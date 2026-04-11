Nữ diễn viên bị chồng “cắm sừng” sau 5 ngày kết hôn, vừa chính thức ly hôn

Sáng 11/4, tờ Yahoo News đưa tin, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Nhật Bản Rina Kawaei (cựu thành viên AKB48) và tài tử Tomoki Hirose vừa tuyên bố ly hôn, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm của họ. Còn nhớ, Rina Kawaei đã bị ông xã “cắm sừng” chỉ sau đúng 5 ngày tuyên bố kết hôn hồi năm 2019. Khi ấy, công chúng còn tưởng 2 nghệ sĩ sẽ sớm ngày tan vỡ, ấy vậy mà cặp đôi đã đồng hành bên nhau được gần 1 thập kỷ trước khi chính thức “đường ai nấy đi”.

Trong thời gian chung sống, Rina Kawaei - Tomoki Hirose đã có với nhau 2 người con. Và ngay sau thông báo ly hôn mới đây, cặp đôi cam kết sẽ cùng chăm sóc, nuôi nấng các con khôn lớn, trưởng thành.

Trong bài đăng mới trên trang cá nhân, Rina Kawaei xác nhận ly hôn chồng diễn viên: “Tôi rất xin lỗi vì phải thông báo tin tức này đến tất cả mọi người. Tôi và Tomoki Hirose đã quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng và mỗi người trong chúng tôi sẽ chọn bước tiếp trên con đường riêng của mình”. Cựu thành viên AKB48 cũng cho biết cô sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong vai trò diễn viên và người mẹ, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng trong thời gian tới.

Trong khi đó, Tomoki Hirose cũng vừa chính thức lên tiếng sau khi báo chí xứ sở hoa anh đào đồng loạt đăng tải thông tin về cuộc ly hôn của anh và Rina Kawaei. Trên trang cá nhân, anh bày tỏ lòng biết ơn khi nhìn lại khoảng thời gian cùng Rina Kawaei xây dựng tổ ấm và vun vén hôn nhân. Anh khẳng định sự tôn trọng của mình dành cho Rina sẽ vẫn không thay đổi ngay cả khi họ không còn mối quan hệ vợ chồng.

Đến nay, Rina Kawaei - Tomoki Hirose vẫn chưa chính thức công bố nguyên nhân khiến họ tan vỡ. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Yahoo News, việc 2 ngôi sao quyết định ly dị không đến từ 1 nguyên nhân cụ thể mà bắt nguồn từ những bất đồng đã tích lũy trong thời gian dài. Còn nhớ chỉ đúng 5 ngày sau khi tuyên bố kết hôn, Tomoki Hirose đã lộ bằng chứng “bắt cá 2 tay”, “cắm sừng” Rina Kawaei. Chi tiết này cho thấy hôn nhân của 2 nghệ sĩ đã sớm xuất hiện những vết nứt ngay từ thời điểm ban đầu.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi đã sớm lộ ra những bất ổn. Ảnh: Yahoo News

Chưa dừng lại ở đó, sự chênh lệch quá lớn về danh tiếng, địa vị trong giới giải trí đã khiến Rina Kawaei - Tomoki Hirose dần trở nên xa cách nhau. Được biết, Rina Kawaei là sao hạng A danh tiếng và quyền lực ở làng giải trí Nhật Bản, gặt hái hàng loạt thành công vang dội ở cả 2 lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh. Trong khi đó, Tomoki Hirose chỉ chủ yếu hoạt động ở mảng sân khấu kịch, có danh tiếng kém xa Rina.

Yahoo News nhận định, chính những nguyên nhân kể trên đã khiến cuộc hôn nhân của Rina Kawaei - Tomoki Hirose dần đi vào ngõ cụt và hết đường cứu vãn.

Khác với nhiều cặp đôi khác, phản ứng công chúng dành cho tin ly hôn của Rina Kawaei - Tomoki Hirose là khá lạnh nhạt. Netizen xứ sở hoa anh đào không tỏ ra bất ngờ, tiếc nuối cho Rina - Tomoki, âu cũng là bởi đàng trai đã dính phốt ngoại tình, đánh mất niềm tin của công chúng từ nhiều năm trước.

Còn nhớ đúng 5 ngày sau khi Rina Kawaei - Tomoki Hirose tuyên bố kết hôn hồi năm 2019, tờ Weekly Bunshun đã khiến công chúng sốc nặng bằng việc tung ra loạt bằng chứng cho thấy Tomoki ngoại tình sau lưng Rina. Khi ấy, 1 cô gái ngoài ngành giải trí đã ra mặt tố cáo Tomoki Hirose vì có hành vi phản bội. Theo lời người phụ nữ này, Tomoki hẹn hò nghiêm túc với cô trong suốt 3 năm và cặp đôi thậm chí đã tính tới chuyện kết hôn. Đáng nói, ngay sau khi bắt đầu qua lại với Rina Kawaei, Tomoki vẫn còn chung sống với người phụ nữ nói trên.

Được biết, Tomoki Hirose lộ tin ngoại tình đúng vào thời điểm Rina Kawaei đã mang thai con đầu lòng với anh. Giữa tâm bão ồn ào, Rina vẫn chấp nhận bỏ qua cho Tomoki và tiếp tục đồng hành cùng anh suốt 7 năm rồi tới nay cặp đôi mới chính thức “đường ai nấy đi”.

Rina Kawaei chấp nhận bỏ qua cho Tomoki Hirose trong bê bối ngoại tình hồi năm 2019 và cùng đàng trai bước tiếp bên nhau trong 7 năm. Ảnh: X

Rina Kawaei từng nhận được sự chú ý lớn trong thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc quốc dân AKB48. Sau khi rời nhóm, cô tập trung đóng phim và nhanh chóng khẳng định được tên tuổi qua hàng chục tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh. Trong khi đó, Tomoki Hirose chủ yếu hoạt động ở sân khấu kịch và tới nay chỉ xuất hiện trong 1 số bộ phim.

Rina Kawaei - Tomoki Hirose gặp nhau lần đầu khi hợp tác trong 1 vở kịch hồi năm 2018. Sau đó, họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm dành cho nhau và thông báo kết hôn hồi tháng 5/2019.

Nguồn: Koreaboo, Yahoo News