Nữ diễn viên "Hoa hậu Hàn Quốc" Lee Yeon Hee mang thai con đầu lòng sau 4 năm kết hôn

Ngày 7/6, tờ Nate đưa tin nữ diễn viên Lee Yeon Hee đã mang thai con đầu lòng ở tuổi 36 sau 4 năm kết hôn. Công ty quản lý Saram Entertainment cũng xác tin vui gia đình Lee Yeon Hee sắp đón thành viên mới.

"Một cuộc sống mới quý giá đã đến với gia đình Lee Yeon Hee. Chúng tôi mong mọi người dành cho cô ấy những lời chúc phúc. Em bé sẽ chào đời vào tháng 9", công ty quản lý của người đẹp phim Hoa hậu Hàn Quốc cho biết.

Lee Yeon Hee hạnh phúc thông báo đã mang thai con đầu lòng sau 4 năm kết hôn

Lee Yeon Hee tuyên bố kết hôn vào tháng 5/2020. Do ông xã của Lee Yeon Hee không phải người trong ngành giải trí, cặp đôi quyết định giữ bí mật và tổ chức 1 đám cưới nhỏ vào đầu tháng 6/2020. Sau khi lập gia đình, Lee Yeon Hee không hé lộ về danh tính, hình ảnh ông xã hay cuộc sống hôn nhân của cô. Lần hiếm hoi nữ diễn viên nhắc đến chồng trước truyền thông là vào năm 2021. Cô cho biết: "Chồng ủng hộ tôi rất nhiều trong công việc diễn xuất. Tôi có được cảm giác ổn định sau khi kết hôn. Anh ấy giúp tôi rất nhiều việc".

Lee Yeon Hee có cuộc hôn nhân kín đáo với ông xã ngoài ngành giải trí

Lee Yeon Hee sinh năm 1988. Năm 2002, Yeon Hee ký hợp đồng với SM sau khi chiến thắng cuộc thi SM Entertainment Best Youth. Sau khi gia nhập đế chế giải trí đình đám, mỹ nhân này được đào tạo cả kỹ năng diễn xuất, hát và nhảy để ra mắt trong đội hình nhóm nhạc nữ - được cho là SNSD.

Chưa hết, Lee Yeon Hee còn được SM chọn để đóng chính trong các MV của các nghệ sĩ đình đám cùng công ty như DBSK, Moon Hee Jun, Kangta, Shinhwa hay Fly to the Sky, thậm chí vượt mặt 2 mỹ nhân nổi tiếng thời đó Kim Bomi (M.I.L.K.) và Lee Jiyeon để trở thành "nữ thần đóng MV của nhà SM".

Về sau dù không thể ra mắt trong đội hình SNSD, Lee Yeon Hee vẫn phát triển khá tốt với tư cách diễn viên, trở nên nổi tiếng trong loạt tác phẩm như East of Eden, Detective K: Secret of the Lost Island, The Game: Towards Zero, Gu Family Book, đặc biệt là Hoa Hậu Hàn Quốc và Millionaire's First Love (đóng vai tình nhân màn ảnh của Hyun Bin). Tuy nhiên, nhiều năm qua, cô vẫn bị gọi là "bình hoa di động" vì kỹ năng diễn xuất hạn chế, nhan sắc làm lu mờ tài năng.

Lee Yeon Hee có nhan sắc xinh đẹp nhưng khả năng diễn xuất bị đánh giá hạn chế

