Nữ diễn viên 36 tuổi tiết lộ "mắc bệnh Hashimoto", phải từ bỏ đồ ăn ngoài để giữ sức khỏe: Căn bệnh thường gặp ở phụ nữ, không thể chữa khỏi

Nữ diễn viên Trung Quốc Lý Nhược Gia (36 tuổi) - người từng góp mặt trong các bộ phim như Cùng Nhau Đồng Cửa Sổ, Sở Kiều Truyện, Thính Tuyết Lâu - gần đây đã tiết lộ trong Vlog cá nhân rằng: Từ năm 2021, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, đau khớp và chóng mặt. Sau khi thăm khám, cô được chẩn đoán mắc "Bệnh Hashimoto".

Do căn bệnh này hiện chưa có thuốc điều trị dứt điểm, cô chỉ có thể quản lý bệnh tình thông qua chế độ ăn uống lành mạnh và hiện đã hoàn toàn từ bỏ việc đặt đồ ăn bên ngoài.

Lý Nhược Gia và cuộc chiến với bệnh Hashimoto

Trong video đăng tải, Lý Nhược Gia cho biết cô phát hiện bệnh sau một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ cho biết 90% bệnh nhân là nữ giới. Vì không có triệu chứng điển hình ở giai đoạn đầu nên bệnh rất khó phát hiện.

Hiện tại, để kiểm soát bệnh và giảm nguy cơ biến chứng, cô bắt buộc phải điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt. Cô chia sẻ: "Bây giờ tôi không còn ăn đồ đặt bên ngoài nữa, thực đơn hoàn toàn là các thực phẩm nguyên bản tự nấu tại nhà". Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tích cực tập luyện thể thao để duy trì các chức năng của cơ thể.

"Bệnh Hashimoto" hiện vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn

Bệnh Hashimoto là tình trạng rối loạn tự miễn dịch gây suy giáp mạn tính. Viêm giáp Hashimoto có thể diễn biến thầm lặng, người bệnh không có biểu hiện trong nhiều năm, chỉ phát hiện ra khi tuyến giáp to hoặc chỉ số xét nghiệm máu bất thường. Tại Mỹ, viêm giáp Hashimoto là nguyên nhân chủ yếu gây suy giáp.

Bệnh này được đặt theo tên của tiến sĩ Hakaru Hashimoto - người đã tìm ra bệnh vào năm 1912 và còn có các tên gọi khác là: Viêm giáp tự miễn mạn tính hoặc Viêm giáp lympho bào mạn tính.

Nguyên nhân viêm giáp Hashimoto là do hệ miễn dịch sản xuất ra các kháng thể tấn công, gây viêm và phá hủy tế bào tuyến giáp của người bệnh. Theo thời gian, tế bào tuyến giáp bị phá hủy (chết) quá nhiều, số lượng tế bào tuyến giáp còn lại quá ít, không sản xuất ra đủ lượng hormone giáp để đáp ứng được nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể.

Lúc này, người bệnh sẽ suy giáp vĩnh viễn với nhiều biểu hiện trên lâm sàng. Tuy nhiên, không phải ai mắc bệnh viêm giáp Hashimoto cũng suy giáp.

Các yếu tố nguy cơ bệnh Hashimoto

Các yếu tố tăng nguy cơ phát triển bệnh Hashimoto bao gồm:

Tiền sử gia đình: Nếu ông bà, cha mẹ trước đó bị viêm giáp Hashimoto thì con cái có nguy cơ mắc bệnh cao.

Giới tính: Nữ giới có nguy cơ mắc bệnh viêm giáp Hashimoto cao gấp 10 lần nam giới.

Tuổi tác: Nguy cơ phát triển bệnh viêm giáp Hashimoto và các bệnh tuyến giáp khác tăng lên khi tuổi cao.

Bệnh Hashimoto có nguy cơ xảy ra ở đối tượng mắc các tình trạng tự miễn dịch khác như:

Bệnh Addison

Bệnh Celiac

Lupus

Thiếu máu ác tính

Viêm khớp dạng thấp

Hội chứng Sjogren

Tiểu đường type 1

Triệu chứng của viêm giáp Hashimoto

Một số người mắc bệnh Hashimoto ở giai đoạn đầu có thể có các giai đoạn cường giáp, suy giáp hoặc không có bất kỳ triệu chứng nào. Khi bệnh tiến triển, tuyến giáp người bệnh sẽ to ra (tình trạng này gọi là bướu cổ), không đau nhưng tạo ra cảm giác căng tức ở dưới cổ.

Nếu bệnh Hashimoto dẫn đến suy giáp, sẽ gây ra các triệu chứng sau:

Mệt mỏi, uể oải và ngủ li bì

Tăng cân bất thường

Táo bón

Da khô

Tăng độ nhạy cảm với nhiệt độ lạnh

Nhịp tim chậm hơn bình thường (nhịp tim chậm)

Cứng khớp và đau cơ

Tóc khô, dễ gãy, tóc mọc chậm hoặc rụng

Chán nản, khó tập trung, trầm cảm

Mắt và mặt sưng húp

Rối loạn kinh nguyệt

Giảm ham muốn

Chậm phát triển chiều cao ở trẻ

Bệnh viêm giáp Hashimoto không thể chữa khỏi nhưng duy trì thuốc có tác dụng kiểm soát bệnh suy giáp và nồng độ hormone tuyến giáp, giúp người bệnh có cuộc sống bình thường.