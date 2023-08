Nữ chính xinh đẹp nhất Mask Girl: Giọt nước mắt cay đắng đằng sau danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"

Mới đây, bộ phim Mask Girl đã chính thức ra mắt và ngay lập tức trở thành đề tài thảo luận rôm rả trên mạng xã hội. Mask Girl được chuyển thể từ một tác phẩm webtoon xếp vào hàng kinh điển của Hàn Quốc, xoay quanh cuộc đời một cô gái bất bình thường Mo Mi.

Vai diễn Mo Mi do 3 diễn viên Lee Han Byeol - Nana - Go Hyun Jung đảm nhận trong 3 giai đoạn khác nhau. Mo Mi là một nhân viên văn phòng không tự tin về ngoại hình của mình, trở thành một nhân vật đeo mặt nạ trên mạng vào ban đêm cho đến khi một chuỗi sự kiện xui xẻo bất ngờ ập đến cuộc đời cô.

Vai diễn Mo Mi này cũng đánh dấu sự trở lại của Nana và nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ.

Nana - mỹ nhân xinh đẹp, đa tài của showbiz

Nana tên thật là Im Jin Ah, sinh ngày 14/9/1991 và bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Với chiều cao 1m71, Nana chính thức bước chân vào làng giải trí sau khi giành giải thưởng tại cuộc thi Siêu mẫu Contest 2009 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Không chỉ có thế mạnh với đôi chân dài miên man cùng thân hình nuột nà gợi cảm, Nana còn nhận được nhiều sự yêu thích nhờ khuôn mặt xinh đẹp không góc chết. Theo đánh giá của các chuyên gia, vẻ đẹp của Nana là sự cộng hưởng hài hòa của nét đẹp dịu dàng, mỏng manh của Châu Á cùng sự sắc sảo, quyến rũ của phương Tây khi thử sức với các phong cách trang điểm khác nhau.

Ngoài công việc chính, Nana cũng là một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp và là thành viên của Hiệp hội Make-up Artists Hàn Quốc.

Cuối năm 2009, Nana ra mắt với vai trò là nữ idol Kpop trong nhóm nhạc After School. Sự xuất hiện của Nana trong nhóm ngay lập tức tạo nên 1 làn gió mới đối với làng nhạc Kpop.

Không chỉ với ngoại hình xinh đẹp, Nana còn gây ấn tượng bởi giọng rap cá tính cùng gu thời trang nổi bật. Trong suốt thời gian dài hoạt động với After School, Nana đều ghi dấu ấn bởi phong cách ngọt ngào như búp bê cùng mái tóc sáng màu. Sau này, Nana cũng tách ra hoạt động trong các nhóm nhỏ và gặt hái được những thành công đáng kể.

Là ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý trong nhóm nhưng trên thực tế sự nghiệp của Nana không quá thuận buồm xuôi gió. Thời điểm còn thuộc After School, Nana từng góp mặt trong 1 vài vai nhỏ nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Đến năm 2015, Nana chính thức debut với vai trò diễn viên góp mặt trong phần hai của bộ phim Go Lala Go. Sau này, Nana gây chú ý với 1 loạt các tác phẩm hành động như Kill It, Justice, The Swindlers,...

Với chiều cao 1m71, Nana có thể vô cùng nổi bật trên sàn diễn thời trang nhưng trong lĩnh vực phim ảnh lại là 1 hạn chế. Nguyên nhân là do để tạo hiệu ứng hình ảnh cặp đôi đẹp thì thông thường các diễn viên nam hợp tác sẽ phải cao hơn nhiều so với diễn viên nữ. Chính vì thế, việc lựa chọn các dự án phù hợp cũng không dễ dàng với Nana.

Cay đắng đằng sau danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"

Nana là người đẹp Hàn đầu tiên giữ được vị trí số 1 của BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler trong 2 năm liền, vượt qua cả những cái tên như Emma Watson, Gal Gadot, Camilla Belle.

Được yêu chuộng là vậy nhưng tại chính quê nhà Hàn Quốc, Nana nhận không ít cay đắng vì danh xưng này. Trên các diễn đàn, hầu hết mọi người đều bình luận chê bai và mỉa mai Nana. Mọi người còn hoài nghi độ uy tín và quan niệm cái đẹp của trang TC Candler.

Thậm chí, có người khẳng định không hiểu lý do gì mà Nana có thể xinh đẹp vượt qua Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Lee Young Ae, Jeon Ji Hyun…

Cũng chính vì vậy, cô bị tẩy chay, bị cư dân mạng mỉa mai chỉ trích vì những điều hết sức vô lý. Thậm chí có người khẳng định chính Nana đã dùng tiền mua chuộc vị trí của mình trên bảng xếp hạng này.

Trong 1 bài phỏng vấn, Nana cho biết cô đã có giai đoạn bị trầm cảm, mệt mỏi và khóc hàng đêm khi đọc những bình luận tiêu cực về mình trên mạng xã hội. Thậm chí, có nhiều người còn vào trang cá nhân của Nana để mắng chửi cô chỉ vì cô được gọi là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới".

Với nhiều người, danh xưng này mang lại cho họ sự nổi tiếng và yêu thích nhưng với Nana nó lại mang đến cho cô toàn là nước mắt và những tổn thương. Đầu năm 2023, Nana bất ngờ xuất hiện trên tạp chí với 1 loạt hình xăm trên cơ thể. Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, diễn viên cho biết hình xăm là thật. Cô đã cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn xăm theo sở thích.

“Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi muốn chia sẻ điều này với người hâm mộ vì sao tôi chọn chúng. Nhưng tôi không chắc liệu ngày đó có đến không nữa”, Nana nói. Trong 1 cuộc phỏng vấn, Nana tâm sự quyết định đi xăm cũng là một cách để cô vượt qua những giai đoạn khó khăn trong việc điều chỉnh, cân bằng cảm xúc, giúp cô thể hiện được cá tính lẫn suy nghĩ của riêng mình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Nana đã suy nghĩ tới việc đi xóa bớt những hình xăm. Nguyên nhân xuất phát từ 1 câu nói của mẹ. Thời điểm Nana xăm hình, mẹ cô không bày tỏ sự phản đối hay cấm đoán nhưng cũng không quá yêu thích. Thời gian gần đây, mẹ cô bất ngờ nhắn nhủ với con gái 1 điều: "Ước gì mẹ có thể nhìn thấy body 'nhẵn mịn' không hình xăm của Nana một lần nữa". Sau câu nói của mẹ, Nana đã bắt đầu suy nghĩ tới việc sẽ xóa bớt đi những hình xăm trên cơ thể.