại diện vừa lên tiếng xác nhận thông tin Lee Yoo Young đã kết hôn và chuẩn bị đón con đầu lòng: "Đúng là Lee Yoo Young và ông xã chính thức đăng ký kết hôn hồi tháng 5 năm nay. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Với tình cảm chân thành và sự tin tưởng dành cho nhau, cặp đôi đang vun đắp tổ ấm và cùng chờ đợi con đầu lòng chào đời vào tháng 9 này".

Trong quá khứ, Lee Yoo Young từng hẹn hò với cố tài tử Kim Joo Hyuk (Reply 1988) khoảng 1 năm. Cả 2 lần đầu gặp gỡ trên phim trường Yourself and Yours và rồi nhanh chóng trở thành người yêu. 2 nghệ sĩ thậm chí còn lên kế hoạch tổ chức 1 hôn lễ ngay trong năm 2017. Đáng tiếc, ngay trước thềm đám cưới, tài tử họ Kim đột ngột qua đời ở tuổi 45 trong 1 tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Khi hay tin Kim Joo Hyuk qua đời, Lee Yoo Young đã bị sốc tới mức phải ngừng quay phim

Lee Yoo Young từng làm việc ở tiệm làm tóc trước khi chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên hồi năm 2012. Nhờ khả năng diễn xuất thiên phú, nữ nghệ sĩ dần chinh phục khán giả qua loạt tác phẩm gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Tunnel, Diva, Late Spring... Trong đó, tác phẩm điện ảnh Late Spring đã mang về cho nữ diễn viên danh hiệu Ảnh hậu cao quý tại LHP Quốc tế Milan 2014.

Lee Yoo Young đã hoạt động trong làng giải trí xứ Hàn được hơn 10 năm, khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn ấn tượng

