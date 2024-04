Nữ chính phim top 1 toàn cầu: Mỹ nhân 33 tuổi theo đuổi phong cách thời trang tối giản, siêu trẻ trung

"Parasyte: The Grey" là bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix trong thời gian gần đây. Bộ phim có cốt truyện hấp dẫn, kỹ xảo mãn nhãn và dàn diễn viên thực lực. Nữ chính của "Parasyte: The Grey" là Jeon So Nee đã nhận được nhiều lời khen cho diễn xuất thuyết phục và nhan sắc xinh đẹp, bất chấp tạo hình "tả tơi".

Jeon So Nee trong phim "Parasyte: The Grey"

Ngoài đời, Jeon So Nee sở hữu phong cách không quá cầu kỳ, thường xoay quanh những item mang tông màu trung tính. Dẫu vậy, cô vẫn gây ấn tượng với nét cá tính, phóng khoáng, xen lẫn vẻ ngọt ngào và bay bổng. Điều ấn tượng là Jeon So Nee đã 33 tuổi nhưng cô vẫn trẻ trung như nàng đôi mươi. Một trong những tuyệt chiêu "hack" tuổi của Jeon So Nee chính là tập trung vào 4 món thời trang sau đây khi xây dựng phong cách.

Áo trắng

Jeon So Nee sở hữu nhan sắc dịu dàng và trong trẻo. Vậy nên, áo trắng dường như là lựa chọn lý tưởng để tôn lên vẻ đẹp của "nàng thơ". Áo trắng nói chung không chỉ có sự nữ tính mà còn mang đến hiệu quả trẻ hóa phong cách. Jeon So Nee thường biến hóa với những kiểu áo trắng như t-shirt, áo hai dây hay sơ mi oversized… Đây đều là các phiên bản áo trắng không bao giờ lỗi mốt, lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ mùa hè.

Áo trắng kết hợp ăn ý với mọi kiểu quần có sẵn trong tủ đồ. Muốn có được vẻ ngoài cá tính và năng động, các nàng hãy diện áo trắng cùng quần jeans, quần short hoặc quần vải thô… Để hoàn thiện outfit trang nhã, thanh lịch, áo trắng và quần âu là công thức rất đáng tham khảo.

Quần ống rộng

Bước sang mùa hè, quần ống rộng sẽ là món thời trang "lên ngôi". Quần ống rộng tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ cho người diện. Mẫu quần này cũng mang đến hiệu quả nâng tầm phong cách. Cụ thể, sự xuất hiện của quần ống rộng sẽ cộng thêm điểm phóng khoáng, "cool ngầu" cho người diện. Ngay cả khi diện một set ống rộng toàn màu trung tinh, vẻ ngoài của người mặc vẫn nổi bật.

Về phần Jeon So Nee, cô thường kết hợp quần ống suông với những mẫu áo rộng rãi. Công thức này có sự cá tính xen lẫn nét bay bổng, ngọt ngào. Để hoàn thiện các set quần ống rộng sành điệu, chị em hãy tô điểm túi vải tote, giày sneaker…

Váy màu trung tính

Giống như mọi quý cô khác, váy liền cũng là món thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của Jeon So Nee. Tuy nhiên, cô không thường xuyên diện váy có màu sắc, họa tiết nổi bật. "Chân ái" của Jeon So Nee là các bộ váy trơn màu trung tính như đen, trắng, be…

Dù không quá cầu kỳ trong khoản chọn màu sắc trang phục nhưng vẻ ngoài của Jeon So Nee không bị nhàm chán. Lý do là bởi, Jeon So Nee thường ưu tiên váy màu trung tính có thiết kế độc đáo như váy cut-out, váy xếp ly…

Chân váy denim

Chân váy denim đang là một trong những xu hướng thời trang nổi bật. Mẫu chân váy này ghi điểm ở sự trẻ trung, phóng khoáng nhưng không kém phần nữ tính. Jeon So Nee không phối đồ quá cầu kỳ với chân váy denim. Nữ diễn viên ưa chuộng công thức chân váy denim kết hợp cùng áo trơn màu trung tính như áo yếm, áo crop top… Cách phối đồ này giúp người mặc có được tổng thể trang phục hài hòa, tinh tế nhưng vẫn trẻ trung.

Ảnh: Sưu tầm